Πανεπιστήμιο Κρήτης: Νέο εξ αποστάσεως πρόγραμμα στη Μουσειοπαιδαγωγική – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Αντιδράσεις προκαλεί η νέα ρύθμιση για τη συγκρότηση τμημάτων Ηθικής στα σχολεία, με αιχμή την πρόβλεψη που αφορά την ανασυγκρότηση των υφιστάμενων τμημάτων όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών που έχουν απαλλαγεί από το μάθημα των Θρησκευτικών