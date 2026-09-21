Προσλήψεις αναπληρωτών 2026 2027: Πότε θα γίνει η β’ φάση – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες, τα κενά που θα καλυφθούν

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Πραγματοποιήθηκε η Α2 φάση την Παρασκευή,18/9. Τι θα ακολουθήσει - Το χρονοδιάγραμμα.

Με μεγάλη αγωνία αναμένεται η νέα φάση προσλήψεων , για την αντιμετώπιση των αναγκών που εξακολουθούν να καταγράφονται στα σχολεία.

Η επικρατέστερη ημερομηνία για τη β’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών είναι 28 ή 29 Σεπτεμβρίου.

Όπως έχει αναφέρει η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μετά τις προσλήψεις αναπληρωτών που πραγματοποιήθηκαν την 1η Σεπτεμβρίου, προβλέπεται να ακολουθήσουν ακόμη 6.500 προσλήψεις εκπαιδευτικών.

Τα κενά που καλείται να αντιμετωπίσει ο επόμενος κύκλος εντοπίζονται, μεταξύ άλλων, στη Γενική Εκπαίδευση, την Παράλληλη Στήριξη και την Ειδική Αγωγή.

Πότε αναμένεται η Β’ φάση

Η Β΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών τοποθετείται προς τα τέλη Σεπτεμβρίου, με την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη να τονίζει ότι θα αφορά σε περίπου 6.500 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Όπως δήλωσε η υπουργός Παιδείας στην Ελλάδα λειτουργούν περίπου 13.850 σχολεία, στα οποία φοιτούν περισσότεροι από 1,3 εκατ. μαθητές, ενώ υπηρετούν περίπου 145.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Η ίδια διευκρίνισε ότι: «Την 1η Σεπτεμβρίου είχαν προσληφθεί περίπου 30.000 αναπληρωτές», χαρακτηρίζοντας τη φετινή πρώτη φάση ως τη μεγαλύτερη της τελευταίας δεκαετίας.

Η κ. Ζαχαράκη αναγνώρισε, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά και ανέφερε ότι η επόμενη φάση θα αφορά περίπου 6.500 αναπληρωτές. Οι ελλείψεις, όπως είπε, εντοπίζονται μεταξύ άλλων στη Γενική Εκπαίδευση, στην Παράλληλη Στήριξη και στην Ειδική Αγωγή.

Πότε αναμένεται η Γ΄ φάση

Η διαδικασία στελέχωσης των σχολικών μονάδων αναμένεται να συνεχιστεί και μετά τη Β΄ φάση, με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας να προβλέπει νέα, Γ΄ φάση προσλήψεων μέσα στον Νοέμβριο. Στόχος είναι να καλυφθούν τα κενά που θα εξακολουθούν να υπάρχουν έως τότε.

Οι ανάγκες στα σχολεία μεταβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, καθώς μπορεί να προκύψουν νέες ελλείψεις λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας, παραιτήσεων, αδειών ή άλλων υπηρεσιακών μεταβολών. Ως εκ τούτου, οι προσλήψεις αναπληρωτών αναμένεται να συνεχιστούν ανάλογα με την εικόνα που θα διαμορφώνεται στις σχολικές μονάδες.