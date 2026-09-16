Ζαχαράκη για προσλήψεις αναπληρωτών: Πού παραμένουν τα κενά – Τι είπε για Εθνικό Απολυτήριο και Πανελλήνιες

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Πανελλαδικές και Εθνικό Απολυτήριο: Τι αλλάζει και ποιους μαθητές δεν επηρεάζει το νέο σύστημα

Στις ελλείψεις εκπαιδευτικών που εξακολουθούν να καταγράφονται στα σχολεία, στην επόμενη φάση προσλήψεων περίπου 6.500 αναπληρωτών, αλλά και στον σχεδιασμό για τους μόνιμους διορισμούς αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Παράλληλα, τοποθετήθηκε για το Εθνικό Απολυτήριο και τις Πανελλαδικές, τα αποτελέσματα της PISA, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, τη στέγαση όσων υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους και τις εξελίξεις στα μη κρατικά Πανεπιστήμια.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, η υπουργός Παιδείας έδωσε την εικόνα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αναγνωρίζοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις, μεταξύ άλλων στη Γενική Εκπαίδευση, την Παράλληλη Στήριξη και την Ειδική Αγωγή.

Έρχονται περίπου 6.500 αναπληρωτές

Σύμφωνα με τη Σοφία Ζαχαράκη, στην Ελλάδα λειτουργούν περίπου 13.850 σχολεία, στα οποία φοιτούν περισσότεροι από 1,3 εκατ. μαθητές, ενώ υπηρετούν περίπου 145.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί.

Όπως ανέφερε, την 1η Σεπτεμβρίου είχαν προσληφθεί περίπου 30.000 αναπληρωτές, χαρακτηρίζοντας τη φετινή πρώτη φάση ως τη μεγαλύτερη της τελευταίας δεκαετίας.

Η υπουργός αναγνώρισε, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά και ανέφερε ότι η επόμενη φάση θα αφορά περίπου 6.500 αναπληρωτές. Οι ελλείψεις, όπως είπε, εντοπίζονται μεταξύ άλλων στη Γενική Εκπαίδευση, στην Παράλληλη Στήριξη και στην Ειδική Αγωγή.

Τι είπε για τους μόνιμους διορισμούς

Η Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε ότι ο προγραμματισμός για την επόμενη σχολική χρονιά ξεκινά ήδη από τον Οκτώβριο, λαμβάνοντας υπόψη τις αφυπηρετήσεις και τις αλλαγές που ενδέχεται να προκύψουν στα σχολεία.

Όπως εξήγησε, μεγάλο μέρος των αναγκών είναι γνωστό εκ των προτέρων, ωστόσο το σύστημα μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, καθώς μπορεί να προκύψουν περιπτώσεις εκπαιδευτικών που τελικά δεν παρουσιάζονται στη θέση τους.

Η υπουργός ανέφερε ακόμη ότι από το 2019 έχουν διοριστεί 53.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι η ενίσχυση των μόνιμων διορισμών και η σταδιακή μείωση της εξάρτησης του εκπαιδευτικού συστήματος από τους αναπληρωτές.

Στέγαση εκπαιδευτικών και διπλή επιστροφή ενοικίου

Στο ζήτημα της στέγασης, η υπουργός αναγνώρισε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικοί σε τουριστικές περιοχές, αναφέροντας ως παραδείγματα την Κέρκυρα, τη Ρόδο και τα Χανιά.

Μίλησε για τη διπλή επιστροφή ενοικίου σε αναπληρωτές και μόνιμους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην Περιφέρεια, εκτός του τόπου κατοικίας τους, καθώς και για τη δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης δήμων προκειμένου να αξιοποιούν δημοτικά ακίνητα για τη στέγαση εκπαιδευτικών.

Αναφέρθηκε επίσης στη δυνατότητα χορήγησης επιδόματος σίτισης και στέγασης από τους δήμους, αλλά και στην πρόβλεψη να διατίθεται σε εκπαιδευτικούς και γιατρούς το 15% των νέων διαμερισμάτων που κατασκευάζονται εντός στρατοπέδων.

