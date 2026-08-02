Διορισμοί εκπαιδευτικών: Έτσι θα δηλώσετε περιοχές στο ΟΠΣΥΔ

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Το ενημερωτικό υλικό έχει επιμεληθεί η ομάδα του YouTube καναλιού «Εκπαιδευτικών Ενδιαφέροντα», η οποία διαχρονικά δημιουργεί οδηγούς και επεξηγηματικά βίντεο για διαδικασίες που αφορούν εκπαιδευτικούς.

Οδηγός σε μορφή βίντεο- Βήμα προς βήμα τη διαδικασία δήλωσης περιοχών προτίμησης, διευκολύνοντας τους υποψηφίους ενόψει της έκδοσης της σχετικής πρόσκλησης.

Το ενημερωτικό υλικό έχει επιμεληθεί η ομάδα του YouTube καναλιού «Εκπαιδευτικών Ενδιαφέροντα» και συνοδεύεται από πίνακα με τη γεωγραφική κατανομή των περιοχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποτελώντας έναν πρακτικό οδηγό για όσους πρόκειται να συμμετάσχουν στη διαδικασία των μόνιμων διορισμών.

Βίντεο-οδηγός για τη δήλωση περιοχών στο ΟΠΣΥΔ

Με αφορμή την ολοκλήρωση της κατανομής των 5.487 μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, αναμένεται το επόμενο διάστημα η έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την αναλυτική κατανομή των θέσεων ανά κλάδο και ειδικότητα, η πρόσκληση του ΑΣΕΠ για διορισμό, η σχετική υπουργική απόφαση και η εγκύκλιος που θα καθορίζει την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στο ΟΠΣΥΔ.

Διορισμοί εκπαιδευτικών: «Χιλιάδες φιλόλογοι μένουν εγκλωβισμένοι στην αναπλήρωση»

Ενόψει της διαδικασίας, δημοσιεύεται εκ νέου βίντεο από παλαιότερους διορισμούς, το οποίο παρουσιάζει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο οι υποψήφιοι δηλώνουν τις περιοχές προτίμησής τους στο ΟΠΣΥΔ.

Αναλυτικές οδηγίες βήμα προς βήμα

Το βίντεο περιγράφει αναλυτικά όλα τα στάδια της ηλεκτρονικής αίτησης, εξηγώντας βήμα προς βήμα τη διαδικασία δήλωσης περιοχών για μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Παράλληλα, συνοδεύεται από πίνακα με τη γεωγραφική κατανομή των περιοχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά νομό και δήμο, ώστε οι υποψήφιοι να μπορούν να επιλέξουν τις περιοχές που τους ενδιαφέρουν με μεγαλύτερη ευκολία.

Διορισμοί εκπαιδευτικών: «Χιλιάδες φιλόλογοι μένουν εγκλωβισμένοι στην αναπλήρωση»

Ακολουθεί Πίνακας με τη γεωγραφική κατανομή περιοχών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε Νομούς/Δήμους.

ΠΙΝΑΚΑΣ