Αντιγριπικός εμβολιασμός: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς – Πότε ξεκινά και ποια παιδιά αφορά

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Αντιγριπικός εμβολιασμός παιδιών: Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς πριν κλείσουν ραντεβού

Με την έναρξη του Οκτωβρίου μπαίνει στο προσκήνιο ο αντιγριπικός εμβολιασμός, καθώς αυτή είναι η περίοδος κατά την οποία αρχίζει ο προγραμματισμός για την προστασία απέναντι στην εποχική γρίπη.

Για τους γονείς, τα βασικά ερωτήματα αφορούν το πότε πρέπει να εμβολιαστεί ένα παιδί, ποιες ηλικίες χρειάζονται ιδιαίτερη προστασία και σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθούν δύο δόσεις του εμβολίου.

Σύμφωνα με τις εθνικές συστάσεις, ο αντιγριπικός εμβολιασμός πραγματοποιείται κάθε χρόνο και προτιμάται να ολοκληρώνεται από τα μέσα Οκτωβρίου έως το τέλος Νοεμβρίου. Ο λόγος είναι ότι μετά τον εμβολιασμό απαιτούνται περίπου δύο εβδομάδες προκειμένου να αναπτυχθεί η ανοσολογική απόκριση.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι μετά τον Νοέμβριο είναι αργά. Όποιος δεν έχει εμβολιαστεί μέσα στο συγκεκριμένο διάστημα μπορεί να το κάνει και αργότερα, όσο συνεχίζεται η εποχική κυκλοφορία της γρίπης.

Ποια παιδιά αφορά ο αντιγριπικός εμβολιασμός

Ιδιαίτερη σύσταση για αντιγριπικό εμβολιασμό υπάρχει για όλα τα βρέφη και τα παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 5 ετών.

Για παιδιά άνω των 5 ετών, ο εμβολιασμός συστήνεται όταν ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως όταν αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα χρόνια νοσήματα ή υπάρχουν άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες.

Στις ομάδες αυξημένου κινδύνου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, άτομα με χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού, όπως άσθμα, καρδιακά νοσήματα, σακχαρώδη διαβήτη, νεφρικά ή άλλα χρόνια νοσήματα, ανοσοκαταστολή και νοσογόνο παχυσαρκία.

Στις σχετικές συστάσεις περιλαμβάνονται επίσης οι έγκυες ανεξαρτήτως σταδίου εγκυμοσύνης, οι λεχωΐδες και οι θηλάζουσες, τα παιδιά που λαμβάνουν μακροχρόνια θεραπεία με ασπιρίνη, όσοι ζουν ή φροντίζουν βρέφη κάτω των 6 μηνών ή ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα, καθώς και οι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας.

Πότε ένα παιδί μπορεί να χρειαστεί δύο δόσεις

Ο αντιγριπικός εμβολιασμός επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.

Στα παιδιά για τα οποία υπάρχει ένδειξη εμβολιασμού και εμβολιάζονται για πρώτη φορά, ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται ανάλογα με την ηλικία και το προηγούμενο ιστορικό εμβολιασμού.

Στα μικρότερα παιδιά μπορεί να απαιτηθούν δύο δόσεις, με χρονική απόσταση τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων. Για τον λόγο αυτό, οι γονείς θα πρέπει να απευθύνονται στον παιδίατρο, ο οποίος θα καθορίσει το κατάλληλο σχήμα για κάθε παιδί.

Μπορεί να γίνει μαζί με το εμβόλιο για την COVID-19;

Το αντιγριπικό εμβόλιο μπορεί να πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα με το εμβόλιο κατά της COVID-19, αρκεί τα δύο εμβόλια να γίνουν σε διαφορετικό σημείο του σώματος.

Δεν απαιτείται να μεσολαβήσει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο εμβολιασμών.

Τι γίνεται εάν το παιδί είναι άρρωστο

Εάν ένα παιδί εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού, ενδέχεται να χρειαστεί να αναβληθεί ο εμβολιασμός μέχρι να υποχωρήσει η οξεία νόσος.

Η απόφαση για το εάν και πότε μπορεί να εμβολιαστεί λαμβάνεται από τον παιδίατρο, ανάλογα με την κατάσταση της υγείας του.

Γιατί είναι σημαντική η προστασία από τη γρίπη

Η γρίπη δεν εξελίσσεται σε όλες τις περιπτώσεις ως μία απλή ίωση. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να οδηγήσει ακόμη και σε νοσηλεία, με τον κίνδυνο να είναι μεγαλύτερος για όσους ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου.

Τα δεδομένα για την περίοδο 2025-2026 δείχνουν ότι καταγράφηκαν σοβαρά περιστατικά και νοσηλείες σε ΜΕΘ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ που παρατίθενται, έως την 20ή εβδομάδα του 2026 είχαν καταγραφεί 83 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ενώ οι περισσότεροι ασθενείς ανήκαν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου.

Τι άλλο πρέπει να προσέχουν οι γονείς

Ο εμβολιασμός δεν αποτελεί το μοναδικό μέτρο προστασίας. Το συχνό και σωστό πλύσιμο των χεριών, ο καλός αερισμός των κλειστών χώρων και η αποφυγή στενής επαφής όταν κάποιος εμφανίζει συμπτώματα συμβάλλουν στον περιορισμό της μετάδοσης.

Παράλληλα, όταν ένα παιδί εμφανίζει συμπτώματα γρίπης ή άλλης λοίμωξης του αναπνευστικού, είναι σημαντικό να παραμένει στο σπίτι και να ακολουθούνται οι οδηγίες του παιδιάτρου.

Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς μέσα στον Οκτώβριο

Ο Οκτώβριος αποτελεί την κατάλληλη περίοδο ώστε οι γονείς να συζητήσουν με τον παιδίατρο εάν και πότε πρέπει να γίνει ο αντιγριπικός εμβολιασμός του παιδιού.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο έγκαιρος προγραμματισμός για τα παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 5 ετών, αλλά και για τα μεγαλύτερα παιδιά που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου.

Καθώς οι συστάσεις και ο αριθμός των δόσεων εξαρτώνται από την ηλικία και το ιστορικό κάθε παιδιού, η τελική καθοδήγηση πρέπει να γίνεται από τον παιδίατρο.