Νέο επίδομα 3.000 ευρώ για τη γέννηση παιδιού – Ποιός Δήμος το χορηγεί

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Μια νέα οικονομική ενίσχυση για τις οικογένειες θεσπίζεται στη Νίσυρο, με τον Δήμο να εγκρίνει τη χορήγηση εφάπαξ επιδόματος γέννησης ύψους 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Η πρωτοβουλία έχει ως βασικό στόχο τη στήριξη των νέων οικογενειών και τη δημιουργία κινήτρων για την παραμονή νέων ανθρώπων στο νησί, σε μια περίοδο κατά την οποία οι μικρές νησιωτικές κοινωνίες βρίσκονται αντιμέτωπες με το δημογραφικό πρόβλημα.

Η πρόταση του δημάρχου Νισύρου, Χριστοφή Κορωναίου, έλαβε την ομόφωνη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ για την εφαρμογή του μέτρου έχει προβλεφθεί πίστωση 9.000 ευρώ στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα των 3.000 ευρώ

Η οικονομική ενίσχυση αφορά οικογένειες οι οποίες, κατά τη γέννηση του παιδιού, πληρούν δύο βασικές προϋποθέσεις: είναι δημότες του Δήμου Νισύρου και ταυτόχρονα μόνιμοι κάτοικοι του νησιού.

Το ποσό των 3.000 ευρώ καταβάλλεται εφάπαξ για κάθε παιδί, ενώ, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, αντιστοιχεί στο ανώτατο ποσό που προβλέπεται από τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, το βοήθημα είναι αφορολόγητο και δεν συνυπολογίζεται στα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση άλλων κοινωνικών παροχών.

Στον σχεδιασμό και 150 ευρώ τον μήνα έως τα 5 έτη

Η δημοτική αρχή εξετάζει, ωστόσο, και ένα δεύτερο μέτρο που θα μπορούσε να διευρύνει σημαντικά τη διάρκεια της οικονομικής στήριξης προς τις οικογένειες.

Συγκεκριμένα, στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται η προοπτική χορήγησης 150 ευρώ τον μήνα για κάθε παιδί μέχρι τη συμπλήρωση του πέμπτου έτους της ηλικίας του.

Πρόκειται, όμως, για σχεδιασμό και όχι για ήδη ενεργοποιημένη παροχή. Σε αντίθεση με το εφάπαξ επίδομα των 3.000 ευρώ, το οποίο έχει εγκριθεί και για το οποίο έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του 2026, η μηνιαία ενίσχυση των 150 ευρώ βρίσκεται ακόμη σε επίπεδο προοπτικής.

Στόχος η στήριξη των νέων οικογενειών

Πίσω από την απόφαση βρίσκεται η προσπάθεια αντιμετώπισης της πληθυσμιακής συρρίκνωσης και ενίσχυσης των οικογενειών που επιλέγουν να παραμείνουν και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους στη Νίσυρο.

Η δημοτική αρχή επιχειρεί με το νέο επίδομα να προσφέρει μια άμεση οικονομική βοήθεια μετά τη γέννηση ενός παιδιού, αλλά και να εντάξει το μέτρο σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κινήτρων για την παραμονή των νέων στο νησί.

Για τις μικρές νησιωτικές κοινωνίες, άλλωστε, η διατήρηση του μόνιμου πληθυσμού και ιδιαίτερα των νέων οικογενειών αποτελεί κρίσιμο ζήτημα. Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται το επίδομα των 3.000 ευρώ, ενώ η ενδεχόμενη καθιέρωση της μηνιαίας ενίσχυσης των 150 ευρώ θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη του σχεδιασμού του Δήμου.