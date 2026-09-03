Τσίπρας: Αυξήσεις στους μισθούς εκπαιδευτικών, 30.000 διορισμοί και κατάργηση Πανελλαδικών – Αυτό είναι το σχέδιο για την Παιδεία

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Αλλάζει το μοντέλο στην Παιδεία: Οι προτάσεις Τσίπρα για εκπαιδευτικούς, μαθητές και φοιτητές

Ένα εκτεταμένο σχέδιο αλλαγών για τη Δημόσια Παιδεία, από την προσχολική εκπαίδευση και το δημόσιο σχολείο έως την πρόσβαση στα πανεπιστήμια και τη φοιτητική μέριμνα, παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, θέτοντας στο επίκεντρο αυξήσεις 300 ευρώ στους εκπαιδευτικούς, 30.000 νέες προσλήψεις,κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων και υποτροφία 500 ευρώ για φοιτητές περιφερειακών πανεπιστημίων.

Παρουσιάζοντας τους «τέσσερις συν έναν» πυλώνες της πρότασής του, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ συνέδεσε τις παρεμβάσεις στην εκπαίδευση με την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων, υποστηρίζοντας ότι η ποιότητα του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος αποτελεί προϋπόθεση τόσο για την ισότητα ευκαιριών όσο και για την παραγωγική προοπτική της χώρας.

«Χωρίς Δημόσια Παιδεία υψηλής ποιότητας, δεν υπάρχει ισότητα ευκαιριών. Δεν υπάρχει κοινωνική κινητικότητα. Δεν υπάρχει παραγωγική Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αύξηση 300 ευρώ και 30.000 νέοι εκπαιδευτικοί

Πρώτος άξονας των προτάσεων που παρουσίασε αφορά την ενίσχυση των εκπαιδευτικών, τους οποίους χαρακτήρισε εκείνους που «κρατούν το σχολείο όρθιο».

Ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε αρχική αύξηση των αποδοχών τους κατά 300 ευρώ τον μήνα, καθώς και την πρόσληψη 30.000 νέων εκπαιδευτικών.

Στο ίδιο πλαίσιο τοποθέτησε την ενίσχυση της παιδαγωγικής αυτονομίας των εκπαιδευτικών και την αλλαγή του υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης. Ειδικότερα, μίλησε για κατάργηση του «τιμωρητικού νόμου Κεραμέως», όπως τον χαρακτήρισε, και αντικατάστασή του από μια «ουσιαστική ολιστική αξιολόγηση» που, σύμφωνα με την πρότασή του, θα υποστηρίζει τον εκπαιδευτικό και θα συμβάλλει στη βελτίωση του σχολείου.

Δωρεάν προσχολική εκπαίδευση και σίτιση στα Δημοτικά

Ο δεύτερος πυλώνας επικεντρώνεται στην προσπάθεια περιορισμού των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού.

Μεταξύ των μέτρων που εξήγγειλε περιλαμβάνονται δωρεάν προσχολική εκπαίδευση για κάθε παιδί και δωρεάν σχολική σίτιση για όλους τους μαθητές του Δημοτικού.

Παράλληλα, πρότεινε τη δημιουργία περισσότερων Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης, προκειμένου, όπως ανέφερε, η φροντίδα και η μάθηση να μη σταματούν στη 1 το μεσημέρι, αλλά και την παρουσία ψυχολόγου σε κάθε σχολικό συγκρότημα.

Κατά τον ίδιο, οι ανισότητες δεν εμφανίζονται ξαφνικά στο Λύκειο, αλλά ξεκινούν από τα πρώτα χρόνια της ζωής, γεγονός που καθιστά αναγκαία την έγκαιρη παρέμβαση.

Δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία μέσα στα σχολεία

Στην αντιμετώπιση της ανάγκης για εξωσχολική υποστήριξη των μαθητών επικεντρώνεται ο τρίτος άξονας.

Η πρόταση προβλέπει την καθιέρωση δωρεάν ενισχυτικής διδασκαλίας μέσα στο δημόσιο σχολείο, η οποία θα πραγματοποιείται σε ολιγομελή τμήματα από αμειβόμενους εκπαιδευτικούς.

Ταυτόχρονα, ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε τη διάθεση πρόσθετων πόρων και προσωπικού στα σχολεία που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες ανάγκες, επιχειρώντας να συνδέσει τη χρηματοδότηση με τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στις σχολικές μονάδες.

Πρόταση για κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Η μεγαλύτερη αλλαγή που παρουσίασε αφορά τον τρόπο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ο Αλέξης Τσίπρας τάχθηκε υπέρ της κατάργησης των Πανελλαδικών Εξετάσεων και της μετάβασης σε διαφορετικό σύστημα πρόσβασης στα πανεπιστήμια, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τη συνολική πορεία του μαθητή στο σχολείο.

«Μεταβαίνουμε σε ένα αξιόπιστο, αδιάβλητο σύστημα πρόσβασης που αποτιμά τη συνολική σχολική πορεία και όχι τρεις εβδομάδες αγωνίας τον Ιούνιο», ανέφερε.

Κατά τον ίδιο, η συγκεκριμένη αλλαγή δεν αφορά μόνο τον τρόπο εξέτασης των υποψηφίων, αλλά αποσκοπεί στο να περιοριστεί η σύνδεση μεταξύ της οικονομικής δυνατότητας μιας οικογένειας και των εκπαιδευτικών ευκαιριών που έχει ένα παιδί.

Υποτροφία 500 ευρώ για 80.000 φοιτητές

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και στο κόστος σπουδών για τις οικογένειες των φοιτητών που αναγκάζονται να εγκατασταθούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Συγκεκριμένα, εξήγγειλε μηνιαία φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ, για δέκα μήνες κάθε χρόνο, σε 80.000 φοιτητές και φοιτήτριες που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο τους σε περιφερειακά πανεπιστήμια.

Όπως εξήγησε, το μέτρο έχει τριπλό στόχο: να στηρίξει τους ίδιους τους φοιτητές και τις οικογένειές τους, να ενισχύσει τα δημόσια περιφερειακά πανεπιστήμια και παράλληλα να στηρίξει τις τοπικές κοινωνίες.

«Για να μη γίνεται το κόστος διαβίωσης ο λόγος να εγκαταλείπει ένα παιδί τις σπουδές του. Για να μη σηκώνει μια οικογένεια μόνη της ένα βάρος που δεν μπορεί να αντέξει», ανέφερε.

Κίνητρα επιστροφής για τους νέους επιστήμονες

Ο τελευταίος άξονας αφορά τους Έλληνες επιστήμονες που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, με τον Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάζει προτάσεις για τη δημιουργία κινήτρων επιστροφής τους.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η χρηματοδότηση ερευνητικών θέσεων, η παροχή σύγχρονου εξοπλισμού και η εξασφάλιση αρχικού κεφαλαίου για ερευνητικές ομάδες που αποφασίζουν να επιστρέψουν και να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα.

Παράλληλα, έθεσε ως ζητούμενο τη δημιουργία πραγματικής προοπτικής σταθερής απασχόλησης, ώστε η επιστροφή των νέων επιστημόνων να μπορεί να αποτελέσει μακροπρόθεσμη επιλογή.

«Δεν τους ζητάμε να επιστρέψουν από νοσταλγία. Αλλά δεσμευόμαστε να χτίσουμε μια χώρα στην οποία θα αξίζει να επιστρέψουν», κατέληξε.