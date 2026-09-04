«Αιώνιοι» φοιτητές: Τελευταία ευκαιρία για 80.000 πριν από τις διαγραφές – Ποιοί μπορούν να πάρουν παράταση

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Καθοριστική αναμένεται να είναι η επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου για περίπου 80.000 «αιώνιους» φοιτητές, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο διαγραφής από τα πανεπιστημιακά μητρώα στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης εφαρμογής του σχετικού νόμου.

Δεύτερη φάση εκκαθάρισης με διαγραφή αιωνίων φοιτητών αναμένεται στο τέλος του έτους.

Στο «στόχαστρο» αυτή τη φορά βρίσκονται οι φοιτητές πενταετών προγραμμάτων σπουδών, κυρίως πολυτεχνικών και γεωπονικών σχολών, οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τόσο την προβλεπόμενη διάρκεια φοίτησης όσο και το πρόσθετο χρονικό περιθώριο που τους είχε δοθεί για την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Η διαδικασία αφορά συνολικά 132 πανεπιστημιακά τμήματα, ενώ το δεύτερο κύμα των διαγραφών πρόκειται να ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Ωστόσο, η διαγραφή δεν είναι μονόδρομος για όλους. Ο νόμος 5224/2025 προβλέπει δυνατότητα πρόσθετης παράτασης για όσους πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ υπάρχουν και κατηγορίες φοιτητών που εξαιρούνται.

«Καμία παράταση για όσους δεν έχουν μεριμνήσει»

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤnews, ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου ξεκαθάρισε ότι «δεν πρόκειται να δοθεί παράταση» στη διαδικασία διαγραφής των λεγόμενων «αιώνιων» φοιτητών, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα ήταν τίμια απέναντι στους περίπου 308.000 φοιτητές τετραετών προγραμμάτων που διαγράφηκαν κατά την πρώτη χρόνια εφαρμογής του μέτρου, τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η επόμενη φάση των διαγραφών έχει οριστεί για τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και θα φοιτητές πενταετών προγραμμάτων (όπως οι πολυτεχνικές σχολές) που εισήχθησαν πριν από το 2016. Ο αριθμός αυτών υπολογίζεται σε 40.000 έως 50.000, ενώ σε αυτόν προστίθενται και όσοι αξιοποίησαν την ευνοϊκή ρύθμιση του 70% των πιστωτικών μονάδων αλλά δεν κατάφεραν να αποφοιτήσουν στον επιπλέον χρόνο που τους δόθηκε.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Παπαϊωάννου, η συμμετοχή στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου δεν αποτρέπει αυτόματα τη διαγραφή. Για να δοθεί πρόσθετος χρόνος, απαιτείται η συγκέντρωση τουλάχιστον του 70% των ECTS και η απόδειξη ενεργού συστηματικής φοίτησης κατά τα προηγούμενα έτη, αποκλείοντας όσους εμφανίστηκαν μόνο την τελευταία στιγμή.

Παράλληλα, ο υφυπουργός υπενθύμισε το πλαίσιο που ισχύει για τους νεοεισαγόμενους φοιτητές. Η ανώτατη διάρκεια σπουδών ορίζεται πλέον σε «ν+2» έτη για τα τετραετή τμήματα (με δυνατότητα επέκτασης εάν έχει καλυφθεί το 70% των μονάδων) και σε «ν+3» έτη για τα πενταετή.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, από τη συγκεκριμένη διαδικασία έχουν ήδη διαγραφεί 308.605 μη ενεργοί φοιτητές, ενώ περίπου 35.000 αξιοποίησαν τη δυνατότητα «δεύτερης ευκαιρίας» που προβλέφθηκε με τον νόμο 5224/2025.

Ποιοι δικαιούνται παράταση

Η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα παράτασης της ανώτατης διάρκειας φοίτησης κατά δύο επιπλέον ακαδημαϊκά εξάμηνα, όχι όμως αυτομάτως. Απαιτείται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο και ταυτόχρονη εκπλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων.

Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2025, ο φοιτητής θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον το 70% των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που προβλέπει το ισχύον πρόγραμμα σπουδών του τμήματός του.

Παράλληλα, θα πρέπει να έχει εξεταστεί σε τουλάχιστον δύο μαθήματα, έχοντας περάσει τουλάχιστον το ένα από αυτά, σε οποιαδήποτε εξεταστική περίοδο των ακαδημαϊκών ετών 2024-2025 ή/και 2025-2026.

Ευκαιρία και για όσους βρίσκονται κοντά στην απόκτηση του πτυχίου τους – Το όριο των δύο μαθημάτων

Πρόσθετη δυνατότητα επέκτασης του χρόνου λήψης πτυχίου προβλέπεται για εκείνους που, όταν ολοκληρωθεί το διάστημα της παράτασης, βρίσκονται πολύ κοντά στην απόκτηση του πτυχίου τους.

Εφόσον ο φοιτητής οφείλει έως δύο μαθήματα, μπορεί να υποβάλει αίτημα για έκτακτη εξεταστική μέσα σε δέκα ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία διαγραφής αναστέλλεται μέχρι να εκδοθούν τα αποτελέσματα της έκτακτης εξέτασης, δίνοντας μία τελευταία δυνατότητα ολοκλήρωσης των σπουδών.

Ποιοι εξαιρούνται από τις διαγραφές

Ο νόμος προβλέπει παράλληλα συγκεκριμένες εξαιρέσεις. Από τη διαδικασία διαγραφής εξαιρούνται τα άτομα με αναπηρία σε ποσοστό άνω του 50%.

Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα κατ’ εξαίρεση χορήγησης πρόσθετου χρόνου για σοβαρούς λόγους υγείας. Η πρόβλεψη αφορά προβλήματα υγείας είτε του ίδιου του φοιτητή είτε συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίματος, συζύγου ή προσώπου με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Η επόμενη φάση το 2027

Η διαδικασία εκκαθάρισης των μητρώων δεν ολοκληρώνεται με τις πενταετείς σχολές. Μετά τη δεύτερη φάση, θα ακολουθήσουν οι φοιτητές των εξαετών προγραμμάτων σπουδών, όπως οι Ιατρικές Σχολές.

Έτσι, ο τελικός αριθμός των φοιτητών που θα έχουν διαγραφεί από τα ελληνικά πανεπιστήμια στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου αναμένεται να διαμορφωθεί στα τέλη του 2027.