«Η μεταρρύθμιση δεν μπορεί να πάει πίσω» για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια

Η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στις εξελίξεις γύρω από τα μη κρατικά Πανεπιστήμια και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Όπως είπε, υπάρχει «απόλυτος σεβασμός» στις αποφάσεις του ΣτΕ, σημειώνοντας παράλληλα ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση «δεν μπορεί να πάει πίσω».

Ανέφερε ότι μετά τις ενέργειες του ΕΟΠΠΕΠ έχουν επανακτηθεί άδειες, ενώ έχει επικαιροποιηθεί η σχετική κανονιστική ρύθμιση για τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια πιστοποίησης. Σύμφωνα με την υπουργό, θα ακολουθήσει επαναπιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών που αφορούν οι αποφάσεις του ΣτΕ.

Ερωτηθείσα για την αποχώρηση του Οδυσσέα Ζώρα από την πρυτανεία, η υπουργός ανέφερε ότι δεν γνωρίζει εάν ο λόγος ήταν αυτός που έχει αναφερθεί δημοσίως, καθώς, όπως είπε, δεν είχε συνομιλήσει μαζί του.

Παρέπεμψε παράλληλα στην ανακοίνωση του ίδιου του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την οποία οι απόψεις που είχαν διατυπωθεί δεν απηχούσαν τις θέσεις του.

Η Σοφία Ζαχαράκη σημείωσε ακόμη ότι ο Οδυσσέας Ζώρας ήταν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου όταν εκπονήθηκε ο σχετικός νόμος και ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του ως πρύτανη δεν είχε διατυπωθεί προς το Υπουργείο παράπονο για την εφαρμογή του.

Ζαχαράκη για PISA: «Πολύ προβληματικά και ανησυχητικά» τα αποτελέσματα

Στα αποτελέσματα της PISA στάθηκε επίσης η υπουργός Παιδείας, χαρακτηρίζοντάς τα «πολύ προβληματικά και ανησυχητικά».

Όπως ανέφερε, την προβληματίζουν ιδιαίτερα τα αποτελέσματα στην κατανόηση κειμένου, ενώ αναφέρθηκε και στις επιδόσεις στις Φυσικές Επιστήμες.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η PISA αποτελεί σημαντικό εργαλείο εξαγωγής συμπερασμάτων, αλλά δεν μπορεί, κατά την άποψή της, να είναι ο μοναδικός τρόπος αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού συστήματος.

«Ελάχιστοι εκπαιδευτικοί κόβονται» στην αξιολόγηση

Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η Σοφία Ζαχαράκη τη χαρακτήρισε σημαντική μεταρρύθμιση, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι το σημερινό σύστημα δεν είναι, όπως είπε, η «ιδανική αξιολόγηση» και ότι στο μέλλον χρειάζεται επανασχεδιασμός.

Ανέφερε ότι ελάχιστοι εκπαιδευτικοί «κόβονται» κατά την αξιολόγηση και διευκρίνισε ότι δεν απομακρύνονται από την τάξη, αλλά ακολουθείται διαδικασία επιμόρφωσης, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Εθνικό Απολυτήριο: Πότε αναμένεται το πόρισμα

Τέλος, η υπουργός αναφέρθηκε στον σχεδιασμό για το Εθνικό Απολυτήριο, διευκρινίζοντας ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα συνεχίσουν να διεξάγονται κανονικά.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το νέο σύστημα δεν θα αφορά τους μαθητές που βρίσκονται σήμερα στη Β΄ Γυμνασίου.

Όπως είπε, αναμένεται πρώτα το πόρισμα της ανεξάρτητης Εθνικής Επιτροπής Διαλόγου, το οποίο εκτίμησε ότι θα είναι διαθέσιμο στα τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την υπουργό, θα ακολουθήσει νέα συζήτηση για το ζήτημα.