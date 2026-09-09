Αποσπάσεις νεοδιόριστων: Ποιοί εκπαιδευτικοί πήραν το «πράσινο φως» από το ΚΥΣΔΕ

Πίνακας περιεχομένων

Τι έγινε με τα αιτήματα για λόγους υγείας, αναπηρία και πολυτεκνία

Νεότερη ενημέρωση για τις αποσπάσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, τις ανακλήσεις και τις τροποποιήσεις αποσπάσεων προκύπτει από τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ της 8ης Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με ενημερωτικό των αιρετών μελών Νεκτάριου Κορδή και Ουρανίας Παπαζεύκου.

Στη συνεδρίαση εξετάστηκαν, μεταξύ άλλων, 60 αιτήσεις απόσπασης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, από τις οποίες απορρίφθηκαν οκτώ. Παράλληλα, εγκρίθηκαν δεκάδες αιτήματα νεοδιόριστων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες, όπως γονείς παιδιών με αναπηρία, εκπαιδευτικοί ή σύζυγοί τους με αναπηρία και πολύτεκνοι.

Τι αποφάσισε το ΚΥΣΔΕ για τους νεοδιόριστους

Ειδικότερα, το Συμβούλιο ενέκρινε 31 αποσπάσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών που είναι γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ενώ ικανοποιήθηκαν ακόμη 19 αιτήσεις εκπαιδευτικών με ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω, είτε των ίδιων είτε των συζύγων τους.

Παράλληλα, εγκρίθηκαν 17 αιτήσεις πολύτεκνων νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.

Στο ΚΥΣΔΕ συζητήθηκαν επίσης 14 αιτήσεις νεοδιόριστων που ζητούσαν απόσπαση για λόγους υγείας. Από αυτές, οι οκτώ απορρίφθηκαν, με τον Νεκτάριο Κορδή να αναφέρει ότι οι αιρετοί μειοψήφησαν στις απορριπτικές αποφάσεις.

Απορρίφθηκαν ακόμη εννέα αιτήσεις εκπαιδευτικών οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες απόσπασης του άρθρου 62 του ν. 4589/2019. Ο κ. Κορδής σημειώνει ότι μειοψήφησε και στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, υποστηρίζοντας ότι οι εκπαιδευτικοί επικαλούνταν πολύ σοβαρούς κοινωνικούς και οικογενειακούς λόγους.

Αποσπάσεις, ανακλήσεις και τροποποιήσεις

Κατά τη συνεδρίαση εγκρίθηκαν αρχικά δύο τροποποιήσεις αποσπάσεων σε ΠΥΣΔΕ συζύγων νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, ενώ ικανοποιήθηκαν ακόμη έξι νέες αιτήσεις απόσπασης συζύγων νεοδιόριστων.

Το ΚΥΣΔΕ ενέκρινε επίσης τρεις ανακλήσεις αποσπάσεων σε ΠΥΣΔΕ και ΣΜΕΑΕ, δύο ανακλήσεις αποσπάσεων σε Μουσικά Σχολεία, μία τροποποίηση απόσπασης σε ΣΜΕΑΕ και τέσσερις νέες αιτήσεις απόσπασης σε ΠΥΣΔΕ.

Σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ16, εξετάστηκαν δύο αιτήσεις για ένταξη στις κατ’ εξαίρεση περιπτώσεις, προκειμένου στη συνέχεια να εξεταστεί η απόσπασή τους σε Μουσικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2026-2027. Η μία αίτηση εγκρίθηκε και η άλλη απορρίφθηκε.

Τέλος, έγιναν δεκτές δύο αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών για εξαιρετικούς λόγους, όπως σοβαρά προβλήματα υγείας ή ιδιαίτερα σοβαροί οικογενειακοί λόγοι.

Ο Νεκτάριος Κορδής γνωστοποιεί παράλληλα ότι, μετά την απώλεια του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Θοδωρή Κατσωνόπουλου στις αρχές Αυγούστου, αναλαμβάνει προσωρινά τα καθήκοντα του αιρετού έως τις επερχόμενες εκλογές των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Ο ίδιος ασκεί κριτική στο υφιστάμενο πλαίσιο, χαρακτηρίζοντάς το «ακραία γραφειοκρατικό αλλά και ξεπερασμένο» και ζητώντας την άμεση αναθεώρησή του.