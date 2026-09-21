Ρέθυμνο: Το Πανεπιστήμιο Κρήτης φέρνει την έρευνα πιο κοντά στην κοινωνία

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Στο κέντρο του Ρεθύμνου μεταφέρεται η επιστήμη και η έρευνα το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, με το Πανεπιστήμιο Κρήτης να διοργανώνει ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους, στο πλαίσιο των Post Events που ακολουθούν τη «Βραδιά Έρευνας».

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης φέρνει την επιστήμη και την έρευνα πιο κοντά στους πολίτες του Ρεθύμνου, συνεχίζοντας το πρόγραμμα της «Βραδιάς Έρευνας» με ανοιχτές δράσεις στο κέντρο της πόλης το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου.

Τα Post Events απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και περιλαμβάνουν δραστηριότητες που συνδέουν την επιστημονική γνώση με την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τα ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον, με στόχο την ενίσχυση της επαφής του Πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία.

Η επιστήμη, η έρευνα και η γνώση βγαίνουν στο κέντρο του Ρεθύμνου, με το Πανεπιστήμιο Κρήτης να συνεχίζει τις δράσεις του μετά τη «Βραδιά Έρευνας» και να προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε μια σειρά ανοιχτών εκδηλώσεων το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για τα Post Events που ακολουθούν τη «Βραδιά Έρευνας» της 25ης Σεπτεμβρίου και έχουν στόχο να φέρουν την πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα πιο κοντά στην τοπική κοινωνία, μέσα από δράσεις που συνδυάζουν την επιστήμη, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τις σύγχρονες προκλήσεις για το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθούν ερμηνευτικές περιηγήσεις στο Μουσείο της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν πτυχές της ιστορίας και της εξέλιξης της εκπαίδευσης.

Παράλληλα, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε ξεναγήσεις στη Μουσειακή Συλλογή Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκπαιδευτικές δράσεις «Science in the City».

Στο επίκεντρο των συγκεκριμένων δράσεων βρίσκονται η κλιματική αλλαγή και η βιώσιμη ανάπτυξη, δύο ζητήματα που απασχολούν ολοένα περισσότερο τόσο την επιστημονική κοινότητα όσο και την κοινωνία. Μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία επιχειρείται η προσέγγιση των θεμάτων αυτών με τρόπο άμεσο και κατανοητό, ιδιαίτερα για τις νεότερες ηλικίες.

Με τις εκδηλώσεις στο κέντρο του Ρεθύμνου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης επιχειρεί να διευρύνει τον διάλογο της επιστημονικής κοινότητας με τους πολίτες και να μεταφέρει τη γνώση έξω από τα αμφιθέατρα και τα εργαστήρια, σε χώρους ανοιχτούς στην κοινωνία.

Η συμμετοχή στις δράσεις είναι ελεύθερη για μικρούς και μεγάλους.