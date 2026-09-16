Voucher παιδικών σταθμών: Καταγγέλλουν εισοδηματικούς «γκρεμούς» – Το χαρακτηριστικό παράδειγμα

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Vouchers: Από 3.239 στα 2.178 ευρώ για οριακή υπέρβαση εισοδήματος – Τι ζητούν από το Υπουργείο

Στη Βουλή φέρνουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με πρωτοβουλία του Γιάννη Αμανατίδη, το ζήτημα των εισοδηματικών ορίων για τα vouchers βρεφονηπιακών καιω παιδικών σταθμών, υποστηρίζοντας ότι ο σημερινός τρόπος υπολογισμού μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη μείωση της ενίσχυσης ακόμη και όταν το οικογενειακό εισόδημα υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο κατά ελάχιστα ευρώ.

Με ερώτησή τους προς την αρμόδια υπουργό, οι βουλευτές ζητούν να εξεταστεί ένα περισσότερο αναλογικό σύστημα, ώστε η αξία του voucher να μεταβάλλεται σταδιακά και μια μικρή αύξηση του εισοδήματος να μην έχει δυσανάλογες συνέπειες για μια οικογένεια.

Στο κείμενο της ερώτησης παρατίθεται μάλιστα συγκεκριμένο παράδειγμα οικογένειας που εμφάνισε εισόδημα μόλις 185 ευρώ πάνω από το σχετικό όριο και, σύμφωνα με τους βουλευτές, αντί για voucher πλήρους αξίας έλαβε μειωμένη ενίσχυση ύψους 2.178 ευρώ.

Τα εισοδηματικά όρια για το πλήρες voucher

Το πρόγραμμα για την περίοδο 2026-2027 διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 393.560.450 ευρώ και, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στην ερώτηση, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους.

Για τη χορήγηση voucher πλήρους αξίας λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2025.

Το ανώτατο όριο διαμορφώνεται στις 27.000 ευρώ για οικογένειες με έως δύο παιδιά, στις 30.000 ευρώ για τρία παιδιά, στις 33.000 ευρώ για τέσσερα παιδιά και στις 36.000 ευρώ για οικογένειες με πέντε παιδιά και άνω.

Για τις κατηγορίες δομών Α1, Α2, Β1 και Β2 προβλέπεται δυνατότητα λήψης voucher μειωμένης αξίας όταν ξεπερνιούνται τα παραπάνω όρια. Σε αυτή την περίπτωση, το ανώτατο εισόδημα φτάνει τις 35.000 ευρώ για οικογένειες με έως δύο παιδιά και τις 38.000 ευρώ για οικογένειες με τρία παιδιά, ενώ για τέσσερα παιδιά και άνω, σύμφωνα με την ερώτηση, δεν τίθεται εισοδηματικό όριο για το μειωμένο voucher.

Από 3.239 ευρώ στα 2.178 ευρώ

Στο επίκεντρο της κοινοβουλευτικής παρέμβασης βρίσκεται η μεγάλη διαφορά που μπορεί να προκύψει στην αξία της ενίσχυσης όταν μία οικογένεια περάσει έστω και οριακά το προβλεπόμενο εισοδηματικό όριο.

Η μειωμένη αξία τοποθέτησης για τις κατηγορίες Α1, Α2, Β1 και Β2 ανέρχεται σε 2.178 ευρώ. Η πλήρης αξία διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία και τις υπηρεσίες και μπορεί, ενδεικτικά, να φτάσει τις 3.239 ευρώ για θέσεις Α1 και Β1 με σίτιση.

Η διαφορά στην συγκεκριμένη περίπτωση φτάνει, επομένως, τα 1.061 ευρώ.

Οι βουλευτές χρησιμοποιούν ως χαρακτηριστικό παράδειγμα μια οικογένεια με έως δύο παιδιά και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα 27.185 ευρώ. Με εισόδημα δηλαδή μόλις 185 ευρώ υψηλότερο από το όριο των 27.000 ευρώ, η οικογένεια έλαβε για το 2026-2027 voucher μειωμένης αξίας 2.178 ευρώ, ενώ την προηγούμενη περίοδο είχε λάβει πλήρες voucher.

