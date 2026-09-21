Προσλήψεις αναπληρωτών 2026 2027: Οι δυσπρόσιτες νησιωτικές περιοχές – Αναλυτικά η λίστα

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Πίνακας περιεχομένων

Β’ φάση αναπληρωτών: Προσοχή στις δυσπρόσιτες περιοχές - Πού υπάγονται τα νησιά

Τις δυσπρόσιτες νησιωτικές περιοχές ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης συγκεντρώνει σε πίνακα ο αιρετός του ΠΥΣΠΕ Αιτωλοακαρνανίας Χρήστος Χαριπάτος, σε μια καταγραφή που αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενόψει της Β’ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών.

Η λίστα περιλαμβάνει 12 Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και παρουσιάζει αναλυτικά τα νησιά που χαρακτηρίζονται δυσπρόσιτα και υπάγονται σε καθεμία από αυτές, δίνοντας στους αναπληρωτές μια συγκεντρωτική εικόνα των συγκεκριμένων περιοχών.

Από τις Κυκλάδες και τη Σαμοθράκη μέχρι την Ικαρία, τα Κύθηρα και τα Δωδεκάνησα, ο πίνακας αποτυπώνει τις δυσπρόσιτες νησιωτικές περιοχές που αντιστοιχούν στις επιμέρους Διευθύνσεις.

Οι δυσπρόσιτες νησιωτικές περιοχές ανά Διεύθυνση

Σύμφωνα με τον πίνακα του Χρήστου Χαριπάτου, οι περιοχές κατανέμονται ως εξής:

Α΄ Κυκλάδων: Κίμωλος, Μήλος, Σέριφος, Σίφνος

Β΄ Έβρου: Σαμοθράκη

Β΄ Κέρκυρας: Παξοί

Β΄ Κεφαλληνίας: Ιθάκη

Β΄ Λέσβου: Λήμνος

Β΄ Μαγνησίας: Αλόννησος, Σκιάθος, Σκόπελος

Β΄ Σάμου: Ικαρία

Β΄ Χίου: Ψαρά, Οινούσσες

Γ΄ Λέσβου: Άγιος Ευστράτιος

Γ΄ Πειραιά: Κύθηρα

Γ΄ Σάμου: Φούρνοι Κορσεών

Α΄ Δωδεκανήσου: Αγαθονήσι, Αστυπάλαια, Κάρπαθος, Κάσος, Λειψοί, Λέρος, Μεγίστη, Νίσυρος, Πάτμος, Σύμη, Τήλος, Χάλκη.

Χρήσιμη καταγραφή ενόψει της Β’ φάσης

Η συγκεκριμένη συγκεντρωτική αποτύπωση μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο οδηγό για τους αναπληρωτές ενόψει της Β’ φάσης προσλήψεων, καθώς παρουσιάζει σε ποιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης υπάγονται οι δυσπρόσιτες νησιωτικές περιοχές.

Σε αρκετές περιπτώσεις, μία Διεύθυνση περιλαμβάνει περισσότερα από ένα δυσπρόσιτα νησιά. Ενδεικτικά, στην Α΄ Κυκλάδων περιλαμβάνονται η Κίμωλος, η Μήλος, η Σέριφος και η Σίφνος, ενώ στη Β΄ Μαγνησίας περιλαμβάνονται η Αλόννησος, η Σκιάθος και η Σκόπελος.

Ακόμη μεγαλύτερος είναι ο αριθμός στην Α΄ Δωδεκανήσου, όπου η καταγραφή περιλαμβάνει 12 νησιά: Αγαθονήσι, Αστυπάλαια, Κάρπαθο, Κάσο, Λειψούς, Λέρο, Μεγίστη, Νίσυρο, Πάτμο, Σύμη, Τήλο και Χάλκη.

Τι πρέπει να προσέξουν οι αναπληρωτές

Η εικόνα αφορά συγκεκριμένα τις δυσπρόσιτες νησιωτικές περιοχές και τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται καθεμία.

Σημειώνεται ότι από τον συγκεκριμένο πίνακα δεν προκύπτει αριθμός διαθέσιμων κενών ή προσλήψεων ανά νησί, ούτε αναφέρεται ότι θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις στη Β’ φάση σε όλες τις περιοχές που περιλαμβάνονται στη λίστα.

Πρόκειται για καταγραφή των δυσπρόσιτων νησιωτικών περιοχών, η οποία μπορεί να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να έχουν σαφέστερη εικόνα της γεωγραφικής κατανομής τους ενόψει των επόμενων προσλήψεων αναπληρωτών.