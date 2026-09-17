Σφοδρές αντιδράσεις εκπαιδευτικών για το επίδομα ανεργίας – Το κρίσιμο όριο των ενσήμων

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Η ΟΙΕΛΕ ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις για την καλοκαιρινή επιδότηση ανεργίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο αύξησης των απαιτούμενων ενσήμων από 125 σε 175.

Το επίδομα ανεργίας και οι ενδεχόμενες αλλαγές στις προϋποθέσεις χορήγησής του προκαλούν έντονη ανησυχία στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, με την ΟΙΕΛΕ να ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις από το Υπουργείο Εργασίας για το τι θα ισχύσει στην καλοκαιρινή επιδότηση.

Στο επίκεντρο βρίσκεται τόσο η αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου σε περιορισμό του επιδόματος στους δύο μήνες όσο και η πρόθεση αύξησης του απαιτούμενου αριθμού ενσήμων από 125 σε 175.

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένες αλλαγές μπορεί να επηρεάσουν ιδιαίτερα όσους εργάζονται εποχικά στη μη τυπική εκπαίδευση, καθώς χιλιάδες εκπαιδευτικοί σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και άλλες δομές απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, συνήθως από τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο έως τον Μάιο.

Ποιοι εκπαιδευτικοί κινδυνεύουν να μείνουν εκτός επιδότησης

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πρόθεση να αυξηθεί για τους καλοκαιρινούς μήνες το όριο για την επιδότηση ανεργίας από τα 125 στα 175 ένσημα. Η ΟΙΕΛΕ χαρακτηρίζει μια τέτοια εξέλιξη καταστροφική για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που εργάζονται στη μη τυπική εκπαίδευση, σημειώνοντας ότι ακόμη και η συγκέντρωση των 125 ενσήμων ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, εάν εφαρμοστεί το νέο όριο, μεταξύ εκείνων που θα αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών –πλην των αγγλικών– οι οποίοι λόγω του αντικειμένου τους έχουν λίγες ημέρες ή ώρες εργασίας την εβδομάδα. Αντίστοιχο ζήτημα αναμένεται, όπως αναφέρει, για τους εκπαιδευτικούς που απασχολούνται σε έναν μόνο εργοδότη.

Η εποχική εργασία και οι συμβάσεις έως τον Μάιο

Η ΟΙΕΛΕ συνδέει το ζήτημα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εποχικής απασχόλησης, υπογραμμίζοντας ότι εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι σε διαφορετικούς κλάδους εργάζονται με αυτό το καθεστώς λόγω της φύσης της δουλειάς τους.

Στην ιδιωτική εκπαίδευση, όπως αναφέρει, χιλιάδες εργαζόμενοι σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και άλλες εκπαιδευτικές δομές υπογράφουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου που ξεκινούν τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο και ολοκληρώνονται τον Μάιο.

Η Ομοσπονδία αντιδρά επίσης στην αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι σήμερα «όλοι βρίσκουν εργασία», υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια λογική οδηγεί εποχικά εργαζομένους στην αναζήτηση οποιασδήποτε εργασίας, ανεξάρτητα από τα προσόντα τους ή τον τόπο στον οποίο ζουν.

Τι καταγγέλλει η ΟΙΕΛΕ για τα 125 ένσημα

Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις συνθήκες που, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, επικρατούσαν ήδη με το όριο των 125 ενσήμων. Η ΟΙΕΛΕ κάνει λόγο για εκτεταμένη αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία στον κλάδο και υποστηρίζει ότι υπήρχαν εργοδότες που ασκούσαν πιέσεις προκειμένου να αποδώσουν στους εργαζομένους τον απαραίτητο αριθμό ενσήμων.

Ως χαρακτηριστική πρακτική αναφέρει την απαίτηση επιστροφής μέρους των αποδοχών από τον εκπαιδευτικό προς τον εργοδότη, προκειμένου να συμπληρωθούν τα 125 ένσημα που απαιτούνταν για να υπάρχει δυνατότητα επιδότησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η ΟΙΕΛΕ εκτιμά ότι, εφόσον το όριο των 175 ενσήμων εφαρμοστεί και στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, τέτοιες πιέσεις θα ενταθούν. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι θα επιβαρυνθεί περαιτέρω το πρόβλημα της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, το οποίο, σύμφωνα με καταγραφές των σωματείων της, ξεπερνά το 40%.

Φόβοι για εργασία σε πολλούς εργοδότες

Μία ακόμη συνέπεια που επισημαίνει η Ομοσπονδία είναι το ενδεχόμενο χιλιάδες εκπαιδευτικοί να αναγκαστούν να αναζητήσουν απασχόληση σε περισσότερους εργοδότες, προκειμένου να καταφέρουν να συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων.

Κατά την ΟΙΕΛΕ, μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να οδηγήσει μεγάλο αριθμό εργαζομένων σε εξάντληση. Στο πλαίσιο αυτό επικαλείται πρόσφατη έρευνα του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται ως επαγγελματική κατηγορία με ιδιαίτερα υψηλή επαγγελματική εξουθένωση.

Τι είχε αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας

Όπως αναφέρει η ΟΙΕΛΕ, είχε προηγηθεί σχετικό υπόμνημά της προς το Υπουργείο Εργασίας. Μετά την παρέμβαση αυτή, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου είχε αναφέρει στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας ότι θα υπάρξει μέριμνα για τον αριθμό των ενσήμων, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κλάδου.

Ωστόσο, μετά τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, η Ομοσπονδία θεωρεί ότι οι συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις δεν επαρκούν και ζητά πλέον σαφή ενημέρωση για το καθεστώς που θα εφαρμοστεί στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς.

Παράλληλα, η ΟΙΕΛΕ υποστηρίζει ότι η αναφορά σε περιορισμό του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες υποδηλώνει πρόθεση μεταφοράς πόρων που έχουν συγκεντρωθεί για ασφαλιστικό σκοπό από την προστασία των ανέργων προς την επιδότηση επιχειρήσεων.

Ζητούν ξεκάθαρη απάντηση για την καλοκαιρινή επιδότηση

Το βασικό ερώτημα που θέτει η Ομοσπονδία αφορά πλέον τον αριθμό των ενσήμων που θα απαιτούνται για την καλοκαιρινή επιδότηση των εργαζομένων του κλάδου.

Η ΟΙΕΛΕ ζητά από το Υπουργείο Εργασίας συγκεκριμένες απαντήσεις για το τι πρόκειται να ισχύσει, επισημαίνοντας ότι χιλιάδες ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε αγωνία για το εάν και με ποιες προϋποθέσεις θα μπορούν να λάβουν το επίδομα κατά τους μήνες που δεν εργάζονται.