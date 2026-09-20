Δεύτερη ευκαιρία για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα – Πώς θα κάνετε αίτηση
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Η νέα περίοδος αιτήσεων ολοκληρώνεται την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, ημερομηνία μέχρι την οποία οι δικαιούχοι που δεν είχαν καταθέσει αίτηση στην πρώτη προθεσμία μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική εφαρμογή.
Η νέα προθεσμία απευθύνεται αποκλειστικά στους ενδιαφερόμενους δικαιούχους που δεν είχαν υποβάλει αίτηση μέσα στο αρχικό χρονικό διάστημα, από τις 30 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου 2026
Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 μπορούν να διεκδικήσουν εκ νέου οι δικαιούχοι που δεν πρόλαβαν να καταθέσουν αίτηση κατά την αρχική περίοδο υποβολής.
Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής για το στεγαστικό επίδομα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
Ποιοι μπορούν να υποβάλουν τώρα αίτηση
Η εκ νέου δυνατότητα υποβολής αφορά το στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 και δίνει ένα νέο χρονικό περιθώριο σε όσους δικαιούχους δεν αξιοποίησαν την πρώτη προθεσμία.
Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται από τις 17 έως και τις 22 Σεπτεμβρίου 2026. Πρόκειται για δεύτερη περίοδο υποβολής, μετά την αρχική διαδικασία που είχε διαρκέσει από τις 30 Ιουνίου μέχρι και τις 31 Ιουλίου.
Πώς υποβάλλεται η αίτηση
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μπουν στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του στεγαστικού επιδόματος του Υπουργείου Παιδείας, όπου πραγματοποιείται η υποβολή της αίτησης.
Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτούνται τα στοιχεία που έχουν χορηγηθεί στους αιτούντες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται το όνομα χρήστη (username) και ο αντίστοιχος κωδικός πρόσβασης (password).
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία περιλαμβάνονται στη σχετική εγκύκλιο ΕΔΩ για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026.
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