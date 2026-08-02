Πόθεν Έσχες: Πότε ξεκινά η υποβολή και τι πρέπει να ελέγξουν οι υπόχρεοι

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Από τις 3 Αυγούστου 2026 ξεκινά η υποβολή των δηλώσεων Πόθεν Έσχες μέσω του pothen.gr, με τους υπόχρεους να καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα προσυμπληρωμένα στοιχεία πριν από την οριστικοποίηση.

Οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες για το 2026 αρχίζουν να υποβάλλονται από τις 3 Αυγούστου, μέσω της εφαρμογής «Υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα pothen.gr.

Η ετήσια δήλωση υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 18 του ν. 5026/2023.

Η είσοδος στην πλατφόρμα

Οι υπόχρεοι εισέρχονται στην εφαρμογή του pothen.gr με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών Taxisnet.

Μετά τη σύνδεση, παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης άντλησης των απαραίτητων στοιχείων, ώστε να συμπληρωθούν τα αντίστοιχα πεδία της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.

Τι πρέπει να ελεγχθεί πριν από την υποβολή

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τον έλεγχο των προσυμπληρωμένων στοιχείων. Ο υπόχρεος πρέπει να διαπιστώσει ότι έχουν αντληθεί δεδομένα από όλες τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται και ότι οι πληροφορίες που εμφανίζονται είναι ορθές.

Κατά τη διαδικασία επαλήθευσης, θα πρέπει να ελεγχθούν όλα τα πεδία. Εάν διαπιστωθούν ελλείψεις, τα στοιχεία πρέπει να συμπληρωθούν, ενώ τυχόν ανακριβείς πληροφορίες πρέπει να διορθωθούν πριν από την οριστικοποίηση της δήλωσης.

Τροποποιητική δήλωση μετά την οριστικοποίηση

Εφόσον η αρχική δήλωση οριστικοποιηθεί εμπρόθεσμα, ο υπόχρεος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τροποποιητική δήλωση.

Η τροποποιητική μπορεί να κατατεθεί μέσα σε διάστημα 30 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, προκειμένου να διορθωθούν ή να συμπληρωθούν στοιχεία της αρχικής δήλωσης.