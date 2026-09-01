Κραυγή αγωνίας για τη φοιτητική στέγη: «Τα πανάκριβα ενοίκια απειλούν τις σπουδές μας»

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Το οξύ πρόβλημα της φοιτητικής στέγασης, τα υψηλά ενοίκια και η περιορισμένη δυνατότητα φιλοξενίας στις φοιτητικές εστίες επαναφέρουν στο προσκήνιο οι Φοιτητικοί Σύλλογοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ζητώντας άμεσα μέτρα οικονομικής στήριξης και διεύρυνση της δημόσιας και δωρεάν στέγασης.

Σε κοινή απόφασή τους, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι περιγράφουν μια κατάσταση που, όπως υποστηρίζουν, επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, με χιλιάδες φοιτητές και τις οικογένειές τους να αναζητούν κατοικία την οποία να μπορούν να πληρώσουν. Όπως αναφέρουν, το αυξημένο κόστος των ενοικίων, η ανεπάρκεια των εστιών και η υποβάθμιση της φοιτητικής μέριμνας επιβαρύνουν σημαντικά το κόστος των σπουδών.

«Οι εστίες καλύπτουν μόλις το 7% των αναγκών»

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην περιορισμένη κάλυψη των στεγαστικών αναγκών μέσω των φοιτητικών εστιών. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι Σύλλογοι, η ίδια η κυβέρνηση παραδέχεται ότι σήμερα οι εστίες καλύπτουν μόλις το 7% των αναγκών, ενώ ο στόχος που παρουσιάζεται για το 2030 είναι το ποσοστό να φτάσει στο 15%.

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Κατά τους φοιτητές, ακόμη και εφόσον επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος, η μεγάλη πλειονότητα θα εξακολουθεί να αναζητά κατοικία στην ιδιωτική αγορά, με το οικονομικό βάρος να μεταφέρεται στις οικογένειες.

Παράλληλα, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι εκφράζουν την αντίθεσή τους στη δημιουργία νέων θέσεων φοιτητικής στέγασης μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, υποστηρίζοντας ότι η κατασκευή και η λειτουργία σύγχρονων, ασφαλών και δωρεάν εστιών θα πρέπει να αποτελεί ευθύνη του κράτους.

Υψηλά ενοίκια και περιορισμένες επιλογές

Οι φοιτητές αναφέρονται ειδικότερα στην κατάσταση που αντιμετωπίζουν στα Ιωάννινα, κάνοντας λόγο για υψηλά ενοίκια και περιορισμένες επιλογές κατοικίας.

Όπως σημειώνουν, εκατοντάδες φοιτητές αναζητούν κάθε χρόνο σπίτι, ενώ οι υπάρχουσες φοιτητικές εστίες, σύμφωνα με την καταγγελία τους, δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών και παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα στις συνθήκες διαβίωσης.

Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι προειδοποιούν ότι όσοι δεν καταφέρνουν να εξασφαλίσουν στέγη βρίσκονται αντιμέτωποι είτε με ακόμη μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών τους είτε με την ανάγκη να εργαστούν παράλληλα με τις σπουδές τους, ακόμη και με το ενδεχόμενο να τις εγκαταλείψουν.

Τι ζητούν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι

Στο πλαίσιο αυτό, οι Σύλλογοι διεκδικούν άμεση και σημαντική αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, ώστε, όπως αναφέρουν, να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες.

Ζητούν επίσης να αξιοποιηθούν κατάλληλα δημόσια κτίρια για τη στέγαση φοιτητών, να ληφθούν μέτρα για τη μείωση των υψηλών ενοικίων και να υπάρξει ουσιαστική προστασία όσων αναζητούν κατοικία.

Στα βασικά αιτήματά τους βρίσκεται ακόμη η ανέγερση σύγχρονων και ασφαλών φοιτητικών εστιών, με επαρκή αριθμό θέσεων, καθώς και η εξασφάλιση δημόσιας και δωρεάν φοιτητικής στέγασης με κρατική ευθύνη και χρηματοδότηση, χωρίς ΣΔΙΤ και χωρίς ενοίκια.

Κινητοποίηση για τη φοιτητική στέγη

Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι καταλήγουν με το αίτημα κανένας φοιτητής να μη μείνει χωρίς στέγη και κανείς να μην αναγκαστεί να εγκαταλείψει τις σπουδές του εξαιτίας της οικονομικής αδυναμίας της οικογένειάς του.

Παράλληλα, καλούν τους φοιτητές να συμμετάσχουν μαζικά στην κινητοποίηση που έχουν προγραμματίσει για την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, στις 11:00, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με επίκεντρο το ζήτημα της φοιτητικής κατοικίας και τα αιτήματα για ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας.