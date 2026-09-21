Σχολεία: Μετά τα Γυμνάσια κλείνουν τμήματα και σε Λύκεια – Στους δρόμους οι εκπαιδευτικοί

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Μετά τα 17 τμήματα Γυμνασίων, η ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας καταγγέλλει νέα κλεισίματα τμημάτων σε Γενικά Λύκεια και προχωρά σε νέα κινητοποίηση και τρίωρη στάση εργασίας.

Νέα ένταση προκαλούν τα κλεισίματα και οι συγχωνεύσεις τμημάτων στη Δ΄ Αθήνας, με την ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας να καταγγέλλει ότι, μετά τις αλλαγές σε 17 τμήματα Γυμνασίων, ανακοινώθηκαν αντίστοιχες αποφάσεις και για Γενικά Λύκεια.

Οι εκπαιδευτικοί προχωρούν σε νέα κινητοποίηση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, μαζί με Ενώσεις και Συλλόγους Γονέων, ζητώντας την ανάκληση των αποφάσεων. Για σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί νέα συγκέντρωση, ενώ η ΕΛΜΕ προκηρύσσει στάση εργασίας από τις 8:00 έως τις 11:00.

Μετά τα Γυμνάσια, καταγγέλλουν κλεισίματα και στα Λύκεια

Σύμφωνα με την ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη προηγούμενη κινητοποίηση στη ΔΔΕ Δ΄ Αθήνας, έγιναν γνωστές νέες αποφάσεις για τμήματα, αυτή τη φορά σε Γενικά Λύκεια.

Όπως αναφέρει, είχαν προηγηθεί κλεισίματα 17 τμημάτων σε Γυμνάσια. Η ΕΛΜΕ υποστηρίζει ότι οι νέες αποφάσεις δείχνουν πως δεν πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά για ευρύτερη κατεύθυνση περιορισμού του αριθμού των τμημάτων.

Στην προηγούμενη συγκέντρωση συμμετείχαν εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές, οι οποίοι έθεσαν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης τα προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, έχουν ήδη προκληθεί στα σχολεία από τις αλλαγές στα τμήματα.

Βασικό αίτημα ήταν να ανακληθούν οι αποφάσεις για κλεισίματα και συγχωνεύσεις, να διατηρηθούν τα τμήματα που είχαν εγκριθεί και λειτουργούσαν και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει στις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών.

Η ΕΛΜΕ καταγγέλλει ότι η Διευθύντρια Εκπαίδευσης δεν έδωσε συγκεκριμένες απαντήσεις στα ζητήματα που τέθηκαν, αλλά περιορίστηκε στην επανάληψη της νομοθεσίας και των διοικητικών ρυθμίσεων.

Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στον χώρο της Διεύθυνσης προς το τέλος της κινητοποίησης.

Η ΕΛΜΕ εκφράζει την έντονη αντίδρασή της, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία της Αστυνομίας δεν μπορεί να αποτελεί απάντηση σε μία κινητοποίηση εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών για ζητήματα λειτουργίας των σχολείων.

Η ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας καλεί σε νέα συγκέντρωση στη ΔΔΕ Δ΄ Αθήνας σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου , από κοινού με Ενώσεις και Συλλόγους Γονέων.

Για τη συγκεκριμένη κινητοποίηση έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 8:00 έως τις 11:00 π.μ., ενώ αναφέρει ότι και η ΟΛΜΕ έχει παρέμβει στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής για το ζήτημα.

Τι ζητούν οι εκπαιδευτικοί

Κεντρικό αίτημα είναι η ανάκληση όλων των αποφάσεων για κλείσιμο ή συγχώνευση τμημάτων και να μην υπάρξουν νέες αντίστοιχες αποφάσεις σε Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια.

Παράλληλα, η ΕΛΜΕ ζητά 20 μαθητές ανά τμήμα Γενικής Παιδείας και 15 στα τμήματα προσανατολισμού, να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες και οι ανάγκες μαθητών με αναπηρία, να διορθωθούν προβλήματα στις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών και να καλυφθούν τα εκπαιδευτικά κενά με μόνιμους διορισμούς.