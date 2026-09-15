Διεθνές Απολυτήριο: Παρέμβαση για επίδομα στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς του ΙΒ – Ποιοί το δικαιούνται

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Ιδιωτικά σχολεία: Επίδομα για τους εκπαιδευτικούς του ΙΒ ζητά η ΟΙΕΛΕ - Τι αναφέρει για τα δίδακτρα

Την άμεση καταβολή του προβλεπόμενου επιδόματος στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε προγράμματα International Baccalaureate (ΙΒ) ζητά η ΟΙΕΛΕ με επιστολή της προς την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Η Ομοσπονδία ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να εκδώσει σχετική εγκύκλιο, ώστε, όπως υποστηρίζει, να εφαρμοστεί και στους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων η πρόβλεψη που ισχύει για όσους υπηρετούν στα αντίστοιχα προγράμματα στη δημόσια εκπαίδευση. Παράλληλα, θέτει ζήτημα ελέγχου των διοριστηρίων των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε προγράμματα ΙΒ, κάνοντας λόγο για φαινόμενα εκμετάλλευσης σε ορισμένα ιδιωτικά σχολεία.

Τι ζητά η ΟΙΕΛΕ για το επίδομα

Στην επιστολή της, η ΟΙΕΛΕ επισημαίνει ότι το πρόγραμμα ΙΒ λειτουργεί εδώ και δεκαετίες στην ιδιωτική εκπαίδευση και είναι αναγνωρισμένο ως ισότιμο με το πρόγραμμα των ελληνικών Λυκείων.

Μετά την εισαγωγή του ΙΒ και στη δημόσια εκπαίδευση, η Ομοσπονδία επικεντρώνεται στις προβλέψεις που αφορούν την εργασία και τις αμοιβές των εκπαιδευτικών και ζητά αντίστοιχη εφαρμογή για όσους εργάζονται στα ιδιωτικά σχολεία.

Ειδικότερα, επικαλείται το άρθρο 36 του Ν. 682/77, σύμφωνα με το οποίο, όπως αναφέρει, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τουλάχιστον τις αποδοχές των ομοιόβαθμων δημόσιων εκπαιδευτικών.

Με αυτό το σκεπτικό, ζητά να δοθεί άμεσα εντολή από την Αυτοτελή Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας για την απόδοση στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς των προγραμμάτων ΙΒ του επιμισθίου που, σύμφωνα με την επιστολή, προβλέπεται στο άρθρο 77, παράγραφος 3 του Ν. 5291/2026.

Ζητά έλεγχο των διοριστηρίων

Το αίτημα της ΟΙΕΛΕ δεν περιορίζεται στο οικονομικό σκέλος. Η Ομοσπονδία ζητά παράλληλα να ελεγχθεί εάν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε προγράμματα ΙΒ των ιδιωτικών σχολείων διαθέτουν νόμιμο διοριστήριο.

Στην εισαγωγή της επιστολής της, μάλιστα, η ΟΙΕΛΕ κάνει λόγο για «εκτεταμένη εκμετάλλευση» εκπαιδευτικών σε ορισμένα ιδιωτικά σχολεία που παρέχουν προγράμματα ΙΒ, ζητώντας παρέμβαση του Υπουργείου.

«Ισονομία» μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι η καταβολή του επιδόματος αποτελεί ζήτημα ίσης αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών που παρέχουν το ίδιο πρόγραμμα, ανεξάρτητα από το εάν εργάζονται στη δημόσια ή την ιδιωτική εκπαίδευση.

«Είμαστε βέβαιοι ότι θα προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για να τηρηθεί η στοιχειώδης ισονομία ανάμεσα σε δημόσιους και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που παρέχουν το πρόγραμμα ΙΒ», αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή της προς την υπουργό Παιδείας.

Η ΟΙΕΛΕ συνδέει, τέλος, το αίτημά της και με το ύψος των διδάκτρων, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν ιδιωτικά σχολεία με προγράμματα ΙΒ όπου αυτά φθάνουν έως και τις 16.000 ευρώ. Κατά την Ομοσπονδία, σχολεία με τέτοιο ύψος διδάκτρων θα έπρεπε να παρέχουν στους εκπαιδευτικούς τους ακόμη μεγαλύτερα οικονομικά κίνητρα από το επίδομα που προβλέπεται για το Δημόσιο.