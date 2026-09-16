Τέλος πατατάκια και σοκολάtες από τα σχολικά κυλικεία – Τροποποιήθηκε ο Πίνακας προδιαγραφών τροφίμων

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Νέα δεδομένα ισχύουν στα σχολικά κυλικεία, καθώς τροποποιείται ο πίνακας των επιτρεπόμενων προϊόντων, με αλλαγές στις κατηγορίες τροφίμων, τις ποσότητες και τις διατροφικές προδιαγραφές.

Νέα δεδομένα ισχύουν από τη φετινή σχολική χρονιά στα προϊόντα που επιτρέπεται να διατίθενται στα σχολικά κυλικεία, καθώς επικαιροποιήθηκε το σχετικό πλαίσιο, θέτοντας αυστηρότερες προδιαγραφές για τη σύνθεση, την ποσότητα και τα διατροφικά χαρακτηριστικά των τροφίμων. Οι αλλαγές βασίζονται σε γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής και εντάσσονται στην Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας.

Η νέα υγειονομική διάταξη, που αντικαθιστά το προηγούμενο πλαίσιο του 2013, προβλέπει ότι στα σχολικά κυλικεία και στους αυτόματους πωλητές μπορούν να διατίθενται αποκλειστικά προϊόντα που πληρούν τις προδιαγραφές του νέου πίνακα.

Τι βγαίνει από τα σχολικά κυλικεία

Σημαντικές είναι οι αλλαγές σε προϊόντα που μέχρι σήμερα αποτελούσαν συνηθισμένες επιλογές των μαθητών. Δεν επιτρέπονται πλέον αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά, ενώ εκτός λίστας βρίσκονται μεταξύ άλλων σοκολάτες, καραμέλες, παγωτά, γρανίτες, chips και άλλα αλμυρά σνακ. Παράλληλα, αποκλείονται τρόφιμα με αυξημένη περιεκτικότητα σε πρόσθετα σάκχαρα.

Ιδιαίτερη αλλαγή αφορά τα αλλαντικά. Η νέα διάταξη απαγορεύει τη χρήση προϊόντων αλλαντοποιίας, όπως ζαμπόν, μπέικον, πάριζα, λουκάνικα και προϊόντα γαλοπούλας ή κοτόπουλου τύπου αλλαντικού, καθώς και παρασκευασμάτων κρέατος, όπως κοτομπουκιές, γύρος, σουβλάκι, σνίτσελ και μπιφτέκια, ως συστατικών σε σάντουιτς, πίτες, πίτσες και σαλάτες.

Αντί αυτών, επιτρέπεται η χρήση ψητού ή βραστού κοτόπουλου και γαλοπούλας, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ προτείνονται και άλλες πηγές πρωτεΐνης, όπως το βραστό αυγό, ο τόνος και τα όσπρια.

Αναλυτικά το νέο Παράρτημα εδώ