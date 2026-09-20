Τραγωδία στην Χαλκιδική: Κατέληξε ο 17χρονος που υπέστη ανακοπή

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Το υπουργείο Παιδείας σε ανακοίνωσή του εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήρια του στην οικογένεια του 17χρονου.

Την τελευταία του πνοή άφησε το πρωί της Κυριακής ο 17χρονος μαθητής από το Πευκοχώρι Χαλκιδικής, ύστερα από καρδιακή ανακοπή που υπέστη την περασμένη Παρασκευή.

Ο ανήλικος νοσηλευόταν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης σε κρίσιμη κατάσταση και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάστασή του δεν βελτιώθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος κατέρρευσε την περασμένη Παρασκευή λίγο μετά την αποχώρησή του από το σχολείο. Το ΕΚΑΒ κινητοποιήθηκε άμεσα για τη μεταφορά του στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, απ’ όπου οι γιατροί έκριναν ότι έπρεπε να διακομιστεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ προχώρησαν σε ΚΑΡΠΑ για 50 λεπτά και σε επτά απινιδώσεις για να επαναφέρουν τον 17χρονο στη ζωή.

Υπουργείο Παιδείας: Το σχολείο κινητοποιήθηκε άμεσα

«Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, προτεραιότητα του Υπουργείου είναι και η στήριξη της σχολικής κοινότητας. Για τον λόγο αυτό, από αύριο Δευτέρα θα βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, προκειμένου να υποστηρίξουν τους συμμαθητές του 17χρονου, τους εκπαιδευτικούς και συνολικά τη σχολική κοινότητα», ανέφερε το Υπουργείο Παιδείας σε ανακοίνωσή του, ενώ γνωστοποίησε ότι αύριο θα βρεθούν στο σχολείο και στελέχη του υπουργείου, τόσο για τη στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας όσο και για την παρακολούθηση της διερεύνησης του περιστατικού.

«Η σκέψη όλων μας βρίσκεται στην οικογένεια του 17χρονο, στους φίλους και στους συμμαθητές του, καθώς και στους εκπαιδευτικούς του σχολείου που βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτή την τραγική απώλεια», κατέληξε στην ανακοίνωσή του.

Σχετικά με τις διαδικασίες, το Υπουργείο Παιδείας σημείωσε ότι «από την πρώτη στιγμή του περιστατικού, το σχολείο κινητοποιήθηκε άμεσα. Στον μαθητή παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ το προσωπικό της σχολικής μονάδας ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ και γιατρό της περιοχής. Ακολούθησε η προσπάθεια καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και η χρήση απινιδωτή, μέχρι την ανάληψη της αντιμετώπισης του περιστατικού από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες».

Τέλος, ανέφερε ότι έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού και τη συγκέντρωση όλων των αναγκαίων στοιχείων.