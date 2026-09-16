Σχολεία: Τι ισχύει με τις υποχρεωτικές υπερωρίες των εκπαιδευτικών

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Εκπαιδευτικοί: Στάση εργασίας για τις υποχρεωτικές υπερωρίες – Πώς συνδέονται με τα κενά

Την αντίθεσή της στην επιβολή υποχρεωτικών υπερωριών στους εκπαιδευτικούς εκφράζει η ΕΛΜΕ Ζακύνθου, με φόντο τα κενά που, σύμφωνα με το σωματείο, εξακολουθούν να καταγράφονται στα σχολεία του νησιού.

Η ΕΛΜΕ κάνει λόγο για περισσότερους από 40 εκπαιδευτικούς που απουσιάζουν αυτή τη στιγμή από ειδικότητες της Γενικής και της Ειδικής Αγωγής, καθώς και από Μουσικές και Τεχνικές Ειδικότητες, υποστηρίζοντας ότι οι ελλείψεις δυσκολεύουν την κανονική λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Παράλληλα, η ΕΛΜΕ Ζακύνθου ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς για την απόφαση του ΔΣ της ΟΛΜΕ να προκηρύξει μηνιαία στάση εργασίας από τις υποχρεωτικές υπερωρίες και τους καλεί να κάνουν χρήση της εφόσον επιχειρηθεί να τους ανατεθούν επιπλέον ώρες χωρίς τη θέλησή τους.

Πάνω από 40 κενά καταγγέλλει η ΕΛΜΕ Ζακύνθου

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛΜΕ υποστηρίζει ότι οι μόνιμοι διορισμοί που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη και τη φετινή χρονιά, τόσο στη Γενική όσο και στην Ειδική Αγωγή, δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των σχολείων.

Κατά το σωματείο, οι διορισμοί δεν καλύπτουν ούτε τις αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης, με αποτέλεσμα σημαντικό μέρος των αναγκών να εξακολουθεί να καλύπτεται μέσω προσλήψεων αναπληρωτών.

Ειδικά για τη Ζάκυνθο, η ΕΛΜΕ αναφέρει ότι λείπουν περισσότεροι από 40 εκπαιδευτικοί από όλες τις ειδικότητες της Γενικής Παιδείας, της Ειδικής Αγωγής, καθώς και από Μουσικές και Τεχνικές Ειδικότητες.

Το σωματείο συνδέει τα κενά με χαμένες διδακτικές ώρες και υποστηρίζει ότι υπάρχουν σχολεία που δεν μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά.

Στην ίδια ανακοίνωση, η ΕΛΜΕ ασκεί κριτική στο Υπουργείο Παιδείας και τη διοίκηση για τη στελέχωση των σχολικών μονάδων.

Όπως αναφέρει, δεν έχουν υιοθετηθεί τα μέτρα που η ίδια θεωρεί παιδαγωγικά αναγκαία, ζητώντας 20 μαθητές ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα μαθήματα Γενικής Παιδείας των Λυκείων, 15 στα τμήματα Κατεύθυνσης και 10 στα εργαστήρια των ΕΠΑΛ.

Παράλληλα, καταγγέλλει ότι λειτουργούν τμήματα με 25 και 26 μαθητές, αποδίδοντας αυτή την πρακτική σε προσπάθεια περιορισμού των προσλήψεων αναπληρωτών.

Υποχρεωτικές υπερωρίες έως πέντε ώρες

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ισχύον πλαίσιο για τις υπερωρίες των εκπαιδευτικών.

Όπως σημειώνει η ΕΛΜΕ Ζακύνθου, ο διευθυντής μιας σχολικής μονάδας μπορεί, βάσει του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, να αναθέσει στους εκπαιδευτικούς έως πέντε ώρες υπερωριακής εργασίας.

Το σωματείο αντιτίθεται στην υποχρεωτική αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας για την κάλυψη των κενών, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο ώρες που θα μπορούσαν να αντιστοιχούν σε προσλήψεις αναπληρωτών καλύπτονται από το ήδη υπηρετούν προσωπικό.

Η απόφαση της ΟΛΜΕ

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΜΕ Ζακύνθου υπενθυμίζει ότι το ΔΣ της ΟΛΜΕ, με την υπ’ αριθμ. 70/9-9-2026 απόφασή του, έχει προκηρύξει μηνιαία στάση εργασίας από τις υποχρεωτικές υπερωρίες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ανάλογες αποφάσεις λαμβάνονταν σε μηνιαία βάση από την Ομοσπονδία και κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά.

Η ΕΛΜΕ αναφέρει μάλιστα ότι εκπαιδευτικοί στη Ζάκυνθο έκαναν χρήση αυτών των αποφάσεων κατά το σχολικό έτος 2025-2026, «χωρίς απολύτως καμία επίπτωση», όπως χαρακτηριστικά σημειώνει.

Η ΕΛΜΕ συνδέει ευθέως το ζήτημα των υπερωριών με τις προσλήψεις αναπληρωτών, υποστηρίζοντας ότι η ανάθεση πρόσθετων ωρών μπορεί να περιορίζει τις διαθέσιμες θέσεις για συμβασιούχους εκπαιδευτικούς στις επόμενες φάσεις προσλήψεων.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, μόνο κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά «χάθηκαν» τουλάχιστον 15 θέσεις εκπαιδευτικών εξαιτίας της επιβολής υποχρεωτικών υπερωριών. Πρόκειται για εκτίμηση που διατυπώνει η ίδια η ΕΛΜΕ στην ανακοίνωσή της.

«Δεν θα δεχτούμε να πάρει κανένας συνάδελφος υπερωρίες, χωρίς ο ίδιος να το επιθυμεί», αναφέρει, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις υποχρεωτικές υπερωρίες «αντισυναδελφική» πρακτική, καθώς θεωρεί ότι οι συγκεκριμένες ώρες αντιστοιχούν σε δυνητικές θέσεις εργασίας αναπληρωτών.

Η ΕΛΜΕ Ζακύνθου καλεί τους εκπαιδευτικούς να μη δεχθούν υπερωρίες χωρίς τη θέλησή τους και, εφόσον υπάρξει σχετική ανάθεση, να ενημερώσουν το ΔΣ του σωματείου και να κάνουν χρήση της στάσης εργασίας που έχει προκηρύξει η ΟΛΜΕ.

Παράλληλα, καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων να στηρίξουν τους συναδέλφους τους που δεν επιθυμούν να αναλάβουν υπερωρίες, ενώ απευθύνεται και στους διευθυντές των σχολικών μονάδων, ζητώντας τους να μην προχωρούν σε ανάθεση υπερωριακής εργασίας σε εκπαιδευτικούς που δεν τη θέλουν.

Η ΕΛΜΕ προειδοποιεί, τέλος, ότι θα παρεμβαίνει άμεσα σε περιπτώσεις όπου, όπως αναφέρει, επιχειρείται αυταρχική επιβολή υπερωριών.