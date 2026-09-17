Πανεπιστήμιο Κρήτης: Νέο εξ αποστάσεως πρόγραμμα στη Μουσειοπαιδαγωγική – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις
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Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα 300 ωρών με αντικείμενο την Κριτική Μουσειοπαιδαγωγική διοργανώνει το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τις αιτήσεις να υποβάλλονται έως τις 31 Οκτωβρίου 2026.
Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα, με τίτλο: “Κριτική Μουσειοπαιδαγωγική: Παιδαγωγικές Πρακτικές για την Επαγγελματική και Κοινωνική Ενδυνάμωση”.
Το πρόγραμμα παρουσιάζει μια νέα προσέγγιση στη μουσειακή κουλτούρα -εμπειρία και συνδυάζει την Κριτική Παιδαγωγική με τις σύγχρονες τεχνολογίες, προσφέροντας τρόπους ενδυνάμωσης για την Εκπαίδευση του 21ου αιώνα.
Η διάρκεια του Προγράμματος είναι 7 μήνες (300 ώρες) και υλοποιείται εξ ολοκλήρου με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον σύνδεσμο: https://kedivim.uoc.gr/index.php/el/programmata/ola-ta-programmata/ana-thematiko-pedio/alloi-tomeis/553-kritiki-mouseiopaidagogiki-paidagogikes-praktikes-gia-tin-epaggelmatiki-kai-koinoniki-endynamosi
Υποβολή αιτήσεων από 15/09/2026 έως 31/10/2026
Έναρξη του προγράμματος : 2 Νοεμβρίου 2026
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αντώνης Χουρδάκης,
Καθηγητής στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής του Μουσείου της Εκπαίδευσης του Π.Κ.
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