ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ 2026 2027: Πότε κλείνουν οι αιτήσεις για τα voucher

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Περισσότερες από 100.000 αιτήσεις έχουν ήδη υποβληθεί για τα voucher παιδικών σταθμών της ΕΕΤΑΑ, ενώ η πλατφόρμα είναι πλέον ανοικτή για όλα τα ΑΦΜ και η προθεσμία ολοκληρώνεται στις 5 Αυγούστου.

Τα voucher παιδικών σταθμών έχουν ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 100.000 αιτήσεις, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο μισό της συμμετοχής που αναμένεται στο φετινό πρόγραμμα, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, Αναστάσιο Μαυρίδη.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΕΤΑΑ είναι πλέον διαθέσιμη για όλους τους ενδιαφερόμενους, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της ΕΕΤΑΑ, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Προϋπολογισμός 393 εκατ. ευρώ και τρεις κατηγορίες δομών

Το πρόγραμμα διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 393 εκατ. ευρώ και καλύπτει τη φιλοξενία βρεφών και νηπίων σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς.

Παράλληλα, περιλαμβάνει τη δημιουργική απασχόληση παιδιών και εφήβων σε ΚΔΑΠ, καθώς και τη συμμετοχή παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

ΕΕΤΑΑ: Πότε βγαίνουν τα προσωρινά αποτελέσματα -Πότε οι ενστάσεις

Ο Αναστάσιος Μαυρίδης μιλώντας στην ΕΡΤnews, χαρακτήρισε τη δράση ιδιαίτερα σημαντικό κοινωνικό πρόγραμμα και κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή στα στοιχεία και στα δικαιολογητικά που καταχωρίζουν.

Τι αλλάζει για τις πολύτεκνες οικογένειες

Κεντρική αλλαγή του φετινού προγράμματος αποτελεί η κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τις πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα παιδιά και άνω που υποβάλλουν αίτηση για voucher παιδικών σταθμών.

Όπως διευκρινίστηκε, εφόσον η αίτηση έχει συμπληρωθεί σωστά και συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι εξασφαλίζουν το voucher.

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες αιτούντων, η αξιολόγηση πραγματοποιείται με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, με βάση τα φορολογικά στοιχεία του 2025.

Ποιοι χρειάζονται πρόσθετα δικαιολογητικά

Επιπλέον έγγραφα απαιτούνται, μεταξύ άλλων, για μονογονεϊκές οικογένειες, περιπτώσεις χηρείας, γονείς ή παιδιά με αναπηρία και άλλες ειδικές κοινωνικές κατηγορίες.

Μέρος των απαραίτητων στοιχείων αντλείται αυτόματα μέσω της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων. Ωστόσο, οι αιτούντες θα πρέπει να ελέγχουν προσεκτικά την αίτησή τους, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν χρειάζεται να επισυνάψουν επιπλέον πιστοποιητικά.

Οι ημερομηνίες για πίνακες και ενστάσεις

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 5 Αυγούστου, ενώ οι προσωρινοί πίνακες αναμένεται να ανακοινωθούν έως τις 10 Αυγούστου.

Η διαδικασία των ενστάσεων έχει προγραμματιστεί για το διάστημα από τις 11 έως τις 13 Αυγούστου, ενώ στόχος είναι τα οριστικά αποτελέσματα να δημοσιευθούν στις 17 Αυγούστου.

Κατά την περίοδο των ενστάσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προσκομίσουν δικαιολογητικά τα οποία ενδεχομένως δεν είχαν συμπεριλάβει στην αρχική αίτησή τους.

Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί το voucher

Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το voucher σε δημόσιους ή ιδιωτικούς βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ, εφόσον οι συγκεκριμένες δομές συμμετέχουν στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ.

Το voucher μπορεί επίσης να μεταφερθεί σε διαφορετική περιοχή, εάν αλλάξει ο τόπος κατοικίας ή εργασίας της οικογένειας. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να αξιοποιηθεί σε άλλη συνεργαζόμενη δομή για το υπόλοιπο διάστημα ισχύος του.