Κλειστά κυλικεία του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο – Τι συνέβη με τους διαγωνισμούς

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Προβλήματα στην εξυπηρέτηση των φοιτητών προκαλεί η μη λειτουργία ορισμένων κυλικείων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο.

Μεγάλο πρόβλημα στη λειτουργία κυλικείων αντιμετωπίζουν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης στις εγκαταστάσεις του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, με την κατάσταση να προκαλεί αντιδράσεις και παράπονα. Σε ορισμένα σημεία τα κυλικεία παραμένουν κλειστά, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η κίνηση και να δημιουργούνται καθυστερήσεις και συνωστισμός στα καταστήματα που λειτουργούν.

Το πρόβλημα έχει γίνει πιο έντονο μετά την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού εξαμήνου, καθώς οι ανάγκες των φοιτητών για χώρους εστίασης και εξυπηρέτησης έχουν αυξηθεί.

Από την πλευρά του Πανεπιστημίου Κρήτης αναγνωρίζεται το ζήτημα και, όπως επισημαίνεται, βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες διαδικασίες για την επαναλειτουργία των κυλικείων που παραμένουν κλειστά. Παράλληλα, για ορισμένους χώρους έχουν προκηρυχθεί διαγωνισμοί, οι οποίοι ωστόσο δεν προσέλκυσαν το απαιτούμενο ενδιαφέρον από αναδόχους, με αποτέλεσμα να δρομολογούνται νέες διαδικασίες.

Έλλειψη ενδιαφέροντος

Όπως εξηγεί στο Cretalive ο αντιπρύτανης Υποδομών και Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθηγητής Γιώργος Σταματόπουλος, βασική αιτία του προβλήματος είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος από αναδόχους στους διαγωνισμούς για την ενοικίαση των κυλικείων.

Στο Ρέθυμνο υπάρχουν δύο κυλικεία, ένα κεντρικό και ένα μικρότερο. Το Πανεπιστήμιο προκήρυξε διαγωνισμούς για την ενοικίαση και των δύο χώρων, ωστόσο για το ένα δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά. Για τον χώρο που εξακολουθεί να παραμένει κλειστός, το Ίδρυμα προχωρά πλέον στην προκήρυξη νέου διαγωνισμού. Ο αντιπρύτανης επιχειρεί, παράλληλα, να καθησυχάσει τους φοιτητές, τονίζοντας ότι το Πανεπιστήμιο γνωρίζει το πρόβλημα και έχει ήδη κινηθεί για την αντιμετώπισή του.

Πρόβλημα καταγράφεται και στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο, όπου αυτή τη στιγμή λειτουργούν δύο κυλικεία για την εξυπηρέτηση των Σχολών. Σύμφωνα με τον κ. Σταματόπουλο, το Πανεπιστήμιο προχωρά και στην περίπτωση αυτή σε διαγωνιστικές διαδικασίες για την ενοικίαση των κυλικείων που παραμένουν κλειστά.