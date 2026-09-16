Σχολεία χωρίς νοσηλευτές: Μαθητές με διαβήτη, καρδιοπάθειες και σοβαρές αλλεργίες χωρίς την αναγκαία υποστήριξη

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Κενά στα σχολεία: Συναγερμός για τους σχολικούς νοσηλευτές - Τι αναμένεται στη Β΄ φάση

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι ελλείψεις σχολικών νοσηλευτών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ρεθύμνου, καθώς η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε με εννέα κενές θέσεις και περίπου 12 έως 15 μαθητές να μην έχουν, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, την αναγκαία νοσηλευτική υποστήριξη.

Πρόκειται για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως διαβήτη, καρδιοπάθειες και σοβαρές αλλεργίες, για τα οποία η παρουσία σχολικού νοσηλευτή θεωρείται αναγκαία κατά την παραμονή τους στο σχολείο.

Την εικόνα περιέγραψαν τόσο ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, Λάμπρος Καρβούνης, όσο και ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, Γιάννης Μαρινάτος, με τον δεύτερο να χαρακτηρίζει την κατάσταση εξαιρετικά προβληματική και επικίνδυνη για την υγεία των μαθητών.

Οι ελπίδες για την κάλυψη των εννέα κενών στρέφονται πλέον στη Β΄ φάση προσλήψεων, αν και από την πλευρά των εκπαιδευτικών εκφράζεται προβληματισμός για το κατά πόσο θα βρεθούν ενδιαφερόμενοι όσο προχωρά η σχολική χρονιά, λόγω της νησιωτικότητας και του υψηλού κόστους διαβίωσης.

Εννέα κενά σε σχολικούς νοσηλευτές

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Λάμπρος Καρβούνης, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είχε ζητήσει την πρόσληψη 20 σχολικών νοσηλευτών, με 16 θέσεις να καλύπτονται αρχικά.

Στη συνέχεια, πέντε νοσηλευτές τέθηκαν σε άδεια, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να υπηρετούν συνολικά 11 σχολικοί νοσηλευτές και να καταγράφονται εννέα ελλείψεις.

«Εμείς ζητήσαμε 20 και ήρθαν 16. Μας λείπουν εννέα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου.

Ο ίδιος εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι οι ανάγκες θα αντιμετωπιστούν στην πορεία της χρονιάς, σημειώνοντας ότι τα συγκεκριμένα κενά αναμένεται να καλυφθούν στη δεύτερη φάση.

Μαθητές με σοβαρά προβλήματα υγείας χωρίς υποστήριξη

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς αφορά μαθητές για τους οποίους είναι αναγκαία η παρουσία σχολικού νοσηλευτή εξαιτίας της κατάστασης της υγείας τους.

Σύμφωνα με το κείμενο, περίπου 12 έως 15 μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης παραμένουν χωρίς την προβλεπόμενη υποστήριξη.

Η απουσία σχολικού νοσηλευτή δημιουργεί ταυτόχρονα σοβαρό πρακτικό πρόβλημα στις οικογένειες και στα σχολεία, που καλούνται να διαχειριστούν την καθημερινή παρουσία των παιδιών, ακόμη και εξετάζοντας την προσφυγή σε ιδιώτη νοσηλευτή.

«Παίζουμε τη ζωή των μαθητών κορώνα γράμματα»

Σε ιδιαίτερα έντονο τόνο περιέγραψε την κατάσταση ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, Γιάννης Μαρινάτος.

Όπως ανέφερε, το συγκεκριμένο ζήτημα είναι κατά την εκτίμησή του «το πιο σοβαρό από όλα», καθώς αφορά παιδιά με διαβήτη, καρδιοπάθειες και σοβαρές αλλεργίες.

«Παιδιά με διαβήτη, καρδιοπάθειες, σοβαρές αλλεργίες παραμένουν ξεκρέμαστα, εκτεθειμένα στον κίνδυνο διαρκώς και καθημερινά», δήλωσε, περιγράφοντας παράλληλα γονείς και εκπαιδευτικούς που βρίσκονται, όπως είπε, σε απόγνωση.

Ο ίδιος πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι όταν προβλέπεται η παρουσία σχολικού νοσηλευτή αλλά αυτός απουσιάζει, «είναι σαν να παίζουμε τη ζωή των μαθητών αυτών κορώνα γράμματα για την παραμονή τους στο σχολείο».

Οι προσλήψεις της Β΄ φάσης και ο φόβος ότι τα κενά θα παραμείνουν

Ο Γιάννης Μαρινάτος στάθηκε ιδιαίτερα και στον χρόνο κατά τον οποίο πραγματοποιούνται οι προσλήψεις.

Υποστήριξε ότι εάν είχε πραγματοποιηθεί μεγαλύτερη Α΄ φάση για τους σχολικούς νοσηλευτές, η σημερινή εικόνα θα μπορούσε να είναι διαφορετική. Όπως σημείωσε, τα αρχικά επτά κενά έγιναν στη συνέχεια εννέα.

Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του ότι στη Β΄ φάση, όταν θα υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης των δηλώσεων, μπορεί να είναι δυσκολότερη η κάλυψη θέσεων στην Κρήτη.

Ως βασικούς παράγοντες ανέφερε τη νησιωτικότητα και το υψηλό κόστος διαβίωσης, επισημαίνοντας ότι όσο αργότερα μέσα στη σχολική χρονιά γίνεται μία πρόσληψη, τόσο δυσκολότερο μπορεί να είναι για έναν εργαζόμενο να επιλέξει μια θέση μακριά από τον τόπο συμφερόντων του.

«Αν καλέσεις τον εκπαιδευτικό στην Κρήτη Δεκέμβρη δεν θα έρθει, αν το κάνεις τον Σεπτέμβρη μπορεί να το σκεφτεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έτσι, την ώρα που η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκφράζει τη βεβαιότητα ότι τα κενά θα καλυφθούν στην πορεία της χρονιάς, από την πλευρά των εκπαιδευτικών επισημαίνεται ο κίνδυνος οι ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής να δυσκολέψουν την προσέλκυση προσωπικού στις επόμενες φάσεις.