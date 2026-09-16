Στη δικαιοσύνη εργαζόμενοι του Ανοικτού Πανεπιστημίου – Δεν έχουν καταβληθεί οι μισθοί τους

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Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν εργαζόμενοι του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, διεκδικώντας την καταβολή των δεδουλευμένων τους για Ιούλιο και Αύγουστο. Η υπόθεση συζητείται την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στο Πρωτοδικείο Πατρών.

Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν εργαζόμενοι του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, καταγγέλλοντας τη μη καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών τους για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι η μη καταβολή των μισθών συνδέεται με τη διαφωνία τους σχετικά με νέους συμβατικούς όρους, ενώ την ίδια ώρα προειδοποιούν για σοβαρές οικονομικές συνέπειες για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στο Πρωτοδικείο Πατρών, όπου θα συζητηθεί το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής.

Όπως δηλώνουν οι εργαζόμενοι η στάση πληρωμών συνεχίζεται, παρά το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι προσέρχονται κανονικά στις θέσεις τους, διασφαλίζοντας καθημερινά την εύρυθμη διοικητική και τεχνική λειτουργία του Ε.Α.Π.

Πιο συγκεκριμένα η ανακοίνωσή τους αναφέρει: «Η μη καταβολή των μισθών σχετίζεται με την άρνηση των εργαζομένων να αποδεχθούν νέους συμβατικούς όρους οι οποίοι, σύμφωνα με πρόσφατα και επίσημα έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών, δεν εναρμονίζονται με την κείμενη νομοθεσία. Η επιλογή της Διοίκησης του Ιδρύματος να συνδέσει την καταβολή των δεδουλευμένων με την αποδοχή των εν λόγω όρων, έχει προκαλέσει ένα πρωτοφανές βιοποριστικό πρόβλημα.

Αυτή τη στιγμή, δεκάδες οικογένειες εργαζομένων –περιλαμβανομένων ζευγαριών που εργάζονται αμφότεροι στο Ίδρυμα και δεν έχουν άλλη πηγή εσόδων, καθώς και μονογονεϊκών νοικοκυριών –βρίσκονται χωρίς κανένα απολύτως εισόδημα. Εν μέσω της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς και με τις πάγιες υποχρεώσεις να τρέχουν, οι συνάδελφοί μας αντιμετωπίζουν συνθήκες σοβαρής οικονομικής δυσχέρειας, αδυνατώντας να καλύψουν βασικές ανάγκες διαβίωσης.

Με μοναδικό γνώμονα την προστασία της αξιοπρέπειάς μας, της επιβίωσης των οικογενειών μας και της νομιμότητας, αποφασίσαμε να αναζητήσουμε θεσμική λύση μέσω της Δικαιοσύνης. Οι εργαζόμενοι έχουν ήδη καταθέσει Αίτηση Λήψης Ασφαλιστικών Μέτρων κατά του Ε.Α.Π. και του ΕΛΚΕ.

Την ερχόμενη Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, συζητείται στο Πρωτοδικείο Πατρών (Δικαστικό Μέγαρο) το αίτημά μας για την έκδοση Προσωρινής Διαταγής, με αποκλειστικό σκοπό την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών μας.

Οι εργαζόμενοι του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου διεκδικούν το αυτονόητο: τον σεβασμό στην εργασία τους, την τήρηση της νομιμότητας και το δικαίωμα στην αξιοπρεπή επιβίωση».