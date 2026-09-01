Φοιτητικές εστίες: Αυτά είναι τα νέα δεδομένα – Ποιά τα αιτήματα των φοιτητών

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Σημαντικές δεσμεύσεις για τη στέγαση και τη μετεγκατάσταση των οικοτρόφων της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών, ενόψει των εργασιών ανακαίνισης του κτιρίου, ανακοίνωσε ότι απέσπασε ο Σύλλογος Οικοτρόφων της ΦΕΑ έπειτα από σειρά κινητοποιήσεων και παρεμβάσεων προς το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, μεταξύ των δεσμεύσεων περιλαμβάνονται η εξασφάλιση 100 επιπλέον δωματίων σε ιδιωτική εστία κοντά στην ΑΣΟΕΕ χωρίς οικονομική επιβάρυνση των φοιτητών, η δωρεάν μεταφορά των προσωπικών τους αντικειμένων, η διατήρηση της ηλεκτροδότησης όσο διαρκεί η μετακόμιση και η εξασφάλιση δωρεάν σίτισης.

Ο Σύλλογος αναφέρει ότι διεκδικούσε εδώ και χρόνια, μαζί με Φοιτητικούς Συλλόγους, την ανακαίνιση του κτιρίου της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών στην Πατησίων.

Όπως υποστηρίζει, όταν ξεκίνησε η σχετική διαδικασία δεν είχε εξασφαλιστεί ολοκληρωμένο σχέδιο για τη μετεγκατάσταση και τη στέγαση όλων των οικοτρόφων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι φοιτητές ενημερώθηκαν εκτάκτως μέσα στον Ιούλιο ότι επρόκειτο να ξεκινήσουν οι εργασίες, χωρίς να γνωρίζουν ακόμη πού θα μείνουν και με ποιον τρόπο θα πραγματοποιηθεί η μετακόμισή τους.

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Το ζήτημα, σύμφωνα με τον Σύλλογο, έγινε ακόμη πιο πιεστικό καθώς η Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών μπορούσε να διαθέσει 100 κλίνες, ενώ η ΦΕΑ διαθέτει συνολικά 274 δωμάτια. Οι οικότροφοι υποστηρίζουν ότι μέχρι τα τέλη Αυγούστου δεν είχε εξασφαλιστεί στέγαση για όλους.

Η συνάντηση με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Μετά τις κινητοποιήσεις, τις συνελεύσεις και τη δημοσιοποίηση του προβλήματος, στις 26 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της προέδρου και στελεχών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ στη Φοιτητική Εστία Αθηνών.

Ο Σύλλογος ασκεί έντονη κριτική στους χειρισμούς που προηγήθηκαν και καταγγέλλει ότι οι φοιτητές δέχθηκαν πιέσεις να εγκαταλείψουν γρήγορα τα δωμάτιά τους, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη περιπτώσεις οικοτρόφων που εργάζονταν εποχικά ή απουσίαζαν για οικογενειακούς λόγους.

Μετά τη συνάντηση, ο Σύλλογος αναφέρει ότι εξασφαλίστηκαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τη μεταβατική περίοδο της ανακαίνισης.

Προβλέπεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διάθεση 100 επιπλέον δωματίων σε ιδιωτική εστία δίπλα στην ΑΣΟΕΕ, με το κόστος να επιβαρύνει το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και όχι τους φοιτητές.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε να διατεθεί δωρεάν φορτηγό για τη μεταφορά των προσωπικών αντικειμένων, να μη διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η μετακόμιση και να έχουν δικαίωμα σε δωμάτιο όλοι οι φοιτητές που διαμένουν στη ΦΕΑ.

Στις δεσμεύσεις που παραθέτει ο Σύλλογος περιλαμβάνεται επίσης η δωρεάν σίτιση για όσους μεταφερθούν στην ιδιωτική εστία.

Παρά τις συγκεκριμένες εξελίξεις, οι οικότροφοι δηλώνουν ότι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους τόσο για την ολοκλήρωση της ανακαίνισης όσο και για τις συνθήκες διαμονής κατά το διάστημα των εργασιών.

Μεταξύ άλλων, ζητούν να ολοκληρωθεί γρήγορα η ανακαίνιση και να διασφαλιστούν οι νέες εισδοχές πρωτοετών φοιτητών από την ΑΣΟΕΕ, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, την ΑΣΚΤ, το Γεωπονικό και το Χαροκόπειο, χωρίς περικοπές στις θέσεις.

Ζητούν ακόμη καθημερινή πρωινή μετακίνηση με λεωφορείο για τους φοιτητές της ΑΣΟΕΕ που θα διαμένουν στη ΦΕΠΑ, λόγω της απόστασης από το πανεπιστήμιο, καθώς και την ικανοποίηση των αιτημάτων του Συλλόγου Οικοτρόφων της συγκεκριμένης εστίας για αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.

«Κανένας φοιτητής χωρίς δωμάτιο»

Ο Σύλλογος ζητά επιπλέον να εξασφαλιστεί ότι οι φοιτητές που θα μεταφερθούν στην ιδιωτική εστία θα μπορούν να παραμείνουν εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνισης, χωρίς να χρειάζεται να αλλάζουν εκ νέου χώρο διαμονής.

Παράλληλα, διεκδικεί δωρεάν μετακόμιση και για όσους οικοτρόφους επιστρέψουν καθυστερημένα στην Αθήνα λόγω εργασίας ή οικογενειακών υποχρεώσεων, ενώ ζητά να μη μειωθούν οι διαθέσιμες κλίνες για τους φοιτητές του ΕΚΠΑ όσο παραχωρούνται δωμάτια σε φοιτητές της ΦΕΑ.

Τέλος, μεταξύ των αιτημάτων περιλαμβάνεται και η διασφάλιση των θέσεων εργασίας του προσωπικού της εστίας, με τον Σύλλογο να ζητά να μην υπάρξει καμία απόλυση εργαζομένου εξαιτίας της ανακαίνισης και της προσωρινής μετεγκατάστασης των οικοτρόφων.