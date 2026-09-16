Σχολεία: Πάνω από 8.500 κενά στην Πρωτοβάθμια – Ο «χάρτης» των ελλείψεων, πού καταγράφονται τα περισσότερα

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Χιλιάδες λειτουργικά κενά εξακολουθούν να καταγράφονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, με την Παράλληλη Στήριξη να συγκεντρώνει με διαφορά το μεγαλύτερο μέρος των ελλείψεων.

Ο αναλυτικός πίνακας για το σχολικό έτος 2026-2027 αποτυπώνει 7.459 κενά στις Διευθύνσεις που περιλαμβάνονται στην καταγραφή, ενώ ιδιαίτερα αυξημένοι είναι οι αριθμοί σε Γ΄ Αθήνας, Α΄ Αθήνας, Πειραιά, Ανατολική Θεσσαλονίκη και Δυτική Αττική.

Η εικόνα έρχεται να συμπληρώσει όσα παρουσίασε η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) στη συνέντευξη Τύπου για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η Ομοσπονδία έκανε λόγο για περισσότερα από 8.500 συνολικά κενά σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία, διευκρινίζοντας ότι η καταγραφή της δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί για όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Οι περιοχές με τα περισσότερα κενά

Στον αναλυτικό πίνακα λειτουργικών κενών, η μεγαλύτερη έλλειψη καταγράφεται στη Γ΄ Αθήνας, με 1.366 κενά συνολικά. Από αυτά, τα 1.169 αφορούν μόνο την Παράλληλη Στήριξη, ενώ καταγράφονται επίσης 71 κενά νηπιαγωγών, 42 Φυσικής Αγωγής, 38 Εικαστικών και 25 Αγγλικών.

Ακολουθεί η Α΄ Αθήνας με 762 κενά, εκ των οποίων τα 591 βρίσκονται στην Παράλληλη Στήριξη. Στον Πειραιά καταγράφονται 586 κενά, με τα 402 να αφορούν την Παράλληλη Στήριξη, ενώ η Ανατολική Θεσσαλονίκη εμφανίζει συνολικά 412 κενά, εκ των οποίων τα 308 στην Παράλληλη Στήριξη. Η Δυτική Αττική καταγράφει 389 κενές θέσεις.

Ιδιαίτερα υψηλοί είναι οι αριθμοί και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στα Χανιά καταγράφονται 307 κενά, στις Κυκλάδες 294, στην Αχαΐα 283, στη Χαλκιδική 263 και στο Ρέθυμνο 240. Ακολουθούν η Αιτωλοακαρνανία με 225, η Κορινθία με 221, η Πέλλα με 210, η Εύβοια με 191 και η Κέρκυρα με 190.

Σχεδόν 5.000 κενά μόνο στην Παράλληλη Στήριξη

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον συγκεκριμένο πίνακα εντοπίζεται ξεκάθαρα στην Παράλληλη Στήριξη.

Από τα 7.459 συνολικά λειτουργικά κενά, τα 4.873 αφορούν την Παράλληλη Στήριξη, δηλαδή περίπου τα δύο τρίτα της συνολικής καταγραφής.

Παράλληλα, καταγράφονται 428 κενά δασκάλων και 466 νηπιαγωγών, καθώς και 260 κενά εκπαιδευτικών Αγγλικών, 270 Φυσικής Αγωγής, 183 Μουσικής, 57 Γαλλικών, 58 Γερμανικών, 85 Θεατρικής Αγωγής, 230 Εικαστικών και 53 Πληροφορικής. Στην Ειδική Αγωγή καταγράφονται ακόμη 196 κενά, στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας 285 και στο Διευρυμένο Ολοήμερο 15.

Πάνω από 8.500 κενά είχε καταγράψει η ΔΟΕ

Ο πίνακας των 7.459 κενών δεν αποτυπώνει, ωστόσο, το σύνολο των αναγκών που παρουσίασε η ΔΟΕ στη συνέντευξη Τύπου της.

Η Ομοσπονδία έκανε λόγο για περισσότερα από 8.500 κενά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, δηλαδή αποκλειστικά σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, περισσότεροι από 1.000 δάσκαλοι και νηπιαγωγοί έλειπαν από τις σχολικές μονάδες, ενώ τα κενά στην Παράλληλη Στήριξη ξεπερνούσαν τα 5.000.

Η διαφοροποίηση των αριθμών συνδέεται με το γεγονός ότι η καταγραφή της ΔΟΕ περιλάμβανε επιπλέον στοιχεία από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ενώ, όπως είχε επισημανθεί στη συνέντευξη Τύπου, δεν είχαν ακόμη ενσωματωθεί στοιχεία από ορισμένες μεγάλες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Συνεπώς, ακόμη και η εικόνα των άνω των 8.500 κενών παρουσιαζόταν ως μη πλήρης.

«Τα κενά είναι μορφωτικό πλήγμα»

Ο πρόεδρος του ΔΣ της ΔΟΕ, Νίκος Βουρδουμπάς, είχε υποστηρίξει στη συνέντευξη Τύπου ότι τα κενά δεν αποτελούν απλώς έναν αριθμητικό δείκτη, αλλά συνιστούν «μορφωτικό πλήγμα» για τους μαθητές.

Η ΔΟΕ απέδωσε την κατάσταση σε αυτό που χαρακτήρισε «συνειδητή πολιτική υποβάθμισης, απαξίωσης, εμπορευματοποίησης», υποστηρίζοντας ότι οι εκπαιδευτικές ανάγκες αντιμετωπίζονται με όρους κόστους και εξοικονόμησης. Πρόκειται για την αποτίμηση της Ομοσπονδίας σχετικά με τα αίτια των ελλείψεων.

Η εικόνα είναι ιδιαίτερα έντονη στην Παράλληλη Στήριξη, όπου συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος των καταγεγραμμένων αναγκών. Ενδεικτικά, στον πίνακα εμφανίζονται 1.169 κενά στη Γ΄ Αθήνας, 591 στην Α΄ Αθήνας, 402 στον Πειραιά, 308 στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, 207 στη Δυτική Αττική, 190 στα Χανιά, 165 στην Αχαΐα και 152 στο Ρέθυμνο.

Έτσι, η αναλυτική καταγραφή ανά Διεύθυνση και ειδικότητα αποτυπώνει ότι το ζήτημα των κενών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δεν περιορίζεται στους δασκάλους και τους νηπιαγωγούς, αλλά επεκτείνεται στις ειδικότητες, στην Ειδική Αγωγή και –κυρίως– στην Παράλληλη Στήριξη.

Ο πίνακας με τα λειτουργικά κενά 2026-2027 εδώ