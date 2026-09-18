Σχολικοί λαχανόκηποι: Όταν η καλλιέργεια γίνεται εργαλείο μάθησης – Αναλυτικός οδηγός

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να διαφορετικό μοντέλο βιωματικής μάθησης προτείνει το Υπουργείο Παιδείας μέσα από τον σχολικό λαχανόκηπο, συνδέοντας την καλλιέργεια με τη συνεργασία, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Τον σχολικό λαχανόκηπο ως ένα διαφορετικό εργαλείο μάθησης και βιωματικής εκπαίδευσης αναδεικνύει ο νέος οδηγός του Υπουργείου Παιδείας. Μέσα από τη δημιουργία και τη φροντίδα ενός λαχανόκηπου, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά, να συνεργάζονται και να αναπτύσσουν δεξιότητες, ενώ παράλληλα εξοικειώνονται με ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον και την αειφορία.

Ο οδηγός περιλαμβάνει πρακτικές κατευθύνσεις για τον σχεδιασμό, τη δημιουργία και τη συντήρηση σχολικών λαχανόκηπων, αλλά και προτάσεις για την αξιοποίησή τους σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Η καλλιέργεια μπορεί να συνδεθεί με τη Γλώσσα, τα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, μετατρέποντας τον σχολικό χώρο σε ένα πεδίο βιωματικής μάθησης.

Παράλληλα, οι μαθητές μπορούν να αναλαμβάνουν ρόλους και ευθύνες, να παρατηρούν την ανάπτυξη των φυτών και να έρχονται σε άμεση επαφή με τον φυσικό κύκλο και την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης. Με αυτόν τον τρόπο, ο σχολικός λαχανόκηπος λειτουργεί όχι μόνο ως χώρος καλλιέργειας, αλλά και ως ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που ενισχύει τη συνεργασία, την αυτονομία και την περιβαλλοντική συνείδηση.

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