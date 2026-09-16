Επίδομα για την αγορά σχολικών ειδών: Ποιοί θα το λάβουν

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Το βοήθημα χορηγείται εφάπαξ με τη μορφή κουπονιού αγορών (voucher) και αφορά μαθητές που ξεκινούν φέτος την Α΄ Δημοτικού και ανήκουν σε οικογένειες που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Οικονομική ενίσχυση ύψους 170 ευρώ για την αγορά σχολικών ειδών προβλέπεται για οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, στο πλαίσιο της δράσης «αρχή…ΖΩ!», η οποία υλοποιείται για δέκατη συνεχόμενη σχολική χρονιά από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μέσω της δομής «ΓΕΦΥΡΑ».

Η φετινή δράση υλοποιείται με τη χορηγία της «ΙΟΝ Α.Ε. Βιομηχανίας & Εμπορίου Κακάο και Σοκολάτας», ενώ, σύμφωνα με την Περιφέρεια, αυξάνεται τόσο το ύψος της ενίσχυσης όσο και ο αριθμός των δυνητικών δικαιούχων.

Ποιοι δικαιούνται τα 170 ευρώ

Η δράση απευθύνεται σε γονείς και κηδεμόνες παιδιών που έχουν εγγραφεί στην Α΄ τάξη Δημοτικού Σχολείου και διαμένουν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Βασική προϋπόθεση είναι το οικογενειακό εισόδημα να βρίσκεται κάτω από το προβλεπόμενο όριο της φτώχειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, το όριο έχει προσδιοριστεί από την ΕΛΣΤΑΤ στις 7.020 ευρώ ετησίως για μονοπρόσωπο νοικοκυριό. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 50% για τον σύζυγο και για κάθε παιδί ηλικίας από 14 έως και 24 ετών και κατά 30% για κάθε παιδί κάτω των 14 ετών.

Παράλληλα, με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού, το συγκεκριμένο εισοδηματικό όριο προσαυξήθηκε κατά 2.000 ευρώ, προκειμένου να μπορέσουν να ενταχθούν περισσότερες οικογένειες στη δράση.

Voucher για την αγορά σχολικών ειδών

Οι οικογένειες που εντάσσονται στη δράση λαμβάνουν κουπόνι αγορών αξίας 170 ευρώ για κάθε μαθητή που είναι δικαιούχος, με το ποσό να προορίζεται για την προμήθεια σχολικών ειδών.

Η πρωτοβουλία «αρχή…ΖΩ!» συμπληρώνει φέτος δέκα συνεχόμενες σχολικές χρονιές εφαρμογής, με στόχο τη στήριξη οικογενειών που βρίσκονται κάτω από τα συγκεκριμένα εισοδηματικά όρια κατά την έναρξη της φοίτησης των παιδιών τους στο Δημοτικό.

Στη διεύρυνση της δράσης αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι περισσότερες οικογένειες να λάβουν την ενίσχυση.

«Για 10η συνεχή σχολική χρονιά υλοποιούμε τη δράση “αρχή…ΖΩ!”. Μια πρωτοβουλία με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, που στηρίζει οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα και διασφαλίζει ότι κάθε παιδί που κάνει τα πρώτα του βήματα στη σχολική ζωή θα έχει τα απαραίτητα εφόδια», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, φέτος αυξάνεται το ύψος του σχολικού βοηθήματος αλλά και ο αριθμός των δικαιούχων, ώστε να ενταχθούν περισσότερες οικογένειες από τη Στερεά Ελλάδα.

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέριμνας Ιωάννης Περγαντάς στάθηκε στη συμπλήρωση δέκα ετών από την έναρξη της δράσης και στη συμβολή της χορηγίας της ΙΟΝ.

Όπως ανέφερε, η συνεργασία με επιχειρήσεις μπορεί να ενισχύσει κοινωνικές πρωτοβουλίες που απευθύνονται σε παιδιά και οικογένειες, εκφράζοντας την ελπίδα να υπάρξουν και άλλες αντίστοιχες συνέργειες.