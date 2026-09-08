Επίδομα 1.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί από Δήμο: Ποιοί το δικαιούνται και πώς κάνουν αίτηση

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Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 1.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί θα χορηγεί ο Δήμος Καλλιθέας σε οικογένειες που πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Το μέτρο έχει και αναδρομική ισχύ, καθώς αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιουλίου 2024 και μετά, ενώ για τη χορήγηση του ποσού απαιτείται αίτηση και έλεγχος των προϋποθέσεων από τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες.

Στη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης 1.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί προχωρά ο Δήμος Καλλιθέας, με την πρωτοβουλία να απευθύνεται σε οικονομικά ευάλωτες οικογένειες που είναι μόνιμοι κάτοικοι και δημότες της περιοχής.

Το μέτρο εγκρίθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31 Αυγούστου 2026, ενώ ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι προβλέπεται αναδρομική καταβολή. Συγκεκριμένα, το βοήθημα μπορεί να χορηγηθεί και για παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιουλίου 2024 και έπειτα, εφόσον η οικογένεια πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με τον Δήμο Καλλιθέας, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχε ξεκινήσει ήδη από το 2024, ωστόσο η εφαρμογή της καθυστέρησε εξαιτίας γραφειοκρατικών διαδικασιών και άλλων εμποδίων.

Ποιοι δικαιούνται τα 1.000 ευρώ

Η οικονομική ενίσχυση απευθύνεται σε οικονομικά ευάλωτους μόνιμους κατοίκους και δημότες του Δήμου Καλλιθέας.

Βασική προϋπόθεση είναι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν δημοτικότητα στον Δήμο για τουλάχιστον δύο χρόνια. Παράλληλα, θα πρέπει είτε να είναι Έλληνες πολίτες είτε να φορολογούνται στην Ελλάδα για τουλάχιστον 12 χρόνια πριν από το έτος γέννησης του παιδιού.

Η καταβολή του βοηθήματος δεν γίνεται αυτόματα, καθώς προηγείται έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια και έχουν προσκομιστεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τα εισοδηματικά όρια

Για τη χορήγηση των 1.000 ευρώ προβλέπονται συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Το οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 27.000 ευρώ, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το ανώτατο όριο ορίζεται στις 19.000 ευρώ.

Και στις δύο περιπτώσεις, τα εισοδηματικά όρια προσαυξάνονται κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί της οικογένειας.

Αναδρομικά και για γεννήσεις από τον Ιούλιο του 2024

Το μέτρο δεν περιορίζεται στα παιδιά που γεννήθηκαν μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ενίσχυση των 1.000 ευρώ μπορεί να καταβληθεί αναδρομικά για παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιουλίου 2024 και μετά, αρκεί οι γονείς να πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους αυτοπροσώπως στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καλλιθέας, ώστε να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Η κατάθεση γίνεται στο Πρωτόκολλο Δήμου Καλλιθέας, Ματζαγριωτάκη 76, 1ος όροφος.

Ο Δήμος επισημαίνει ότι αιτήσεις μέσω email δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που κατά την εξέταση της αίτησης διαπιστωθεί ότι απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται από την αρμόδια υπηρεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις, οι γονείς μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Καλλιθέας.