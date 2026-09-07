Εκπαιδευτικοί: Διπλή επιστροφή ενοικίου – Οι δύο ημερομηνίες πληρωμής

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Διπλή επιστροφή ενοικίου προβλέπεται για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που καλούνται να υπηρετήσουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, με στόχο την ελάφρυνση από το αυξημένο κόστος στέγασης.

Οι πληρωμές προγραμματίζονται σε δύο φάσεις, στις 25 Σεπτεμβρίου και στις 30 Νοεμβρίου 2026, ενώ για τους εκπαιδευτικούς προβλέπεται επιπλέον και η μόνιμη ετήσια ενίσχυση των 500 ευρώ από το 2027.

Οικονομική «ανάσα» στο αυξημένο κόστος στέγασης επιχειρεί να δώσει η διπλή επιστροφή ενοικίου σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων που αναγκάζονται να μετακινηθούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους για να εργαστούν.

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Στους δικαιούχους του μέτρου περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές, οι οποίοι προβλέπεται να λάβουν πίσω ποσό που αντιστοιχεί σε δύο ενοίκια.

Για τους εκπαιδευτικούς, η συγκεκριμένη παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς αφορά όσους υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους και, κατά συνέπεια, καλούνται να καλύψουν πρόσθετες στεγαστικές ανάγκες.

Το χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνει δύο ημερομηνίες καταβολής μέσα στο 2026.

Η πρώτη πληρωμή έχει προγραμματιστεί για τις 25 Σεπτεμβρίου 2026 και αφορά την αναδρομική καταβολή της διπλής επιστροφής ενοικίου για το φορολογικό έτος 2024. Δικαιούχοι είναι γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις προβλεπόμενες κατηγορίες.

Η δεύτερη πληρωμή ακολουθεί στις 30 Νοεμβρίου 2026 και αφορά την επιστροφή ενοικίου για το φορολογικό έτος 2025. Και σε αυτή την περίπτωση, για τις τρεις συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων προβλέπεται επιστροφή δύο ενοικίων.

Και ετήσια ενίσχυση 500 ευρώ για τους εκπαιδευτικούς

Πέρα από τη διπλή επιστροφή ενοικίου, οι εκπαιδευτικοί του Δημοσίου περιλαμβάνονται και στη μόνιμη ετήσια οικονομική ενίσχυση των 500 ευρώ που έχει ανακοινωθεί για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Η πρώτη καταβολή της συγκεκριμένης ενίσχυσης προβλέπεται για τον Δεκέμβριο του 2027.