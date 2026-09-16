Σχολικά κυλικεία: «Σε αβεβαιότητα» με το νέο πλαίσιο – Στο επίκεντρο μερίδες, απαγορευμένα προϊόντα και αυτόματοι πωλητές

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Στη Βουλή φέρνει η Ράνια Θρασκιά το νέο πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών κυλικείων, θέτοντας ζητήματα που αφορούν τον χρόνο προσαρμογής των επαγγελματιών, τις νέες ποσότητες στις μερίδες αλλά και τους όρους εγκατάστασης αυτόματων πωλητών στα σχολεία.

Η βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και Υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Ψυχικής Υγείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής ασκεί κριτική στον τρόπο εφαρμογής των νέων κανόνων, σημειώνοντας ότι η σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος εκδόθηκε μόλις δύο ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Με ερώτησή της προς τους υπουργούς Υγείας, Παιδείας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η Ράνια Θρασκιά ζητά, μεταξύ άλλων, να εξεταστεί η θέσπιση μεταβατικής περιόδου, ώστε οι επαγγελματίες των σχολικών κυλικείων να έχουν περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της νέας Υπουργικής Απόφασης.

Παράλληλα, θέτει προς επανεξέταση το ζήτημα του μεγέθους των μερίδων, ζητώντας να εξεταστεί εάν θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Νέοι κανόνες από την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Το νέο πλαίσιο εφαρμόζεται από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και καθορίζει, μεταξύ άλλων, ποια προϊόντα μπορούν να διατίθενται στα σχολικά κυλικεία, τις ποσότητες των μερίδων και το πλαίσιο εγκατάστασης αυτόματων πωλητών.

Η Ράνια Θρασκιά δεν αμφισβητεί στην ερώτησή της τον στόχο της προώθησης της υγιεινής διατροφής και της πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας. Αντιθέτως, τις χαρακτηρίζει αυτονόητες προτεραιότητες, υποστηρίζοντας όμως ότι οι αλλαγές χρειάζονται έγκαιρη ενημέρωση και επαρκή χρόνο προσαρμογής για τη σχολική κοινότητα και τους επαγγελματίες.

Στο επίκεντρο της κριτικής της βρίσκεται η ερμηνευτική εγκύκλιος Δ1β/ΓΠ οικ. 41211, η οποία, σύμφωνα με την ερώτηση, εκδόθηκε μόλις δύο ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων, χαρακτηρίστηκε «εξαιρετικά επείγουσα» και προέβλεπε άμεση εφαρμογή των νέων διατάξεων και ελέγχους από την πρώτη ημέρα λειτουργίας των σχολείων.

Τι λένε οι επαγγελματίες των σχολικών κυλικείων

Η κοινοβουλευτική ερώτηση μεταφέρει και ζητήματα που, σύμφωνα με το κείμενο, τέθηκαν από τους ίδιους τους επαγγελματίες κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σωματείου Σχολικών Κυλικείων Θεσσαλονίκης στις 10 Σεπτεμβρίου 2026.

Ένα από αυτά αφορά τα αποθέματα προϊόντων που είχαν ήδη προμηθευτεί οι επαγγελματίες, αλλά με το νέο πλαίσιο δεν επιτρέπεται πλέον να διατίθενται.

Το ζήτημα αποκτά, σύμφωνα με την ερώτηση, μεγαλύτερη οικονομική διάσταση σε μια περίοδο κατά την οποία το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί και η βιωσιμότητα αρκετών σχολικών κυλικείων δοκιμάζεται.

Στο επίκεντρο οι νέες μερίδες

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις ποσότητες των μερίδων που προβλέπονται με τους νέους κανόνες.

Η Ράνια Θρασκιά μεταφέρει την ένσταση ότι η οριζόντια εφαρμογή των ίδιων ποσοτήτων δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις διαφορετικές διατροφικές ανάγκες των μαθητών ανά ηλικία.

Στην ερώτηση επισημαίνεται ειδικότερα ότι στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπου οι διατροφικές ανάγκες των εφήβων είναι αυξημένες, οι προβλεπόμενες μικρές μερίδες ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες τους.

Για τον λόγο αυτό ζητείται από τους αρμόδιους υπουργούς να εξετάσουν εάν οι προβλεπόμενες ποσότητες πρέπει να επανεξεταστούν και να υπάρξει διαφοροποίηση ανάμεσα στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Τι ζητούν για τους αυτόματους πωλητές

Ένα ακόμη ζήτημα που ανοίγει η κοινοβουλευτική παρέμβαση αφορά την εγκατάσταση αυτόματων πωλητών στις σχολικές μονάδες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ερώτηση, οι επαγγελματίες ζητούν πλήρη αποσαφήνιση του πλαισίου, ώστε η δυνατότητα εγκατάστασης αυτόματων πωλητών να μη λειτουργήσει στην πράξη ως μηχανισμός υποκατάστασης των σχολικών κυλικείων.

Η βουλευτής ζητά να διευκρινιστεί με ποια συγκεκριμένα και ελέγξιμα κριτήρια θα επιτρέπεται η εγκατάστασή τους, ποιος φορέας θα κρίνει και θα τεκμηριώνει την αναγκαιότητά τους και με ποιον τρόπο θα διασφαλίζεται ότι δεν θα αντικαθιστούν τα κυλικεία.

Στο πλαίσιο αυτό, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζητά από τους συναρμόδιους υπουργούς να απαντήσουν εάν προτίθενται να θεσπίσουν εύλογη μεταβατική περίοδο για την εφαρμογή της νέας Υπουργικής Απόφασης, δίνοντας στους επαγγελματίες περισσότερο χρόνο για οργανωτική και οικονομική προσαρμογή.

Παράλληλα, ζητά επανεξέταση των μερίδων ανάλογα με την ηλικία των μαθητών και συγκεκριμένο πλαίσιο για τους αυτόματους πωλητές.

Τέλος, θέτει το ζήτημα της πρόληψης σε επίπεδο ολόκληρης της σχολικής κοινότητας, ρωτώντας εάν πρόκειται να αναπτυχθούν παράλληλες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, κηδεμόνες και φροντιστές, με στόχο την καλλιέργεια υγιεινών διατροφικών συνηθειών.