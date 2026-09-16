Μη κρατικά πανεπιστήμια: Νέα «πυρά» για την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας – «Ακύρωση δικαστικής απόφασης του ΣτΕ»

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Στο επίκεντρο ξανά οι άδειες και η τροπολογία για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια – Τι ζητά ο Καμπαγιάννης

Νέα πολιτική και νομική αντιπαράθεση προκαλεί η τροπολογία που αφορά την αναγνώριση χρόνου σπουδών και ακαδημαϊκών μονάδων φοιτητών σε μη κρατικά Πανεπιστήμια, στις περιπτώσεις όπου άδεια λειτουργίας ή πιστοποίηση προγράμματος σπουδών έχει ακυρωθεί δικαστικά. Στο θέμα παρεμβαίνει ο δικηγόρος Θανάσης Καμπαγιάννης, ο οποίος ασκεί έντονη κριτική στη νομοθετική ρύθμιση και επαναφέρει παράλληλα το ζήτημα των αδειών των μη κρατικών Νομικών Σχολών.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Θανάσης Καμπαγιάννης κάνει λόγο για «δια νόμου αναδρομική αναγνώριση χρόνου σπουδών», υποστηρίζοντας ότι μέσω της τροπολογίας αναγνωρίζεται εκ των υστέρων χρόνος φοίτησης σε μη κρατικό Πανεπιστήμιο σε περίπτωση που η άδεια ή η πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών έχει ακυρωθεί.

Πρόκειται για την ερμηνεία και κριτική που διατυπώνει ο ίδιος για τη ρύθμιση και όχι για ουδέτερη περιγραφή του νομικού αποτελέσματός της.

Καμπαγιάννης: «Ακύρωση του διατακτικού δικαστικής απόφασης»

Στην παρέμβασή του, ο δικηγόρος στρέφει τα πυρά του στον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται να αντιμετωπιστεί νομοθετικά το ζήτημα των σπουδών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Ο Θανάσης Καμπαγιάννης υποστηρίζει ότι πρόκειται για «ακύρωση του διατακτικού δικαστικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας με τροπολογία», η οποία μάλιστα, όπως σημειώνει, κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η τοποθέτησή του έρχεται να προστεθεί στις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση σχετικά με τους φοιτητές των μη κρατικών Πανεπιστημίων.

Τι αφορά η επίμαχη τροπολογία

Η ρύθμιση αφορά ειδικά περιπτώσεις φοιτητών ΝΠΠΕ όπου η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ή η πιστοποίηση προγράμματος σπουδών έχει ακυρωθεί δικαστικά.

Στόχος της ρύθμισης, σύμφωνα με την κυβερνητική αιτιολόγηση που έχει παρουσιαστεί, είναι να μην ανατρέπεται ο χρόνος σπουδών που έχει ήδη πραγματοποιηθεί, εφόσον ο φοιτητής συνεχίσει στο ίδιο πρόγραμμα και αυτό πιστοποιηθεί εκ νέου σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο.

Από την πλευρά του, ο Καμπαγιάννης αμφισβητεί τη συγκεκριμένη νομοθετική επιλογή, εστιάζοντας στη σχέση της με τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν προηγηθεί.

Καλεί τον ΔΣΑ να κινηθεί για τις ιδιωτικές Νομικές Σχολές

Στην ίδια ανάρτηση, ο Θανάσης Καμπαγιάννης συνδέει την τροπολογία με την ευρύτερη συζήτηση για τη νομιμότητα των αδειοδοτήσεων των μη κρατικών Νομικών Σχολών.

Καλεί συγκεκριμένα τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών να προχωρήσει άμεσα στις ενέργειες που έχει αποφασίσει για δικαστική προσβολή των σχετικών αδειών.

«Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών πρέπει να προχωρήσει άμεσα στις αποφάσεις του για προσβολή όλων των αδειών των ιδιωτικών Νομικών Σχολών», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Το ζήτημα είχε ήδη απασχολήσει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ στη συνεδρίαση της 7ης Σεπτεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το ΔΣ του Συλλόγου, μετά από ενημέρωση του καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ Πάνου Λαζαράτου σχετικά με ζητήματα που ανέκυψαν μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, έκρινε ότι εγείρονται σοβαρά ζητήματα ως προς τη νομιμότητα των αδειοδοτήσεων των μη κρατικών Νομικών Σχολών.

Η συζήτηση αφορά, μεταξύ άλλων, το θεσμικό πλαίσιο πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, τη συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΘΑΑΕ.

Μετά τη συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ αποφάσισε να προχωρήσει σε δικαστικές ενέργειες για την ακύρωση των σχετικών πράξεων ή παραλείψεων.

Η νέα παρέμβαση Καμπαγιάννη έρχεται, επομένως, σε μια περίοδο κατά την οποία η αδειοδότηση και λειτουργία των μη κρατικών Πανεπιστημίων εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο νομικών αντιπαραθέσεων, με τη νέα τροπολογία για τον χρόνο σπουδών να ανοίγει ένα ακόμη μέτωπο συζήτησης.