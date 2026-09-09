Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοί συνταξιούχοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο – Ποιοί μένουν εκτός

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Μια επιπλέον οικονομική ενίσχυση, που προσεγγίζει το ύψος μιας εθνικής σύνταξης, θα λαμβάνουν από φέτος εκατομμύρια συνταξιούχοι, καθώς το επίδομα που θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο αυξάνεται στα 400 ευρώ και αποκτά μόνιμο χαρακτήρα.

Η πρώτη καταβολή της ενίσχυσης προβλέπεται για τον Νοέμβριο του 2026, ενώ σημαντική αλλαγή αποτελεί η διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων. Οι ωφελούμενοι αυξάνονται σε περίπου 2,2 εκατομμύρια από 1,87 εκατομμύρια, καθώς καταργούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που ίσχυαν τα προηγούμενα χρόνια.

Παράλληλα, το ύψος της παροχής αυξάνεται κατά 100 ευρώ, από τα 300 στα 400 ευρώ, πλησιάζοντας το σημερινό ποσό της εθνικής σύνταξης, το οποίο ανέρχεται στα 446 ευρώ.

Ποιοι δικαιούνται τα 400 ευρώ

Για τους συνταξιούχους, βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι η ηλικία. Ειδικότερα, για την πληρωμή που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος Νοεμβρίου του 2026, ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και να λαμβάνει οριστική κύρια σύνταξη.

Αυτό σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι που δεν έχουν συμπληρώσει το συγκεκριμένο ηλικιακό όριο δεν θα λάβουν τα 400 ευρώ, εκτός εάν ανήκουν σε κάποια από τις ειδικές κατηγορίες που προβλέπονται.

Στους δικαιούχους της μόνιμης ενίσχυσης εντάσσονται επίσης άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες, διευρύνοντας έτσι την περίμετρο του μέτρου και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Τι ισχύει για χήρες και χήρους

Διαφορετικό ηλικιακό όριο προβλέπεται για όσους λαμβάνουν σύνταξη χηρείας. Σύμφωνα με τις εξαγγελίες, χήρες και χήροι θα μπορούν να λαμβάνουν την ενίσχυση από την ηλικία των 60 ετών και όχι από τα 65, υπό την προϋπόθεση ότι η σύνταξη χηρείας αποτελεί τη μοναδική πηγή εσόδων τους.

Από την ενίσχυση των 400 ευρώ αποκλείονται, κατά κανόνα, οι συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών, εφόσον δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις.

Το νέο επίδομα θα καταβάλλεται σε μόνιμη βάση κάθε Νοέμβριο, με την αρχή να γίνεται τον Νοέμβριο του 2026.