ΟΠΕΚΑ: Υποτροφία 1.000 ευρώ σε πρωτοετείς φοιτητές – Οι δικαιούχοι

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Ανοίγει σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα του ΟΠΕΚΑ που προβλέπει χρηματικό βραβείο – υποτροφία ύψους 1.000 ευρώ για νέους φοιτητές που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα δημόσια Πανεπιστήμια μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026.

Η δράση απευθύνεται σε τέκνα άμεσα ή έμμεσα δικαιούχων του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και προβλέπει συνολικά 2.106 υποτροφίες, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις συμμετοχής.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα άνοιξε σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν περιθώριο να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 23:59 της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου 2026.

Ποιοι μπορούν να πάρουν τα 1.000 ευρώ

Το χρηματικό βραβείο αφορά συνολικά 2.106 τέκνα άμεσων ή έμμεσων δικαιούχων του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Βασική προϋπόθεση είναι οι ενδιαφερόμενοι να είχαν τη μαθητική ιδιότητα κατά το σχολικό έτος 2025-2026 και να εισάγονται για πρώτη φορά σε δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας, έπειτα από επιτυχία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026.

Παράλληλα, θα πρέπει να είναι άγαμοι και άνεργοι.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν και όσοι πέτυχαν την εισαγωγή τους μέσω άλλης διαδικασίας την οποία το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εξομοιώνει με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται και τα υπόλοιπα κριτήρια του προγράμματος.

Η διαδικασία για την αίτηση

Η αίτηση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του ΟΠΕΚΑ.

Την υποβολή κάνει ο γονέας που είναι άμεσα δικαιούχος των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, εφόσον το παιδί του καλύπτει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Υπάρχουν, ωστόσο, περιπτώσεις στις οποίες η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από το ίδιο το τέκνο. Πρόκειται για περιπτώσεις ορφανικής σύνταξης ή σύνταξης αναπηρίας, όταν το τέκνο είναι ανίκανο για κάθε εργασία, καθώς και για την περίπτωση επιδόματος παραπληγίας – τετραπληγίας του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ).

Κάθε δικαιούχος που θα επιλεγεί στο πλαίσιο του προγράμματος θα λάβει 1.000 ευρώ.

Τι γίνεται εάν οι αιτήσεις είναι περισσότερες

Η υποβολή αίτησης και η πλήρωση των προϋποθέσεων δεν σημαίνουν αυτομάτως ότι ο ενδιαφερόμενος θα λάβει την υποτροφία, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις είναι 2.106.

Εάν οι έγκυρες αιτήσεις ξεπεράσουν τον συγκεκριμένο αριθμό, οι τελικοί δικαιούχοι θα προκύψουν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

Οι ημερομηνίες που πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Η διαδικασία ξεκινά στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 στις 15:00 και η πλατφόρμα θα παραμείνει διαθέσιμη για περίπου έναν μήνα, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2026 στις 23:59.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέσα σε αυτό το διάστημα να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση, προκειμένου να διεκδικήσουν μία από τις 2.106 υποτροφίες των 1.000 ευρώ.