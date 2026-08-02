Επίδομα ανεργίας ΔΥΠΑ: Πότε μπορείτε να το πάρετε δεύτερη φορά

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Η έγκαιρη προετοιμασία και ο προληπτικός έλεγχος όλων των στοιχείων μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο απόρριψης και να διευκολύνουν την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Καθοριστικό ρόλο παίζουν ο αριθμός των ημερών προηγούμενης επιδότησης, τα ένσημα που έχουν συγκεντρωθεί, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο έληξε η τελευταία εργασιακή σχέση.

Η δυνατότητα επαναχορήγησης του τακτικού επιδόματος ανεργίας της ΔΥΠΑ προβλέπεται από τη νομοθεσία, ωστόσο κάθε νέα αίτηση εξετάζεται ξεχωριστά και υπόκειται σε συγκεκριμένα κριτήρια. Πριν από την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ποιες προϋποθέσεις εξετάζονται, ώστε να αποφύγουν απορρίψεις και καθυστερήσεις.

Ο κανόνας των 400 ημερών

Το πρώτο στοιχείο που ελέγχει η ΔΥΠΑ είναι ο συνολικός αριθμός ημερών επιδότησης που έχει λάβει ο άνεργος μέσα στην τελευταία τετραετία.

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Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι ένας δικαιούχος δεν μπορεί να λάβει συνολικά περισσότερες από 400 ημέρες τακτικής επιδότησης ανεργίας μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών.

Το όριο αυτό εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το πόσο διάστημα εργάστηκε ο ασφαλισμένος μετά την προηγούμενη επιδότηση ή πόσα νέα ένσημα συγκέντρωσε.

Πότε απορρίπτεται η αίτηση

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει ήδη εξαντλήσει τις 400 ημέρες επιδότησης κατά την τελευταία τετραετία, η νέα αίτηση απορρίπτεται, ακόμη και αν πληροί όλες τις υπόλοιπες ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

Αντίθετα, όταν δεν έχει συμπληρωθεί το ανώτατο όριο, μπορεί να εγκριθεί νέα επιδότηση μόνο για τις ημέρες που απομένουν μέχρι τη συμπλήρωση των 400 ημερών.

Για παράδειγμα, εάν κάποιος έχει ήδη λάβει 300 ημέρες επιδότησης, μπορεί να επιδοτηθεί εκ νέου για έως 100 ακόμη ημέρες.

Πόσα ένσημα απαιτούνται

Αφού διαπιστωθεί ότι δεν έχει εξαντληθεί το όριο επιδότησης, εξετάζονται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

Η ΔΥΠΑ ελέγχει τις ημέρες εργασίας που έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στο τελευταίο 14μηνο πριν από την απόλυση ή τη λήξη της σύμβασης εργασίας.

Από τον υπολογισμό εξαιρούνται οι δύο τελευταίοι μήνες πριν από τη λύση της εργασιακής σχέσης, γεγονός που αρκετοί εργαζόμενοι αγνοούν.

Για τους περισσότερους μισθωτούς απαιτούνται τουλάχιστον 125 ημέρες εργασίας, ενώ για τους οικοδόμους απαιτούνται 100 ημέρες εργασίας, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας.

Οι υπόλοιπες προϋποθέσεις

Η συγκέντρωση των απαιτούμενων ενσήμων και η τήρηση του κανόνα των 400 ημερών δεν αρκούν από μόνες τους.

Η ΔΥΠΑ εξετάζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο έληξε η εργασιακή σχέση.

Το τακτικό επίδομα ανεργίας χορηγείται όταν η απασχόληση τερματίζεται λόγω απόλυσης ή λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου.

Αντίθετα, σε περίπτωση οικειοθελούς παραίτησης δεν θεμελιώνεται δικαίωμα λήψης του επιδόματος.

Παράλληλα, ο ενδιαφερόμενος πρέπει:

να είναι ασφαλισμένος ως μισθωτός στον κλάδο ανεργίας της ΔΥΠΑ,

να μην διατηρεί ενεργή επαγγελματική δραστηριότητα ως ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος,

να έχει εγγραφεί στο Μητρώο Ανέργων και να διατηρεί την ιδιότητα του ανέργου κατά την υποβολή της αίτησης.

Τι πρέπει να ελέγξετε πριν από την αίτηση

Πριν από την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι καλό είναι να ελέγξουν:

τις ημέρες επιδότησης που έχουν λάβει κατά την τελευταία τετραετία,

τα ένσημα που διαθέτουν,

αν πληρούν όλες τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

Ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ και του e-ΕΦΚΑ, ώστε ο ασφαλισμένος να γνωρίζει εγκαίρως αν πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια ή αν χρειάζεται να συμπληρώσει επιπλέον χρόνο ασφάλισης πριν υποβάλει νέα αίτηση.

Η σωστή προετοιμασία αυξάνει τις πιθανότητες έγκρισης

Η επαναχορήγηση του επιδόματος ανεργίας είναι δυνατή για όσους έχουν επιδοτηθεί στο παρελθόν, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Ο κανόνας των 400 ημερών, ο απαιτούμενος αριθμός ενσήμων, ο τρόπος λύσης της εργασιακής σχέσης και η διατήρηση της ιδιότητας του ανέργου αποτελούν τα βασικά στοιχεία που καθορίζουν την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης.