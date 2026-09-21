ΔΥΠΑ: Τέσσερα νέα παραρτήματα ΕΠΑΣ Μαθητείας – Ποιοί μπορούν να κάνουν αίτηση

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Οι νέες δομές θα λειτουργήσουν σε Κρυονέρι Αττικής, Στρατώνι Χαλκιδικής, Σίνδο Θεσσαλονίκης και Καρπενήσι, μέσα από συνεργασίες με επιχειρήσεις και φορείς.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους και νέες ηλικίας 15 έως 29 ετών, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον Απολυτήριο Γυμνασίου. Η μαθητεία έχει διάρκεια δύο ετών, ενώ προβλέπεται εβδομαδιαία αμοιβή 130 ευρώ για τέσσερις ημέρες μαθητείας ή 163 ευρώ για πέντε ημέρες.

Η κατεύθυνση που ακολουθείται δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων, με τη ΔΥΠΑ να προσαρμόζει τα προγράμματα σπουδών της σε ειδικότητες για τις οποίες καταγράφεται αυξημένη ζήτηση.

Πού ανοίγουν τα τέσσερα νέα Παραρτήματα

Από το σχολικό έτος 2026-2027, δημιουργούνται τέσσερα νέα Παραρτήματα ΕΠΑΣ Μαθητείας, με διαφορετική ειδικότητα σε κάθε περιοχή.

Στο Κρυονέρι Αττικής δημιουργείται η ειδικότητα Τεχνίτης Βιομηχανικών Αυτοματισμών, σε συνεργασία με τη φαρμακοβιομηχανία DEMO ΑΒΕΕ. Η ειδικότητα θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ως Παράρτημα της ΕΠΑΣ Μαθητείας Υμηττού.

Στο Στρατώνι Χαλκιδικής θα λειτουργήσει η ειδικότητα Χειριστής Μηχανημάτων Έργου, σε συνεργασία με την Ελληνικός Χρυσός, στις εγκαταστάσεις του Μεταλλείου Μαύρων Πετρών, ως Παράρτημα της ΕΠΑΣ Μαθητείας Λακκιάς.

Στη Σίνδο Θεσσαλονίκης δημιουργείται η ειδικότητα Φυτοτεχνικές Επιχειρήσεις και Αρχιτεκτονική Τοπίου, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ).

Τέλος, στο Καρπενήσι θα λειτουργήσει η ειδικότητα Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ως Παράρτημα της ΕΠΑΣ Μαθητείας Λαμίας.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν – Η αμοιβή

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν νέοι και νέες από 15 έως 29 ετών, με βασική προϋπόθεση να είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου.

Η διάρκεια της μαθητείας είναι δύο χρόνια και η εβδομαδιαία αμοιβή διαμορφώνεται στα:

130 ευρώ για τέσσερις ημέρες μαθητείας την εβδομάδα

163 ευρώ για πέντε ημέρες μαθητείας την εβδομάδα.

Πώς λειτουργούν οι ΕΠΑΣ Μαθητείας

Το μοντέλο των ΕΠΑΣ βασίζεται στο δυϊκό σύστημα μαθητείας, το οποίο εφαρμόζεται από τη ΔΥΠΑ από το 1952. Συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση με αμειβόμενη μάθηση μέσα σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον.

Οι μαθητές πραγματοποιούν το πρωί τη μαθητεία τους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, σε αντικείμενο συναφές με την ειδικότητά τους, και το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα.

Στόχος είναι οι σπουδαστές να αποκτούν, παράλληλα με τη θεωρητική κατάρτιση, πραγματική εργασιακή εμπειρία και δεξιότητες που μπορούν να αξιοποιήσουν μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

50 σχολές και 41 ειδικότητες

Για το σχολικό έτος 2026-2027 λειτουργούν συνολικά 50 Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας της ΔΥΠΑ σε όλη τη χώρα, με 41 ειδικότητες που έχουν επιλεγεί με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Μεταξύ των πεδίων που καλύπτονται βρίσκονται οι ψηφιακές τεχνολογίες, η βιομηχανία, η ενέργεια, οι τεχνικές εγκαταστάσεις, οι μεταφορές, η υγεία και η φροντίδα.

Στις ψηφιακές τεχνολογίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ειδικότητες όπως Υπάλληλος Υποστήριξης Συστημάτων Κυβερνοασφάλειας, Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ και Τεχνίτης Έξυπνων Ηλεκτρονικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων.

Στη βιομηχανία συναντώνται ειδικότητες όπως Τεχνίτης Βιομηχανικών Αυτοματισμών, Τεχνίτης Εργαλειομηχανών (CNC), Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών και Χειριστής Μηχανημάτων Έργου, ενώ στις μεταφορές περιλαμβάνονται ειδικότητες σχετικές με συμβατικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αεροσκάφη, ναυπηγική βιομηχανία και σιδηρόδρομο.

Στον τομέα της υγείας, της φροντίδας και των υπηρεσιών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι ειδικότητες Βοηθός Γενικής Νοσηλείας, Βοηθός Φαρμακείου, Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκομίας, Μαγειρικής Τέχνης και Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής.

Κεντρικός στόχος του μοντέλου είναι οι ειδικότητες που προσφέρονται να ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες για εργατικό δυναμικό.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η ΔΥΠΑ συνεργάζεται με επιχειρήσεις και παραγωγικούς φορείς προκειμένου να εντοπίζονται οι ειδικότητες στις οποίες υπάρχει ζήτηση και να διαμορφώνονται αντίστοιχα προγράμματα μαθητείας.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, επισημαίνει ότι στόχος είναι η καταγραφή των αναγκών σε ειδικότητες και η παροχή των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε να καλύπτονται συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας.