Σχολεία στον «αέρα» χωρίς εκπαιδευτικούς – Ποιά κενά μπαίνουν στο επίκεντρο

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Με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών ξεκίνησε και αυτή η σχολική χρονιά και από το πρώτο κουδούνι εκπαιδευτικοί και γονείς κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την ομαλή διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Οι ομοσπονδίες του κλάδου επισημαίνουν ότι οι ανάγκες παραμένουν ιδιαίτερα σημαντικές σε όλες τις βαθμίδες, παρά τις προσλήψεις της Α φάσης, ενώ δεν θα καλυφθούν τα κενά ούτε με την κάλυψη που θα φέρει η Α2 φάση ούτε και η Β που αναμένεται στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Η ΟΛΜΕ έκανε λόγο για περισσότερα από 10.000 κενά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ η ΔΟΕ εκτιμά ότι τα κενά στην πρωτοβάθμια ξεπερνούν τις 15.000, με ιδιαίτερα έντονα τα προβλήματα στην Ειδική Αγωγή και την παράλληλη στήριξη.

Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες αναδεικνύουν παράλληλα τις ελλείψεις προσωπικού, τις πολυπληθητείς τάξεις και τις δυσκολίες στην κάλυψη όλων των διδακτικών αναγκών, ζητώντας την άμεση κάλυψη των κενών. Οι Ομοσπονδίες έχουν ήδη προαναγγείλει κινητοποιήσεις με σκοπό να λυθούν τα χρόνια προβλήματα για τα οποία γίνεται λόγος σε κάθε έναρξη σχολικής χρονιάς.

ΔΟΕ: Πάνω από 8.500 κενά εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η ΔΟΕ από τους 8.500 εκπαιδευτικούς που λείπουν, τα περισσότερα κενά σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία εντοπίζονται στην παράλληλη στήριξη καθώς οι ελλείψεις ξεπερνούν τις 5.000 θέσεις. Αν προστεθούν και οι πάνω από 1.000 νηπιαγωγοί και δάσκαλοι που λείπουν από τα σχολεία καταλαβαίνει κανείς ότι είναι αδύνατον να λειτουργήσει ομαλά η εκπαιδευτική διαδικασία.

Τα κενά εκπαιδευτικών, όπως τόσα χρόνια επισημαίνουν οι ομοσπονδίες αλλά και οι γονείς, δεν αφορούν μόνο σε αριθμούς. Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι και καθηγητές -και πόσο μάλλον όταν αυτοί καλύπτουν θέσεις παράλληλης στήριξης- εμποδίζουν τα παιδιά να προσαρμοστούν στην εκπαιδευτική διαδικασία από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς και πολλές φορές περνούν μήνες για να έχουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μαθημάτων.

«Πρόκειται για μία συνειδητή πολιτική υποβάθμισης, απαξίωσης, εμπορευματοποίησης, μια πολιτική που θεωρεί την εκπαίδευση κόστος, μια πολιτική που λειτουργεί με όρους εξοικονόμησης», ανέφερε για το συγκεκριμένο θέμα ο Νίκος Βουρδουμπάς, πρόεδρος του ΔΣ της ΔΟΕ και εξήγησε ότι η αναλογία μεταξύ όσων αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης και των νεοδιορισθέντων εκπαιδευτικών επανήλθε στο ένα προς ένα.

Για πάνω από 10.000 κενά στα σχολεία όλης της χώρας έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ, Νικηφόρος Κωνσταντίνου. Ο ίδιος ανέφερε ότι παρόλο που το Υπουργείο Παιδείας έχει υποσχεθεί ότι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα υπάρξει ένας δεύτερος κύκλος πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, περίπου 6.000, και πάλι τα κενά δεν θα καλυφθούν.

«Υπολογίζουμε γύρω στις 45.000-50.000 κενά σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια. Έχουν γίνει περίπου 5.500 χιλιάδες μόνιμοι διορισμοί και υπάρχουν 30.000 αναπληρωτές» δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ και συνέχισε: «Επομένως, τα κενά που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι από 10.000-15.000. Το Υπουργείο έχει υποσχεθεί ότι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα υπάρξει ένας δεύτερος κύκλος αναπληρωτών, γύρω στις 6.000. Αλλά και πάλι τα κενά δεν θα καλυφθούν».

Ελλείψεις εκπαιδευτικών, ακατάλληλα κτήρια και μαθητές χωρίς πρόγραμμα

Από την πλευρά του ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ρόζα Ιμβριώτη» κάνει λόγο για 20.000 κενά στα σχολεία σε όλη τη χώρα επισημαίνοντας ότι σημαντικές ελλείψεις καταγράφονται και σε σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του.

Παράλληλα, θέτει στο επίκεντρο τα πολυπληθή τμήματα, τις σχολικές υποδομές, τις αποδοχές των εκπαιδευτικών και τις τελευταίες ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας για τις σχολικές εκδρομές και τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων.

Με παρέμβαση του ο Σύλλογος ανέφερε ότι υπάρχουν τμήματα με 25 μαθητές, αλλά και σχολικά κτήρια και υποδομές που, όπως υποστηρίζεται, βρίσκονται πολύ πίσω από τις πραγματικές ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία καταγγέλλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Κ. Σωτηρίου», παρουσιάζοντας αναλυτικά στοιχεία για τα κενά που, σύμφωνα με την καταγραφή του, παραμένουν στα σχολεία της περιοχής μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Η εικόνα αυτή, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχει άμεσες συνέπειες στη λειτουργία των σχολείων, με Ολοήμερα να υπολειτουργούν ή να παραμένουν κλειστά, μαθητές να στερούνται την προβλεπόμενη υποστήριξη και σχολικές μονάδες να αδυνατούν να καταρτίσουν σταθερό εβδομαδιαίο πρόγραμμα.

Στα 35 Δημοτικά Σχολεία που περιλαμβάνονται στην καταγραφή του Συλλόγου εντοπίζονται 46 κενά εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, ενώ σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία καταγράφονται πάνω από 100 κενά στην Παράλληλη Στήριξη. Την ίδια στιγμή, ο Σύλλογος αναφέρει πέντε κενά δασκάλων για τα Ολοήμερα και 18 κενά στις Τάξεις Υποδοχής, για τις οποίες, όπως καταγγέλλει, δεν πραγματοποιήθηκε καμία πρόσληψη.

Νέα φάση Α2 για άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος

Για να αντιμετωπιστεί το τεράστιο πρόβλημα των κενών το Υπουργείο Παιδείας θα προβεί σε νέα συμπληρωματική διαδικασία προσλήψεων πριν από τη μεγάλη Β΄ φάση στο τέλος Σεπτεμβρίου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η καταγραφή θέσεων που είχαν προβλεφθεί να καλυφθούν αλλά τελικά παρέμειναν κενές. Πρόκειται ουσιαστικά για μια Α2 φάση, η οποία θα προηγηθεί των περίπου 6.500 προσλήψεων που έχουν προγραμματιστεί για τη Β΄ φάση.

Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής, ο σχεδιασμός προβλέπει συμπληρωματικές προσλήψεις αναπληρωτών ειδικά για αυτές τις θέσεις, χωρίς να αναμένεται η κανονική Β΄ φάση στο τέλος του μήνα.

Η συγκεκριμένη διαδικασία έχει διαφορετικό χαρακτήρα από τη Β΄ φάση, καθώς επικεντρώνεται κυρίως σε θέσεις της Α΄ φάσης που έμειναν ακάλυπτες. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η ευρύτερη διαδικασία στελέχωσης των σχολείων με τις νέες ανάγκες που έχουν πλέον διαμορφωθεί μετά την έναρξη των μαθημάτων.

Η Α2 φάση, επομένως, δεν πρέπει να συγχέεται με τη Β΄. Στόχος της είναι κατά κύριο λόγο να καλύψει θέσεις που είχαν ήδη ενταχθεί στον αρχικό σχεδιασμό της Α΄ φάσης, αλλά παρέμειναν ή κατέστησαν ξανά κενές μετά τις αναλήψεις υπηρεσίας.

Περίπου 6.500 αναπληρωτές στη Β΄ φάση

Ανεξάρτητα από τις συμπληρωματικές αυτές προσλήψεις, η Β΄ φάση θα πραγματοποιηθεί κανονικά στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης έχει τοποθετήσει τον αριθμό των προσλήψεων σε περίπου 6.500 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, με στόχο την κάλυψη ειδικοτήτων και λειτουργικών αναγκών που εξακολουθούν να υπάρχουν στα σχολεία.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει παρουσιάσει, η Β΄ φάση αναμένεται γύρω στις 28-29 Σεπτεμβρίου.

Μέχρι τότε θα υπάρχει πληρέστερη εικόνα των πραγματικών αναγκών των σχολικών μονάδων, καθώς θα έχουν αποτυπωθεί τόσο τα αρχικά κενά όσο και εκείνα που προέκυψαν μετά τις τοποθετήσεις και τις αναλήψεις υπηρεσίας.

Η στελέχωση των σχολείων δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί με τη Β΄ φάση. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα ακολουθήσει Γ΄ φάση προσλήψεων μέσα στον Νοέμβριο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανάγκες που θα εξακολουθούν να καταγράφονται.

Τα κενά, άλλωστε, μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, καθώς μετά τις πρώτες τοποθετήσεις μπορεί να προκύψουν μη αναλήψεις, παραιτήσεις, άδειες και άλλες ανάγκες των σχολικών μονάδων.