Οι «εισοδηματικοί γκρεμοί»

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ χαρακτηρίζουν το φαινόμενο ως πρόβλημα απότομων εισοδηματικών «γκρεμών», υποστηρίζοντας ότι δύο οικογένειες με ελάχιστη διαφορά στο ετήσιο εισόδημά τους μπορεί τελικά να λαμβάνουν σημαντικά διαφορετικό ύψος ενίσχυσης.

Με βάση αυτή τη θέση, ζητούν να εξεταστεί η αντικατάσταση των απόλυτων εισοδηματικών ορίων από ένα περισσότερο αναλογικό σύστημα, στο οποίο η αξία του voucher θα μειώνεται σταδιακά όσο αυξάνεται το εισόδημα.

Παράλληλα, θέτουν ζήτημα τακτικής αναπροσαρμογής των ορίων με βάση την εξέλιξη των μισθών, τον πληθωρισμό και το πραγματικό κόστος διαβίωσης.

Πρόβλημα και με τον χρόνο ανακοίνωσης των vouchers

Η ερώτηση δεν περιορίζεται στα οικονομικά κριτήρια, αλλά θέτει και το ζήτημα του χρόνου κατά τον οποίο οι οικογένειες πληροφορούνται τους όρους του προγράμματος.

Για την περίοδο 2026-2027, όπως αναφέρεται, η τροποποίηση της σχετικής ΚΥΑ δημοσιεύθηκε στις 17 Ιουλίου 2026, ενώ την ίδια ημέρα έγινε η ανακοίνωση του προγράμματος από την ΕΕΤΑΑ.

Οι αιτήσεις πραγματοποιήθηκαν από τις 18 Ιουλίου έως τις 5 Αυγούστου, με τους οριστικούς πίνακες δικαιούχων να αναρτώνται στις 17 Αυγούστου.

Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι πολλές οικογένειες έχουν ήδη από την άνοιξη ξεκινήσει την αναζήτηση θέσης σε βρεφικό ή παιδικό σταθμό και σε αρκετές περιπτώσεις καλούνται να καταβάλουν εγγραφή ή προκαταβολή. Κατά συνέπεια, υποστηρίζουν ότι οι γονείς προχωρούν στον οικογενειακό τους προγραμματισμό χωρίς να γνωρίζουν εγκαίρως εάν θα λάβουν voucher και αν αυτό θα είναι πλήρους ή μειωμένης αξίας.

Τα έξι ερωτήματα προς την υπουργό

Με την κοινοβουλευτική παρέμβαση ζητούνται αρχικά στοιχεία για το πόσες οικογένειες έλαβαν πλήρες και πόσες μειωμένο voucher στις κατηγορίες Α1, Α2, Β1 και Β2, καθώς και πόσες οδηγήθηκαν σε μειωμένη αντί πλήρους ενίσχυσης επειδή ξεπέρασαν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά όρια.

Παράλληλα, οι βουλευτές ρωτούν εάν το Υπουργείο προτίθεται να εξετάσει σταδιακή μεταβολή της αξίας του voucher, να αντιμετωπίσει τη σωρευτική απώλεια κοινωνικών παροχών που μπορεί να προκαλεί η υπέρβαση εισοδηματικών ορίων και να δημιουργήσει μηχανισμό τακτικής αναπροσαρμογής των κριτηρίων.

Τέλος, ζητούν από την επόμενη περίοδο το θεσμικό πλαίσιο και τα εισοδηματικά όρια να ανακοινώνονται νωρίτερα, ώστε οι γονείς να γνωρίζουν πριν δεσμεύσουν θέση ή καταβάλουν χρήματα σε κάποια δομή ποια ενίσχυση δικαιούνται.