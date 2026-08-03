Νέος τρόπος υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ: Τι ισχύει με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

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Από το 2027 ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ θα βασίζεται, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, στα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, όταν αυτή αποτυπώνει μικρότερη επιφάνεια από άλλα επίσημα έγγραφα.

ΕΝΦΙΑ: Νέος τρόπος υπολογισμού από το 2027 με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Ο ΕΝΦΙΑ αλλάζει από το φορολογικό έτος 2027, καθώς η κυβέρνηση προωθεί νέο τρόπο υπολογισμού της φορολογητέας επιφάνειας των ακινήτων, αξιοποιώντας τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

Σύμφωνα με την κυβερνητική επιχειρηματολογία, η ρύθμιση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση περιπτώσεων όπου ιδιοκτήτες επιβαρύνονταν με φόρο για περισσότερα τετραγωνικά μέτρα από εκείνα που διαθέτει πραγματικά το ακίνητό τους. Η εφαρμογή του νέου πλαισίου τοποθετείται μέσα στο 2027, χρονιά κατά την οποία, εκτός απροόπτου, αναμένονται και οι επόμενες εθνικές εκλογές.

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Πώς θα υπολογίζεται ο φόρος

Μέχρι σήμερα, η φορολογητέα επιφάνεια ενός ακινήτου προσδιορίζεται με βάση τα στοιχεία που αναγράφονται στο Κτηματολόγιο, στον τίτλο κτήσης ή στην οικοδομική άδεια.

Εφόσον, όμως, διαπιστώνεται ότι το ακίνητο διαθέτει μεγαλύτερη πραγματική επιφάνεια ή διαφορετική χρήση από εκείνη που αναφέρεται στα επίσημα έγγραφα, ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα.

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Με τη νέα διάταξη, όταν έχει εκδοθεί Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και από αυτή προκύπτει μικρότερη επιφάνεια σε σχέση με όσα αναγράφονται στα υπόλοιπα επίσημα έγγραφα, για τον υπολογισμό του φόρου θα λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας.

Τι προβλέπεται για τις δηλώσεις Ε9

Η τροπολογία προβλέπει ότι οι δηλώσεις Ε9 που έχουν ήδη υποβληθεί, οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ και τα σχετικά πιστοποιητικά δεν θα θεωρούνται ανακριβή.

Παράλληλα, δεν θα επιβάλλονται κυρώσεις όταν από την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου προκύπτει μικρότερη επιφάνεια σε σχέση με εκείνη που αναγράφεται στο Κτηματολόγιο, στον τίτλο κτήσης ή στην οικοδομική άδεια.

Από πότε τίθενται σε ισχύ οι αλλαγές

Οι νέες ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν για τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) και τον ΕΝΦΙΑ που αφορούν το φορολογικό έτος 2027 και τα επόμενα έτη.

Στόχος της αλλαγής είναι ο υπολογισμός του φόρου να βασίζεται στα πλέον επικαιροποιημένα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, ώστε να αποτυπώνονται με μεγαλύτερη ακρίβεια η πραγματική επιφάνεια και η χρήση κάθε ακινήτου.