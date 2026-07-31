Τουρισμός για Όλους 2026: Η ημερομηνία που ανοίγουν οι αιτήσεις – Ποιοί είναι οι δικαιούχοι

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Από τις 7 Αυγούστου ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους», με ενίσχυση από 200 έως 600 ευρώ και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια για περισσότερους δικαιούχους.

Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» περνά στη νέα του φάση, καθώς από τις 7 Αυγούστου ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω των ιστοσελίδων gov.gr και vouchers.gov.gr, ενώ όσοι δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Ποια περίοδο καλύπτει το πρόγραμμα

Η νέα φάση του προγράμματος αφορά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2026 έως και τον Δεκέμβριο του 2027.

Η οικονομική ενίσχυση κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ και θα χορηγηθεί μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας, η οποία θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών διαμονής σε τουριστικά καταλύματα σε όλη τη χώρα.

Πώς θα εφαρμοστούν οι δύο φάσεις

Η πρώτη φάση του προγράμματος θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Οι δικαιούχοι της πρώτης φάσης θα προκύψουν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, από την οποία θα αναδειχθούν οι τελικοί ωφελούμενοι.

Για τη δεύτερη φάση δεν προβλέπεται νέα κλήρωση. Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν από τη λίστα των επιλαχόντων που θα διαμορφωθεί κατά την πρώτη διαδικασία, διατηρώντας τη δυνατότητα ένταξης για όσους δεν επιλεγούν αρχικά.

Διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια

Το πρόγραμμα προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερα νοικοκυριά.

Ειδικότερα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από 19.000 σε 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς τέκνα και από 31.000 σε 33.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς παιδιά.

Για τις οικογένειες με περισσότερα παιδιά, τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται ακόμη περισσότερο, φτάνοντας έως και τις 58.000 ευρώ, με στόχο να ενταχθεί στο πρόγραμμα μεγαλύτερος αριθμός δικαιούχων.