ΑΠΘ: Ο πολιτισμός μέσα από τη θεατρική πράξη και την ξένη γλώσσα

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Ημερίδα, με τίτλο: «Ο Πολιτισμός μέσα από τη θεατρική πράξη και την ξένη γλώσσα» στο ΑΠΘ το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026

Με αφορμή τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (26/9), το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου διοργανώνει επιστημονική ημερίδα, με τίτλο: «Ο Πολιτισμός μέσα από τη θεατρική πράξη και την ξένη γλώσσα», το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 9:00 π.μ., στο ΚΕΔΕΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

«Όταν η γλωσσική διδασκαλία συναντά τη θεατρική πράξη, η μάθηση μετασχηματίζεται σε βιωματική εμπειρία: ο μαθητής δεν απομνημονεύει μόνο, αλλά εκφράζεται, κινείται, αναλαμβάνει ρόλους, διαπραγματεύεται νοήματα και κατοικεί προσωρινά σε έναν διαφορετικό πολιτισμικό κόσμο» αναφέρουν οι διοργανωτές.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές/τριες, καλλιτέχνες και σε όσους/ες ενδιαφέρονται για τη βιωματική μάθηση, τη διαπολιτισμική επικοινωνία και τη χρήση των παραστατικών τεχνών στην εκπαίδευση.

Οι θεματικές ενότητες της Ημερίδας είναι: «Διαπολιτισμική επικοινωνία και ενσυναίσθηση», «Ενσώματη μάθηση και τις βιωματικές πρακτικές» και «Επικοινωνιακή αυτοπεποίθηση μέσω του θεατρικού παιχνιδιού».

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την εγγραφή στην ημερίδα είναι διαθέσιμες στο: https://culturetheatre.frl.auth.gr/

Αφιέρωμα στην Catherine Dasté

Στο πλαίσιο της Ημερίδας θα γίνει ένα σύντομο αφιέρωμα στην παιδαγωγό του Θεάτρου Catherine Dasté. Η Catherine Dasté ήταν ηθοποιός, σκηνοθέτρια, συγγραφέας, παιδαγωγός, και διευθύντρια θεάτρου. Άφησε βαθιά το στίγμα της στην ιστορία του θεάτρου και κατάφερε να βγάλει από το περιθώριο το θέατρο για παιδιά και νέους, προσδίδοντάς του ορατότητα και μια πραγματική θέση στα σύγχρονα θεατρικά ρεύματα.