Από το χαρτζιλίκι στις ψηφιακές απάτες: Το πρόγραμμα FinStart διδάσκει Οικονομία σε 40.000 μαθητές

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Ψηφιακά παιχνίδια, εφαρμογές, βιωματικά εργαστήρια, προσομοιώσεις, ακόμη και παιχνίδια ρόλων με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης. περιλαμβάνει το πρόγραμμα FinStart που ξεκινάει πιλοτικά στα σχολεία.

Πώς φτιάχνουμε έναν προσωπικό προϋπολογισμό; Πώς ξεχωρίζουμε μια οικονομική απάτη στο διαδίκτυο; Τι πρέπει να προσέχουμε στις ψηφιακές συναλλαγές και πώς μπορούμε να κρίνουμε εάν μια διαφήμιση επιχειρεί να μας παραπλανήσει; Αυτά είναι ορισμένα από τα πρακτικά ζητήματα με τα οποία θα έρθουν σε επαφή περίπου 40.000 μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου μέσα από το νέο πρόγραμμα FinStart.

Το πρόγραμμα «FinStart: Χρηματοοικονομικές Δεξιότητες για τη Ζωή», συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ, εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και εισάγει πιλοτικά τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση στα σχολεία. Δεν περιορίζεται στη θεωρία, αλλά προβλέπει ψηφιακά παιχνίδια, εφαρμογές, βιωματικά εργαστήρια, προσομοιώσεις, ακόμη και παιχνίδια ρόλων με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το FinStart σχεδιάζεται για περίπου 40.000 μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε διαφορετικές βαθμίδες και τύπους σχολείων.

Το εκπαιδευτικό υλικό θα διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες των παιδιών, ενώ προβλέπονται διαθεματικά σενάρια για Δημοτικό, Γυμνάσιο και Γενικό Λύκειο.

Τι θα μαθαίνουν στην πράξη

Βασικός στόχος είναι οι μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην καθημερινότητά τους. Μεταξύ άλλων, θα εξοικειωθούν με βασικές οικονομικές και χρηματοοικονομικές έννοιες, τη διαχείριση χρημάτων και διαθέσιμων πόρων, τον προγραμματισμό αναγκών και εξόδων και την αξιολόγηση διαφορετικών οικονομικών επιλογών.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης ο σχεδιασμός προσωπικού ή οικογενειακού προϋπολογισμού, ώστε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με πρακτικές αποφάσεις γύρω από έσοδα και δαπάνες.

Ψηφιακές απάτες και παγίδες

Ξεχωριστό κομμάτι αφορά τους κινδύνους της σύγχρονης ψηφιακής οικονομίας.

Οι μαθητές θα εκπαιδεύονται ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν κινδύνους που συνδέονται με ψηφιακές συναλλαγές, παραπλανητικές διαφημίσεις, οικονομικές απάτες, υπερχρέωση και άλλες επισφαλείς οικονομικές πρακτικές.

Προβλέπεται μάλιστα ειδικό εκπαιδευτικό υλικό για την κριτική ανάλυση διαφημίσεων, συνδέοντας τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση με καταστάσεις που τα παιδιά συναντούν ήδη στην καθημερινότητά τους.

Η εκπαίδευση δεν θα γίνεται μόνο με συμβατικό υλικό. Η απόφαση προβλέπει τη δημιουργία ψηφιακών παιχνιδιών, παιχνιδιών ρόλων με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, διαδραστικών εφαρμογών, προσομοιώσεων και ψηφιακών εκπαιδευτικών σεναρίων.

Παράλληλα θα δημιουργηθεί ψηφιακή πλατφόρμα, στην οποία θα υπάρχουν εκπαιδευτικό και συμβουλευτικό υλικό, εργαλεία αυτοαξιολόγησης, μικρά τεστ γνώσεων και εφαρμογές για τον σχεδιασμό προσωπικού ή οικογενειακού προϋπολογισμού.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη βιωματική εκπαίδευση. Προβλέπονται εργαστήρια στα οποία αφετηρία θα αποτελούν πραγματικές καταστάσεις και προβλήματα της καθημερινής ζωής, ώστε οι οικονομικές έννοιες να συνδέονται με αποφάσεις που καλούνται ή θα κληθούν στο μέλλον να πάρουν οι μαθητές.

Στόχος, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, είναι τα παιδιά να μπορούν όχι μόνο να γνωρίζουν βασικές έννοιες αλλά και να αξιολογούν τις επιλογές που έχουν μπροστά τους και να λαμβάνουν περισσότερο τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Το FinStart περιλαμβάνει ακόμη μαθητικούς διαγωνισμούς και Οικονομική Ολυμπιάδα, αλλά και θερινά σχολεία για μαθητές, εκπαιδευτικούς και Συμβούλους Εκπαίδευσης.

Στα θερινά σχολεία προβλέπονται εργαστήρια, προσομοιώσεις, παρουσίαση καλών πρακτικών και ανάπτυξη εκπαιδευτικών έργων.

Παράλληλα σχεδιάζεται η δημιουργία δικτύου σχολείων και μαθητών-πρεσβευτών χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού, καθώς και η παραγωγή podcasts και vidcasts.

Ρόλος και για γονείς και εκπαιδευτικούς

Το πρόγραμμα δεν απευθύνεται αποκλειστικά στους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί θα υποστηριχθούν με ειδικό υλικό, γνώσεις και μεθοδολογικά εργαλεία, ενώ οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης θα συμμετέχουν στην επιμόρφωση, την παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διάδοση καλών πρακτικών.

Για τους γονείς και κηδεμόνες προβλέπονται ενημερωτικές και συμμετοχικές δράσεις, καθώς το πρόγραμμα επιδιώκει οι σχετικές δεξιότητες να ενισχύονται και μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον.

Το FinStart ξεκινά με πιλοτικό χαρακτήρα. Παράλληλα θα καταγραφεί το σημερινό επίπεδο χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού των μαθητών ανά ηλικία, βαθμίδα και τύπο σχολείου, καθώς και οι ανάγκες των εκπαιδευτικών και οι στάσεις των γονέων απέναντι στη διαχείριση χρημάτων, την αποταμίευση, την κατανάλωση και τις ψηφιακές συναλλαγές.

Με την ολοκλήρωση των πιλοτικών παρεμβάσεων θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους και, βάσει των αποτελεσμάτων, θα διαμορφωθούν προτάσεις για σταδιακή επέκταση του προγράμματος.