Προσλήψεις αναπληρωτών: Τι δείχνουν οι αποχωρήσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών προς το δημόσιο – Η παρέμβαση της ΟΙΕΛΕ

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Η ΟΙΕΛΕ σχολιάζει την αποχώρηση 556 ιδιωτικών εκπαιδευτικών προς το δημόσιο στην Α’ φάση αναπληρωτών και προειδοποιεί ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν νέες αποχωρήσεις.

Η αποχώρηση ιδιωτικών εκπαιδευτικών προς το δημόσιο βρίσκεται στο επίκεντρο νέας ανακοίνωσης της ΟΙΕΛΕ, η οποία σχολιάζει ότι στην Α’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών 556 εκπαιδευτικοί που μέχρι πρόσφατα εργάζονταν σε ιδιωτικά σχολεία αποδέχθηκαν τον διορισμό τους.

Ο αριθμός αυτός προέρχεται, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, από περίπου 4.500 ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που είχαν υποβάλει αίτηση στον ΑΣΕΠ.

Η ΟΙΕΛΕ υποστηρίζει ότι η περιορισμένη αποχώρηση στην πρώτη φάση δεν θα πρέπει να δημιουργεί εφησυχασμό στις διοικήσεις των ιδιωτικών σχολείων. Αντίθετα, εκτιμά ότι το ζήτημα πρέπει να εξεταστεί σε βάθος χρόνου, τόσο λόγω των επόμενων προσλήψεων αναπληρωτών όσο και εξαιτίας των αλλαγών που, κατά την ίδια, συντελούνται συνολικά στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Γιατί έφυγαν τελικά μόνο 556 εκπαιδευτικοί

Η Ομοσπονδία αποδίδει τον συγκεκριμένο αριθμό σε μια σειρά παραγόντων. Όπως αναφέρει, από το 2020 έχουν ήδη αποχωρήσει από τα ιδιωτικά σχολεία περισσότεροι από 4.000 εκπαιδευτικοί, με αποτέλεσμα ένα μέρος όσων παραμένουν σήμερα στον κλάδο να αποτελείται είτε από εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας είτε από νεότερους με χαμηλή ή μηδενική μοριοδότηση.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ, οι μεγαλύτερης ηλικίας εκπαιδευτικοί με υψηλή μοριοδότηση εμφανίζονται πιο διστακτικοί απέναντι στην προοπτική μετάβασης στο δημόσιο, καθώς αυτή συνεπάγεται μια περίοδο αβεβαιότητας και αρχικά τριετή υπηρεσία ως αναπληρωτών. Ενδεικτικά, αναφέρει ότι περίπου ένας στους τέσσερις ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που βρίσκονταν στους πρώτους 100 πανελλαδικά της ειδικότητάς τους επέλεξε τελικά να αποχωρήσει.

Οι συνθήκες εργασίας και οι αποχωρήσεις

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η Ομοσπονδία στις διαφοροποιήσεις που, όπως υποστηρίζει, καταγράφονται από σχολείο σε σχολείο. Σε ιδιωτικές μονάδες όπου υπάρχουν καλύτερες εργασιακές συνθήκες και παρέχονται οικονομικά και ηθικά κίνητρα, οι αποχωρήσεις ήταν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, σχεδόν μηδενικές.

Αντίθετα, η ΟΙΕΛΕ αναφέρει ότι σε σχολεία όπου οι συνθήκες εργασίας και οι αμοιβές είναι χειρότερες καταγράφηκε μεγαλύτερη φυγή εκπαιδευτικών. Με αυτό το επιχείρημα συνδέει άμεσα τη δυνατότητα συγκράτησης του προσωπικού με το εργασιακό περιβάλλον που διαμορφώνει κάθε σχολείο.

ΟΙΕΛΕ: Έρχονται και άλλες αποχωρήσεις

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι η Α’ φάση των αναπληρωτών δεν ολοκληρώνει τη διαδικασία για τη φετινή σχολική χρονιά. Όπως αναφέρει, αναμένονται τουλάχιστον δύο ακόμη φάσεις και τουλάχιστον 15.000 προσλήψεις αναπληρωτών, γεγονός που, κατά την εκτίμησή της, μπορεί να ανοίξει νέο κύκλο αποχωρήσεων από την ιδιωτική εκπαίδευση.

Παράλληλα, σημειώνει ότι ο σχετικός πίνακας έχει τριετή διάρκεια ισχύος και υποστηρίζει ότι περίπου 3.000 ακόμη ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί θα έχουν στο διάστημα αυτό νέες ευκαιρίες να μετακινηθούν προς το δημόσιο.

Τι βλέπει να αλλάζει στα ιδιωτικά σχολεία

Πέρα από τις μετακινήσεις εκπαιδευτικών, η ΟΙΕΛΕ εστιάζει και στις αλλαγές που θεωρεί ότι επηρεάζουν τις εγγραφές στα ιδιωτικά σχολεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, Πρότυπα, Πειραματικά, Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία προσελκύουν πλέον σημαντικό αριθμό μαθητών, δημιουργώντας διαφορετικές συνθήκες σε σχέση με το παρελθόν.

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι η εξέλιξη αυτή είναι ήδη ορατή στις εγγραφές της Α’ Γυμνασίου ορισμένων ιδιωτικών σχολείων, όπου παρατηρείται μετακίνηση μαθητών μετά τη ΣΤ’ Δημοτικού, ενώ αναφέρει ότι σε κάποιες περιπτώσεις έχουν ακόμη και καταργηθεί τμήματα.

Έναν ακόμη παράγοντα που θέτει στη συζήτηση είναι η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Κατά την εκτίμηση της ΟΙΕΛΕ, οικογένειες της μεσαίας τάξης που μέχρι σήμερα διέθεταν σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους για ιδιωτική σχολική εκπαίδευση ενδέχεται πλέον να επιλέξουν να κατευθύνουν αυτά τα χρήματα στις μελλοντικές πανεπιστημιακές σπουδές των παιδιών τους.

Δημογραφικό και ακρίβεια στο επίκεντρο

Η ΟΙΕΛΕ επικαλείται επίσης πρώτες στατιστικές επεξεργασίες που, όπως αναφέρει, δείχνουν ότι η μεγάλη αύξηση των εγγραφών στα ιδιωτικά σχολεία που είχε καταγραφεί την τελευταία οκταετία αρχίζει να επιβραδύνεται.

Ως δύο βασικούς παράγοντες αναφέρει το δημογραφικό πρόβλημα και τη συνεχιζόμενη ακρίβεια, εκτιμώντας ότι μπορούν να περιορίσουν την ανοδική πορεία του αριθμού των μαθητών στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Το μήνυμα της ΟΙΕΛΕ προς τους ιδιοκτήτες

Στο τελευταίο μέρος της ανακοίνωσής της, η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι οι διοικήσεις των σχολείων θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα και ιδιαίτερα στη διατήρηση έμπειρου εκπαιδευτικού προσωπικού. Κατά την ΟΙΕΛΕ, οι συνταξιοδοτήσεις και οι μετακινήσεις προς το δημόσιο δημιουργούν κενά που μπορεί να επηρεάσουν τα επόμενα χρόνια τη λειτουργία των σχολείων.

Στο πλαίσιο αυτό ζητά καλύτερες αποδοχές και όρους εργασίας, οικονομικά και ηθικά κίνητρα, καθώς και συλλογική σύμβαση που, όπως υποστηρίζει, θα μπορούσε να συμβάλει στην παραμονή των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, επαναφέρει τη θέση της για αναθεώρηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την ιδιωτική εκπαίδευση μέσω διαλόγου.