Προσλήψεις αναπληρωτών: «Κρύβουν τα κενά με συγχωνεύσεις» – Δραματική η εικόνα στην Ειδική Αγωγή

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Σχολεία: «Χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες» - «Αντί για προσλήψεις, αυξάνουν τους μαθητές ανά τμήμα για να κρύψουν τα κενά»

Σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία του Πειραιά, λίγες ημέρες μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, καταγγέλλει η ΕΛΜΕ Πειραιά, υπολογίζοντας ότι αυτή τη στιγμή παραμένουν ακάλυπτα περίπου 300 κενά πλήρους ωραρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, περισσότερα από 100 εντοπίζονται στη Γενική Εκπαίδευση και περίπου 200 στην Ειδική Αγωγή, όπου η κατάσταση χαρακτηρίζεται ακόμη πιο δύσκολη.

Η ΕΛΜΕ ασκεί παράλληλα έντονη κριτική στο Υπουργείο Παιδείας, υποστηρίζοντας ότι αντί να καλυφθούν οι ελλείψεις με νέες προσλήψεις, προωθούνται συγχωνεύσεις τμημάτων και αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη.

Όπως αναφέρει, οι ελλείψεις μεταφράζονται ήδη σε χαμένες διδακτικές ώρες, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην Ειδική Αγωγή και στην ανάγκη εξειδικευμένης υποστήριξης των μαθητών.

Περίπου 300 εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου λείπουν

Σύμφωνα με την καταγραφή που παρουσιάζει η ΕΛΜΕ Πειραιά, στη Γενική Εκπαίδευση τα κενά πλήρους ωραρίου ξεπερνούν τα 100.

Το σωματείο αναφέρει ότι περίπου το ένα τρίτο των κενών παρέμεινε ακάλυπτο, παρά τις προσλήψεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Ακόμη μεγαλύτερο εμφανίζεται, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το πρόβλημα στην Ειδική Αγωγή, όπου υπολογίζονται περίπου 200 κενά πλήρους ωραρίου.

Κατά την ΕΛΜΕ, στην περίπτωση αυτή περίπου τα μισά από τα υπάρχοντα κενά δεν έχουν καλυφθεί.

Με βάση αυτούς τους υπολογισμούς, το σωματείο ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου που λείπουν από τα σχολεία του Πειραιά σε περίπου 300.

Πρόσθετες ελλείψεις σε ΕΕΠ-ΕΒΠ και ειδικότητες

Η εικόνα δεν περιορίζεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στα παραπάνω 300 κενά.

Η ΕΛΜΕ κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις και στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΕΠ-ΕΒΠ), καθώς και σε ειδικότητες μειωμένου ωραρίου.

Για τις συγκεκριμένες κατηγορίες, ωστόσο, δεν παραθέτει συγκεκριμένο αριθμό κενών.

Ιδιαίτερα για την Ειδική Αγωγή, το σωματείο υπογραμμίζει ότι οι συγκεκριμένες ανάγκες αφορούν μαθητές που χρειάζονται εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη και, κατά συνέπεια, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως δευτερεύουσες.

«Κρύβουν» τα κενά με συγχωνεύσεις, καταγγέλλει η ΕΛΜΕ

Στο επίκεντρο της ανακοίνωσης βρίσκεται και ο τρόπος με τον οποίο, σύμφωνα με την ΕΛΜΕ, επιχειρείται να αντιμετωπιστεί η έλλειψη προσωπικού.

Το σωματείο καταγγέλλει ότι αντί να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες προσλήψεις, επιλέγονται συγχωνεύσεις τμημάτων και αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη, με στόχο, όπως υποστηρίζει, να «κρυφτούν» οι ελλείψεις.

Η ΕΛΜΕ χαρακτηρίζει αυτές τις επιλογές αντιπαιδαγωγικές και τις συνδέει με επιβάρυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

«Χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες»

Παράλληλα, η ΕΛΜΕ Πειραιά υποστηρίζει ότι η έναρξη της σχολικής χρονιάς με τόσες ελλείψεις συνεπάγεται χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες.

Ασκεί μάλιστα κριτική στις αναφορές της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την ετοιμότητα των σχολείων κατά την έναρξη της χρονιάς, σημειώνοντας ότι η εικόνα που καταγράφεται στις σχολικές μονάδες είναι διαφορετική.

Κατά το σωματείο, η κάλυψη των κενών θα πρέπει να γίνει με προσλήψεις εκπαιδευτικών και όχι με αλλαγές στη σύνθεση και στον αριθμό των τμημάτων.

Η ΕΛΜΕ ζητά άμεση κάλυψη όλων των κενών με μαζικές προσλήψεις εκπαιδευτικών, καθώς και ανώτατο αριθμό 20 μαθητών ανά τμήμα.

Παράλληλα, διεκδικεί Παράλληλη Στήριξη για κάθε μαθητή και μαθήτρια που διαθέτει σχετική γνωμάτευση, πλήρη στελέχωση όλων των Τμημάτων Ένταξης και ανάκληση όλων των συγχωνεύσεων τμημάτων.

Τέλος, ζητά αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης των σχολείων, ώστε, όπως αναφέρει, να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων.