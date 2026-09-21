Ανάκληση άδειας ιδιωτικού νηπιαγωγείου – Δείτε γιατί

Πρόσθεσε το iPaideia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Στην ανάκληση της άδειας ιδιωτικού νηπιαγωγείου στην Αθήνα προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αφορά σχολική μονάδα για την οποία είχε διαπιστωθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ότι δεν λειτουργεί από το σχολικό έτος 2023-2024 έως σήμερα.

Πρόκειται για την απόφαση 119514/Ν1, η οποία περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ Β’ 5660 της 18ης Σεπτεμβρίου 2026 και φέρει την υπογραφή της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη.

Ποιο νηπιαγωγείο αφορά η απόφαση

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, ανακαλείται αυτοδικαίως η υπουργική απόφαση του 2014 με την οποία είχε χορηγηθεί άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Νηπιαγωγείου, όπως αυτή είχε τροποποιηθεί το 2019.

Η άδεια ανήκε στην εταιρεία «Κ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΡΗ Ε.Π.Ε.», με διακριτικό τίτλο «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο – ΓΟΥΤΟΥ ΓΟΥΠΑΤΟΥ Ε.Π.Ε.», με έδρα επί των οδών Τριβωνιανού 60 και Δόμπολη στην Αθήνα.

Γιατί ανακλήθηκε η άδεια

Καθοριστικό στοιχείο για την έκδοση της απόφασης αποτελεί έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, με ημερομηνία 31 Αυγούστου 2026.

Όπως αναφέρεται ρητά στο ΦΕΚ, με το συγκεκριμένο έγγραφο διαπιστώνεται ότι το ιδιωτικό νηπιαγωγείο «δεν λειτουργεί από το σχολικό έτος 2023-2024 έως σήμερα».

Με βάση τα παραπάνω, η υπουργός Παιδείας αποφάσισε την αυτοδίκαιη ανάκληση της άδειας που είχε αρχικά χορηγηθεί την 1η Απριλίου 2014 και είχε μεταγενέστερα τροποποιηθεί.

Η υπουργική απόφαση υπογράφηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 18 Σεπτεμβρίου.

Στο ίδιο ΦΕΚ νέα άδεια και μεταβίβαση άδειας νηπιαγωγείου

Στο ίδιο ΦΕΚ περιλαμβάνονται ακόμη δύο αποφάσεις που αφορούν ιδιωτικά νηπιαγωγεία.

Από το σχολικό έτος 2026-2027 χορηγείται στην Ασπιώτη Ευτυχία άδεια ιδιωτικού συστεγαζόμενου νηπιαγωγείου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης. Η μονάδα διαθέτει μία αίθουσα στον πρώτο όροφο, δυναμικότητας 24 νηπίων, και λειτουργεί στην οδό Νυμφών 39 στην Ηλιούπολη με τον διακριτικό τίτλο «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο – ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΩΛΙΑ-ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ».

Παράλληλα, εγκρίνεται η μεταβίβαση άδειας άλλου ιδιωτικού συστεγαζόμενου νηπιαγωγείου στην εταιρεία «ΠΑΡΕΟΥΛΑ Σ’ ΑΓΑΠΩ Ο.Ε.». Η συγκεκριμένη μονάδα διαθέτει μία αίθουσα δυναμικότητας 13 νηπίων και λειτουργεί στην οδό Αρμοδίου 5 στον Άγιο Δημήτριο.