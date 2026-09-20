Δεύτερη ευκαιρία για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα – Πώς θα κάνετε αίτηση

Στα μη κρατικά πανεπιστήμια και τη συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε η Αλεξάνδρα Σδούκου.

Εκλογές εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια στις 7 Νοεμβρίου – Αντιδράσεις για την ηλεκτρονική ψηφοφορία

Σε 10.000 θέσεις πλήρους και μερικής απασχόλησης για άνεργες γυναίκες περιλαμβάνει το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, με προτεραιότητα στις μητέρες με παιδιά έως 15 ετών.

Ψυχολόγοι βρέθηκαν στο 1ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης μετά τον θάνατο της 16χρονης μαθήτριας, ενώ σήμερα δεν πραγματοποιούνται μαθήματα.

Ανακοινώθηκαν νέες προσλήψεις αναπληρωτών - Δείτε όλα τα ονόματα και τι ακολουθεί

Το συμβάν σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, ενώ το σχολείο βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία και οι μαθητές βρίσκονταν στις αίθουσες.

Ο 17χρονος μαθητής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση καθώς από την πτώση χτύπησε το κεφάλι του.

Κριτική στη διαδικασία του Εθνικού Διαλόγου για το Νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο ασκεί το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας την άμεση κοινοποίηση της Ενδιάμεσης Έκθεσης και τη συζήτησή της στη Βουλή.

Παρατείνεται η προθεσμία για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις στις επτά ΠΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2026-2027.

Ανοίγει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου στις Σχολές ΑμεΑ της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2026-2027, με τις αιτήσεις να υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 21 Σεπτεμβρίου.

«Το σχολείο πρέπει να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε παιδιού» δήλωσε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη

να διαφορετικό μοντέλο βιωματικής μάθησης προτείνει το Υπουργείο Παιδείας μέσα από τον σχολικό λαχανόκηπο, συνδέοντας την καλλιέργεια με τη συνεργασία, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Βήμα προς βήμα οι ενέργειες για τη διαδικασία τοποθέτησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που είδαν το όνομά τους στους πίνακες της Α2 φάσης προσλήψεων.

Τι προβλέπει απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 για μαθητές της τελευταίας τάξης και αποφοίτους Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων από περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

Νέους περιορισμούς στη χρήση των social media από ανηλίκους εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με διαφορετικούς κανόνες ανά ηλικία, ενώ ξεχωριστό σχέδιο έχει ήδη παρουσιαστεί και στην Ελλάδα.

Πώς μπορεί να αλλάξει τη σχέση των μαθητών ενός μικρού χωριού της Νάξου η ύπαρξη ενός βιβλιοπωλείου στα μικρά σοκάκια του; Η Λένα Βλασταρά, ιδιοκτήτρια του Καπετάνιου στην Απείρανθο της Νάξου έχει την απάντηση.

Από τις εθνικές επετείους και τις διακοπές των Χριστουγέννων έως το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας και τις πασχαλινές διακοπές, το σχολικό ημερολόγιο 2026-2027 περιλαμβάνει συγκεκριμένες ημερομηνίες κατά τις οποίες τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά.

Το υπουργείο Παιδείας σε ανακοίνωσή του εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήρια του στην οικογένεια του 17χρονου.

Η νέα περίοδος αιτήσεων ολοκληρώνεται την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, ημερομηνία μέχρι την οποία οι δικαιούχοι που δεν είχαν καταθέσει αίτηση στην πρώτη προθεσμία μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική εφαρμογή.

Από τις 6 έως τις 10 Οκτωβρίου επιστρέφει το Welcome to UP, με εκδηλώσεις σε Πάτρα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι, συνδέοντας τη φοιτητική ζωή με τον πολιτισμό, τη μουσική και την τοπική κοινωνία της Δυτικής Ελλάδας.

Δεύτερη ευκαιρία για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα – Πώς θα κάνετε αίτηση

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

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Η νέα περίοδος αιτήσεων ολοκληρώνεται την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, ημερομηνία μέχρι την οποία οι δικαιούχοι που δεν είχαν καταθέσει αίτηση στην πρώτη προθεσμία μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική εφαρμογή.