Τσίπρας: 500 ευρώ σε 80.000 φοιτητές – Ποιούς σπουδαστές θα αφορά
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Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το εκτεταμένο σχέδιο αλλαγών για τη Δημόσια Παιδεία, από την προσχολική εκπαίδευση και το δημόσιο σχολείο έως την πρόσβαση στα πανεπιστήμια και τη φοιτητική μέριμνα
Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και στο κόστος σπουδών για τις οικογένειες των φοιτητών που αναγκάζονται να εγκατασταθούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.
Συγκεκριμένα, εξήγγειλε μηνιαία φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ, για δέκα μήνες κάθε χρόνο, σε 80.000 φοιτητές και φοιτήτριες που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο τους σε περιφερειακά πανεπιστήμια.
Όπως εξήγησε, το μέτρο έχει τριπλό στόχο: να στηρίξει τους ίδιους τους φοιτητές και τις οικογένειές τους, να ενισχύσει τα δημόσια περιφερειακά πανεπιστήμια και παράλληλα να στηρίξει τις τοπικές κοινωνίες.
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«Για να μη γίνεται το κόστος διαβίωσης ο λόγος να εγκαταλείπει ένα παιδί τις σπουδές του. Για να μη σηκώνει μια οικογένεια μόνη της ένα βάρος που δεν μπορεί να αντέξει», ανέφερε.
Κίνητρα επιστροφής για τους νέους επιστήμονες
Ο τελευταίος άξονας αφορά τους Έλληνες επιστήμονες που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, με τον Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάζει προτάσεις για τη δημιουργία κινήτρων επιστροφής τους.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η χρηματοδότηση ερευνητικών θέσεων, η παροχή σύγχρονου εξοπλισμού και η εξασφάλιση αρχικού κεφαλαίου για ερευνητικές ομάδες που αποφασίζουν να επιστρέψουν και να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα.
Παράλληλα, έθεσε ως ζητούμενο τη δημιουργία πραγματικής προοπτικής σταθερής απασχόλησης, ώστε η επιστροφή των νέων επιστημόνων να μπορεί να αποτελέσει μακροπρόθεσμη επιλογή.
«Δεν τους ζητάμε να επιστρέψουν από νοσταλγία. Αλλά δεσμευόμαστε να χτίσουμε μια χώρα στην οποία θα αξίζει να επιστρέψουν», κατέληξε.
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