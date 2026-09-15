Συνεργασία Υπουργείου Τουρισμού με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς για την ενίσχυση της τουριστικής εκπαίδευσης

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Με στόχο την ενίσχυση της τουριστικής εκπαίδευσης και την καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και αλλαγές στον τουρισμό υπεγράφη προγραμματική σύμβαση μεταξύ του υπουργείου Τουρισμού και του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για το σύνολο των εκπαιδευτικών μονάδων του υπουργείου.

Τη σύμβαση υπέγραψαν, από την πλευρά του υπουργείου Τουρισμού, η υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη και η υπηρεσιακή γραμματέας Ιωάννα Χρήστου και, από την πλευρά του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ο πρύτανης και πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), καθηγητής Δημοσθένης Κυριαζής και ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Νικόλαος Φίλιππας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συνεργασία εντάσσεται στη στρατηγική του υπουργείου Τουρισμού για τη διαρκή αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και για τη σύνδεσή της με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, της καινοτομίας και της ποιότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Στο επίκεντρο της κοινής δράσης βρίσκεται η προσέγγιση του τουρισμού όχι μόνο ως σημαντικής οικονομικής δραστηριότητας, αλλά ως ενός σύνθετου πεδίου που συνδέεται άμεσα με το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τις τοπικές κοινωνίες, την επιχειρηματικότητα, την τεχνολογία και την κοινωνική συνοχή.

Στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης θα αναπτυχθεί ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό υλικό για το σύνολο των εκπαιδευτικών μονάδων του υπουργείου Τουρισμού – τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) και τις Σχολές Ξεναγών.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έρευνα για τις απόψεις και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, διδακτικό και εκπαιδευτικό υλικό, φύλλα εργασίας για τους σπουδαστές, οδηγό εκπαιδευτικού, εργαλεία αξιολόγησης και ανατροφοδότησης, καθώς και υποστηρικτικό ψηφιακό και οπτικοακουστικό υλικό.

Το εκπαιδευτικό υλικό θα αναπτύσσεται σε θεματικές ενότητες: από την εξέλιξη και την παγκόσμια σημασία του τουρισμού και τη σχέση του με τη βιώσιμη ανάπτυξη, έως την Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό, τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, τις προκλήσεις του μέλλοντος και τις δεξιότητες και δραστηριότητες που συνδέονται με τον κλάδο. Η εκπαιδευτική διαδρομή θα ολοκληρώνεται με τελικό project, στο οποίο οι σπουδαστές θα καλούνται να σχεδιάσουν έναν καινοτόμο και βιώσιμο ελληνικό προορισμό του μέλλοντος.

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη δήλωσε: «Η ποιότητα και η βιωσιμότητα του ελληνικού τουρισμού συνδέονται άμεσα με τη γνώση, τις δεξιότητες και την εκπαίδευση. Με τη συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς επενδύουμε σε σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία που βοηθούν τους νέους να αντιληφθούν τον τουρισμό στην πραγματική του διάσταση: ως πεδίο οικονομικής ανάπτυξης, αλλά ταυτόχρονα ως πεδίο πολιτισμού, περιβαλλοντικής ευθύνης και καινοτομίας. Στόχος μας είναι η τουριστική εκπαίδευση να μην ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά να προετοιμάζει τους νέους ανθρώπους για τις αλλαγές που ήδη διαμορφώνουν το μέλλον του τουρισμού και των προορισμών μας».