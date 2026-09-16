Σοβαρές ελλείψεις στην Ειδική Αγωγή: «Πολλά παιδιά δεν μπορούν να πάνε σχολείο» – Τι λένε οι γονείς για τα κτίρια

Πίνακας περιεχομένων

Νέα σχολική χρονιά στην Ειδική Αγωγή: Οι ελλείψεις που καταγγέλλουν οι γονείς και τα αιτήματά τους

Με σοβαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, προβλήματα στις σχολικές υποδομές, δυσκολίες στις μεταφορές μαθητών και μειωμένες εγκρίσεις Παράλληλης Στήριξης περιγράφει την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στην Ειδική Αγωγή ο Ενιαίος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Αττικής και Νήσων.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος κάνει λόγο για μια σχολική χρονιά που ξεκινά με την Ειδική Αγωγή «στα ίδια και χειρότερα», καταγράφοντας σειρά προβλημάτων που, όπως υποστηρίζει, εξακολουθούν να επηρεάζουν την καθημερινότητα παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και των οικογενειών τους.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Παράλληλη Στήριξη, με τον Σύλλογο να καταγγέλλει ότι σε πολλές περιπτώσεις ένας εκπαιδευτικός καλείται να υποστηρίζει δύο, τρία ή ακόμη και τέσσερα παιδιά, ενώ υποστηρίζει ότι υπάρχουν ειδικά σχολεία που έχουν φτάσει στα όρια της δυναμικότητάς τους και δεν μπορούν να δεχθούν νέες εγγραφές.

«Ελλείψεις σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό»

Σύμφωνα με τον Ενιαίο Σύλλογο, παρά τις προσλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί, οι ελλείψεις προσωπικού εξακολουθούν να είναι εκτεταμένες.

Οι γονείς ασκούν παράλληλα κριτική στη διατήρηση του θεσμού των αναπληρωτών, υποστηρίζοντας ότι οι συνεχείς αλλαγές προσωπικού δυσχεραίνουν τη σταθερή επιστημονική και εκπαιδευτική παρέμβαση που χρειάζονται τα παιδιά.

Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης λόγος για υποχρηματοδότηση, ελλείψεις σε υλικά και προβλήματα στις κτιριακές εγκαταστάσεις, ενώ ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι για ακόμη μία χρονιά δεν υπάρχουν σχολικοί νοσηλευτές σε όλα τα ειδικά και γενικά σχολεία.

Τι καταγγέλλουν για την Παράλληλη Στήριξη

Ένα από τα βασικά ζητήματα που αναδεικνύουν οι γονείς αφορά την Παράλληλη Στήριξη.

Ο Σύλλογος συνδέει τις συγχωνεύσεις τμημάτων και τη μείωση των εγκρίσεων με την κατάσταση που, όπως αναφέρει, έχει δημιουργηθεί σε αρκετά σχολεία.

«Μία παράλληλη την μοιράζονται στις περισσότερες των περιπτώσεων 2, 3, ακόμα και 4 παιδιά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πρόκειται για μία από τις βασικές καταγγελίες της ανακοίνωσης, με τους γονείς να ζητούν συνολικά την κάλυψη των αναγκών με μόνιμο εκπαιδευτικό, ειδικό επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό.

Υπεράριθμα σχολεία και παιδιά χωρίς θέση

Ιδιαίτερα σοβαρό χαρακτηρίζεται και το ζήτημα της χωρητικότητας των υφιστάμενων δομών.

Ο Ενιαίος Σύλλογος υποστηρίζει ότι πολλά ειδικά σχολεία είναι υπεράριθμα και δεν δέχονται πλέον άλλες εγγραφές, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με την καταγγελία του, να υπάρχουν παιδιά που δεν μπορούν να φοιτήσουν στη δομή που χρειάζονται.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρει παιδιά στον Δήμο Αθηναίων που αναζητούν θέση σε ΕΕΕΕΚ, ενώ, όπως σημειώνει, το ΕΕΕΕΚ του δήμου εξακολουθεί να παραμένει «στα χαρτιά».

Τι λένε οι γονείς για τα κτίρια

Σημαντικό μέρος της ανακοίνωσης αφορά τις εγκαταστάσεις της Ειδικής Αγωγής.

Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι δεν έχει ανεγερθεί νέο ειδικό σχολείο και κάνει λόγο για ακατάλληλες και, σε περιπτώσεις, επικίνδυνες υποδομές.

Ξεχωρίζει ως εξαιρέσεις τις παρεμβάσεις στο «Ρόζα Ιμβριώτη» στην Καισαριανή και στο Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο Κινητικά Αναπήρων στην Ηλιούπολη, τα οποία, όπως αναφέρει, ανακαινίστηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Κατά τον Σύλλογο, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις ακολούθησαν κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις γονέων, εκπαιδευτικών και φορέων.

Ένα ακόμη χρόνιο πρόβλημα που αναδεικνύεται είναι η μεταφορά των μαθητών από και προς τα ειδικά σχολεία.

Ο Σύλλογος τάσσεται κατά της ανάθεσης των μεταφορών σε ιδιώτες και καταγγέλλει προβλήματα στα δρομολόγια, τα οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, μπορεί να έχουν ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες για τα παιδιά.

Όπως υποστηρίζει, υπάρχουν περιπτώσεις μαθητών που περνούν πάνω από δύο ή ακόμη και τρεις ώρες την ημέρα στις σχολικές μετακινήσεις.

Για τον λόγο αυτό ζητά δημόσιο σύστημα μεταφοράς μαθητών με πανελλαδική κάλυψη, στελεχωμένο με μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό.

Ο Ενιαίος Σύλλογος ασκεί επίσης κριτική στην ανάπτυξη ιδιωτικών ΚΔΑΠ ΑμεΑ που χρηματοδοτούνται μέσω vouchers.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ορισμένες από αυτές τις δομές λειτουργούν πρωινά τμήματα για παιδιά με αναπηρία σχολικής ηλικίας, κάτι που ο Σύλλογος θεωρεί ότι δεν μπορεί να αποτελέσει υποκατάστατο της δημόσιας και δωρεάν Ειδικής Εκπαίδευσης.

Οι γονείς ζητούν, αντίθετα, ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Ειδικής Αγωγής και κάλυψη των εκπαιδευτικών και θεραπευτικών αναγκών των παιδιών με ευθύνη του κράτους.

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Σύλλογος δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις του μαζί με Ενώσεις και Ομοσπονδίες Γονέων, εκπαιδευτικούς συλλόγους και τη ΣΕΑΑΝ.

Μεταξύ των βασικών διεκδικήσεων είναι η δυνατότητα όλων των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να φοιτούν στη δημόσια και δωρεάν δομή που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, καθώς και η πρόσληψη του απαραίτητου μόνιμου εκπαιδευτικού, ειδικού επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού.

Ζητούν επίσης σχολικούς νοσηλευτές και απινιδωτές σε όλα τα σχολεία, δωρεάν σχολικά γεύματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των παιδιών, δημόσιες δομές πρώιμης διάγνωσης και έγκαιρης παρέμβασης και επιστημονικά αναλυτικά προγράμματα για όλες τις βαθμίδες της Ειδικής Αγωγής.

Στις διεκδικήσεις περιλαμβάνονται ακόμη η κρατική μέριμνα για τη στέγαση οικογενειών και προσωπικού που αναγκάζονται να μετακινηθούν, η πραγματοποίηση αντισεισμικών ελέγχων στα σχολικά κτίρια και η εξασφάλιση σχεδίων ασφαλούς διαφυγής σε έκτακτες καταστάσεις.

Παράλληλα, ζητούν πρόγραμμα χρηματοδότησης για την κατασκευή νέων σύγχρονων ειδικών σχολείων και την αντικατάσταση ακατάλληλων εγκαταστάσεων. Ο Σύλλογος αναφέρεται συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, στα ΕΕΕΕΚ Καλλιθέας, Αθηνών, Ωρωπού, Αγίας Παρασκευής, Αμαρουσίου και Σαλαμίνας, καθώς και σε ειδικά Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σε Βύρωνα, Φιλαδέλφεια, Χαλάνδρι και Άλιμο.

Τέλος, ζητά καμία συγχώνευση σχολείων και τμημάτων, δωρεάν πρόσβαση των παιδιών σε αναγκαία φάρμακα, θεραπείες, εξετάσεις και τεχνολογικά βοηθήματα και συνολικά ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της Ειδικής Αγωγής.