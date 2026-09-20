Σχολεία 2026-2027: Όλες οι αργίες της νέας χρονιάς

Πίνακας περιεχομένων

Από τις εθνικές επετείους και τις διακοπές των Χριστουγέννων έως το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας και τις πασχαλινές διακοπές, το σχολικό ημερολόγιο 2026-2027 περιλαμβάνει συγκεκριμένες ημερομηνίες κατά τις οποίες τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά.

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027, μαθητές και εκπαιδευτικοί επέστρεψαν στις σχολικές αίθουσες, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τις πρώτες ημέρες ξεκούρασης. Το σχολικό ημερολόγιο περιλαμβάνει τις εθνικές επετείους, τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, καθώς και το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.

Η πρώτη σχολική αργία είναι η 28η Οκτωβρίου, η οποία το 2026 πέφτει Τετάρτη. Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν οι καθιερωμένες σχολικές εκδηλώσεις, χωρίς μαθήματα, ενώ την επόμενη ημέρα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Ακολουθεί η επέτειος του Πολυτεχνείου, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, με εκδηλώσεις και αφιερώματα στις σχολικές μονάδες.

Χριστούγεννα και Καθαρά Δευτέρα

Η πρώτη μεγάλη περίοδος διακοπών είναι αυτή των Χριστουγέννων. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται έως και την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2026, ενώ οι μαθητές θα επιστρέψουν στα σχολεία την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027.

Τον Μάρτιο ακολουθεί το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, η οποία το 2027 πέφτει στις 15 Μαρτίου. Λίγες ημέρες αργότερα, την Πέμπτη 25 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο, με τις σχολικές γιορτές να γίνονται την προηγούμενη ημέρα.

Πότε είναι οι διακοπές του Πάσχα

Το Ορθόδοξο Πάσχα του 2027 θα εορταστεί στις 2 Μαΐου. Τα σχολεία θα κλείσουν για τις πασχαλινές διακοπές μετά τα μαθήματα της Παρασκευής 23 Απριλίου και θα ανοίξουν ξανά τη Δευτέρα 10 Μαΐου.

Η Πρωτομαγιά συμπίπτει το 2027 με το Μεγάλο Σάββατο και η αργία μεταφέρεται για την Τρίτη 4 Μαΐου, ημέρα κατά την οποία τα σχολεία θα παραμένουν κλειστά λόγω των διακοπών του Πάσχα.

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, το σχολικό έτος ολοκληρώνεται στις 15 Ιουνίου 2027, ενώ στη Δευτεροβάθμια ακολουθεί η περίοδος των ενδοσχολικών και Πανελλαδικών Εξετάσεων.