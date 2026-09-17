UNIC Athens: 1ο Συμπόσιο «Μικρές Ιφιγένειες – Γυναίκες αντιμέτωπες με τους σιωπηλούς καρκίνους»

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Στο επίκεντρο η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση για τους γυναικολογικούς καρκίνους στο 1ο Συμπόσιο «Μικρές Ιφιγένειες – Γυναίκες αντιμέτωπες με τους σιωπηλούς καρκίνους», που πραγματοποιείται στις 19 Σεπτεμβρίου στο UNIC Athens.

Το 1ο Συμπόσιο «Μικρές Ιφιγένειες – Γυναίκες αντιμέτωπες με τους σιωπηλούς καρκίνους» πραγματοποιείται στις 19 Σεπτεμβρίου 2026 στο UNIC Athens, την ακαδημαϊκή και ερευνητική βάση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Ελλάδα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικολογικής Ογκολογίας (World GO Day, 20 Σεπτεμβρίου), με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από τους γυναικολογικούς καρκίνους, την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τις σύγχρονες εξελίξεις στη διάγνωση και αντιμετώπισή τους. Το μήνυμα είναι #Support not stigma – #Υποστήριξηενάντιαστοστίγμα και καλεί τις γυναίκες να μιλήσουν ανοιχτά και να μην φοβούνται.

Το Συμπόσιο συνδιοργανώνεται από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο UNIC Athens, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Γιώργο Καραρήγα, εκ μέρους του UNIC Athens, και την Πρωτοβουλία Ασθενών για τον Γυναικολογικό Καρκίνο «Εριφύλη», με υπεύθυνες την κα Μαρία Παπαγεωργίου και την Δρα Έλενα Τώρου.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (Ε.Ο.Π.Ε.), της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ογκολογίας (Ε.Ε.Γ.Ε.), του ευρωπαϊκού δικτύου ESGO/ENGAGe και του World GO Day.

Κάθε θεματική συζήτηση συνδυάζει την εμπειρία των ασθενών με την επιστημονική και κλινική γνώση, με τη συμμετοχή μιας εκπροσώπου των ασθενών, ενός γυναικολόγου-ογκολόγου, ενός παθολόγου-ογκολόγου και/ή ενός εξειδικευμένου επιστήμονα. Η γυναίκα βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε συζήτησης. Οι ανάγκες, οι φόβοι, οι ελπίδες, οι απορίες και η προσωπική της εμπειρία αποτελούν τη βάση του διαλόγου.

Οι «Μικρές Ιφιγένειες» είναι μια πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε από τη Δρα Έλενα Τώρου, “συνήγορο ασθενών”, και υλοποιείται με τη στήριξη της «Εριφύλης». Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, αφιερωμένη στη ζωή μετά τον καρκίνο, με θεματικές όπως η αποκατάσταση, η ανθεκτικότητα και η ευζωία.

Έκθεση τέχνης «Μικρές Ιφιγένειες»

Στο πλαίσιο του Συμποσίου θα φιλοξενηθεί η ομώνυμη έκθεση τέχνης «Μικρές Ιφιγένειες», η οποία θα παραμείνει ανοικτή στον χώρο του UNIC Athens για λίγες ημέρες.

Πληροφορίες Εγγραφής: UNIC Athens – 1ο Συμπόσιο «Μικρές Ιφιγένειες»

Για όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Συμπόσιο διαδικτυακά, η εκδήλωση θα μεταδοθεί μέσω του καναλιού της «Εριφύλης» στο YouTube: Κανάλι «Εριφύλη»